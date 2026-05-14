Chris Sutton, Celtic'in Motherwell'de attığı tartışmalı penaltı golünün ardından Gary Lineker'in "tarihin en kötü VAR kararı" iddiasını çürütüyor

Lineker, bu karara duyduğu şaşkınlığı sosyal medyada dile getirerek, hayal kırıklığını ilk dile getirenlerden biri oldu. Lineker, "Bu, gördüğüm en kötü VAR kararı olabilir (ve bu konuda pek çok örnek var)," diye yazdı. "Maçın önemi göz önüne alındığında bu durum olağanüstü."

Onun düşüncesine eski Rangers forveti Kris Boyd da katılarak, olayın fiziksel özelliklerinin topun Nicholson'ın eline değil kafasına çarptığını kanıtladığını savundu.

Boyd, Sky Sports'ta yaptığı analizde, "Birine top atarsanız ve top elinize çarparsa, top önünüzde birkaç metre uzağa düşer" dedi. "Top önce elinize çarparsa, böyle bir kafa vuruşuyla o mesafeyi kat etmek imkansızdır. İmkansız."

Top sonunda ceza sahasından çıkarak taç atışı oldu; Boyd bunu temiz bir kafa vuruşunun kanıtı olarak gösterdi.