Getty/GOAL
Çeviri:
Chris Sutton, Celtic'in Motherwell'de attığı tartışmalı penaltı golünün ardından Gary Lineker'in "tarihin en kötü VAR kararı" iddiasını çürütüyor
Sutton, tartışmalı VAR kararını savundu
Celtic'in Motherwell'e yaptığı hayati deplasman maçının 97. dakikasında, hakem John Beaton, VAR tarafından saha kenarındaki monitöre çağrıldı. Kısa bir incelemenin ardından Beaton, Sam Nicholson'a karşı penaltı kararı verdi; Nicholson'un kafa vuruşu için zıplarken kolunu doğal olmayan bir pozisyonda tutarak topa eliyle müdahale ettiği değerlendirildi.
Kelechi Iheanacho penaltıyı gole çevirerek Martin O'Neill'in takımına hayati bir 3-2 galibiyet kazandırdı. Bu sonuç, Celtic'in son haftada lider Hearts'ı yenmesi halinde İskoçya Premiership şampiyonluğunu garantilemesini sağladı, ancak galibiyet golünün niteliği futbol dünyasında büyük bir tartışma başlattı.
- Getty Images Sport
Lineker ve Boyd eleştirilerin başını çekiyor
Lineker, bu karara duyduğu şaşkınlığı sosyal medyada dile getirerek, hayal kırıklığını ilk dile getirenlerden biri oldu. Lineker, "Bu, gördüğüm en kötü VAR kararı olabilir (ve bu konuda pek çok örnek var)," diye yazdı. "Maçın önemi göz önüne alındığında bu durum olağanüstü."
Onun düşüncesine eski Rangers forveti Kris Boyd da katılarak, olayın fiziksel özelliklerinin topun Nicholson'ın eline değil kafasına çarptığını kanıtladığını savundu.
Boyd, Sky Sports'ta yaptığı analizde, "Birine top atarsanız ve top elinize çarparsa, top önünüzde birkaç metre uzağa düşer" dedi. "Top önce elinize çarparsa, böyle bir kafa vuruşuyla o mesafeyi kat etmek imkansızdır. İmkansız."
Top sonunda ceza sahasından çıkarak taç atışı oldu; Boyd bunu temiz bir kafa vuruşunun kanıtı olarak gösterdi.
Sutton, Celtic aleyhine bir önyargı olduğunu ima ediyor
Ancak, Celtic Park’ta geçirdiği başarılı dönem boyunca 85 gol atan Sutton, maçın hakemlerini hemen savunmaya geçti. Maçtan sonra sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Sutton, eleştirilerin sadece kurallara ilişkin bir anlaşmazlıktan ibaret olmadığını ima etti. Sutton, “Artık ortalık sakinleşti… pek çok tanınmış kişinin tepkisi çok abartılı” diye yazdı.
"John Beaton'a monitöre bakması tavsiye edildi ve topun koluna doğal olmayan bir pozisyonda çarptığını gördü. Sonuç olarak, insanlar Celtic'in tekrar şampiyon olmasını görmek istemiyorlar, hepsi bu."
Sutton, Lineker'in şikayetlerine doğrudan değinerek, "VAR bunun için var" dedi. Ayrıca, yorumcu arkadaşı Boyd ile dalga geçerek, "Boydy'nin patlayacağından endişeleniyorum" diye ekledi.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı son güne uzadı
Bu kararın yarattığı etki, İskoçya Premiership şampiyonluk yarışında çok büyük sonuçlar doğuruyor. Hearts, şu anda 1985'ten bu yana Old Firm dışındaki ilk şampiyonluk kazanan kulüp olmayı hedefliyor. Çarşamba günü Falkirk'i 3-0 yenerek kendilerini güçlü bir konuma yerleştirdiler, ancak Iheanacho'nun son dakikalarda attığı gol, kupayı garantilemek için Cumartesi günü Celtic Park'ta yenilgiyi önlemeleri gerektiği anlamına geliyor.
Hearts teknik direktörü Derek McInnes, Celtic'in şampiyonluk umutlarını canlı tutan olayla ilgili görüşü sorulduğunda çekinmeden konuştu. McInnes, "Bu çok kötü bir karar" dedi. "Motherwell tamamen mağdur hissetmiş olmalı. Bir şeyi kaçırdığımı düşündüğüm için tekrar tekrar izlemek zorunda kaldım. İzlerken kendime 'burada ne arıyorum?' diye sormak zorunda kaldım. Aslında bu oldukça iğrenç bir durum."