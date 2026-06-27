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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Chris Richards’ın neredeyse kusursuz paslarından Alex Freeman’ın beklentileri aşmasına kadar – Dünya Kupası grup aşamasında ABD Erkek Milli Takımı hakkında öğrendiğimiz beş şey

Analysis
ABD
Dünya Kupası
FEATURES
ABD - Bosna Hersek
Bosna Hersek
M. Tillman
C. Richards
A. Freeman
W. McKennie
T. Adams

GOAL, Dünya Kupası’nın ilk üç maçından çıkarılan dersleri ayrıntılı olarak ele alıyor

Sayfayı tamamen çevirmeden önce son bir kez daha bakalım, olur mu?

ABD Erkek Milli Takımı'nın grup aşaması sona erdi ve artık tek önemli olan eleme maçları. Ancak Mauricio Pochettino'nun takımı tamamen "kazan ya da eve dön" moduna geçmeden önce, onları bu noktaya getiren unsurları gözden geçirmek faydalı olacaktır. ABD, grubunu birinci olarak tamamladı, gerçek bir hücum dengesi sergiledi, kadronun her kesiminden katkı aldı ve Türkiye karşısında son dakikalarda yaşadığı tökezlemeye rağmen, ilk aşamayı sorulardan çok cevaplarla tamamladı.

Bu, takım tarihindeki en coşkulu grup aşamasıydı; oyuncuların ve taraftarların, dünyanın daha önce hiç görmediği bir şekilde öne çıktığı bir dönemdi. Bu yaz şimdiden farklı hissettiriyor, ancak yine de bunu gerçekten farklı kılmanın tek yolu, turnuvanın sonraki turlarında iz bırakmak olacaktır.

Peki, sonraki turlar öncesinde grup aşamasından ne gibi dersler çıkarabiliriz? Neler öne çıktı? ABD Milli Takımı ilk üç maçtan ne gibi dersler çıkaracak? GOAL bir göz atıyor...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Richards, bizim fark ettiğimizden bile daha fazlasını yapıyor

    Herkes, grup aşamasına girerken Chris Richards’ın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. İşte bu yüzden Amerikan futbol camiası, onun ayak bileğinin durumu konusunda o kadar çok endişeleniyordu. Neyse ki, o ayak bileği gayet iyi görünüyor ve ABD, Richards’ın ilk on birde yer aldığı iki maçta sergilediği güçlü savunma performanslarından faydalanmış oldu.

    Ancak bu, ne kadar önemli olsa da, sadece savunma ile sınırlı kalmadı. Richards, oynadığı iki maçta paslarının yüzde 97,8’ini tamamladı; 179 pas denemesinin sadece dördü takım arkadaşlarına ulaşmadı. Opta verilerine göre bu, 1966'dan bu yana bir turnuvaya yapılan en iyi ikinci pas başlangıcıdır. Sadece 1994'te Gheorghe Popescu, 124 pasın 122'sini tamamlayarak yüzde 98,4'lük bir isabet oranıyla daha isabetli olmuştu.

    Yani evet, Richards topun olmadığı anlarda hatasız bir futbol sergilerken, top varken de hatasız bir futbol sergiliyor; işte bu yüzden, o sahada olduğunda ABD takımı topu kazanma ve elinde tutma konusunda bu kadar başarılı oluyor.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freeman hazır

    Avustralya’ya karşı kazanılan maçın ardından Mauricio Pochettino, Alex Freeman’ın kendi pozisyonunda dünyanın en iyisi olabileceğini söyledi. Her ne kadar bu hedefe ulaşmak için daha uzun bir yol olsa da, Freeman bu yazki performanslarıyla bir şeyi kanıtladı: en azından kendi pozisyonunda Dünya Kupası’na hazır.

    Sağ bek/sağ stoper olarak oynayan Freeman’ın rolü benzersizdir ve bu rol, ondan eksiksiz ve akıllı bir oyun sergilemesini gerektirir. Defansif performansları hayati önem taşır; bu yüzden Seattle’da Avustralya’ya karşı kazanılan maçta artık meşhur olan golünü atmasını görmek, hoş bir sürpriz oldu.

    Genel olarak bakıldığında ise Freeman her şeyi doğru yapıyor. İlk iki maçta, 40 adetle ABD Milli Takımı’nda savunma hattını aşan paslarda lider oldu. Onu 37 pasla Tim Ream izledi ve ondan sonra Antonee Robinson’ın 26 pasına kadar büyük bir fark var.

    Bu ne anlama geliyor? Bu, Freeman’ın bariz fiziksel yeteneklerine rağmen, aynı zamanda müthiş bir futbolcu olduğunu ve bu seviyede bile maçlara etki etmenin farklı yollarını hem öğrenmiş hem de öğrenmeye devam ettiğini teyit ediyor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha dengesi iyi işliyor

    Turnuvaya girerken orta saha konusunda pek çok soru işareti vardı. Cristian Roldan’ın hafif bir sakatlıkla uğraşması nedeniyle, özellikle kadro derinliği konusunda bazı soru işaretleri hâlâ devam ediyor.

    Ancak ABD Milli Takımı'nın ilk 11'i konusunda bir düzeni var ve her şey yolunda görünüyor.

    Tyler Adams, Tyler Adams'tır; bu yüzden onunla ilgili hiçbir zaman gerçek bir endişe yaşanmadı. Asıl soru, onun etrafında durumun nasıl olacağıydı. Cevap, Malik Tillman'ı biraz daha geriye çekmek ve Weston McKennie'ye ileriye doğru hareket etme özgürlüğü vermek oldu. Bu taktik muhteşem bir şekilde işe yaradı. İstatistiklere göre Tillman, bu turnuvadaki en eksiksiz oyunculardan biri olurken, McKennie ise arka alana yaptığı direkt koşular ve topu aldıktan sonra verdiği kararlarla savunmacıları çileden çıkardı.

    Şu ana kadar orta saha dengesi iyi işliyor. Artık maçlar zorlaştıkça sahada kalıp bu dengenin devam etmesini sağlamak bu üçlüye bağlı.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Temizlenmesi gereken kısımlar

    Gerçekçi olmak gerekirse, Türkiye’ye karşı yenen son dakika golü için ABD Milli Takımı’nı gerçekten suçlamak zor. Bu gol, önemi kalmamış bir maçta, büyük ölçüde rotasyona uğramış bir ilk 11 ile ve kilit bir oyuncunun ayak bileği sakatlığıyla maçın son dakikalarını zorlukla tamamladığı bir ortamda geldi. ABD, geleceği etkilemeyen bir maçın son dakikalarında fiilen 10 kişiyle oynuyordu. Sorun yok.

    Ancak bu olayın, Pochettino’nun bir ders olarak kullanacağı bir yönü var. Bunu, konsantrasyonunu kaybetmemenin önemini hatırlatan bir başka örnek olarak kullanacaktır; çünkü takım bu yaz boyunca bunu biraz fazla yaptı.

    Veda maçı olan Almanya karşılaşmasında ABD, serbest vuruştan erken bir gol yedi. Paraguay maçında ise uzun bir duran top sırasında tamamen dikkati dağıttı. Ardından, Türkiye maçının son dakikalarında, geç gelen galibiyet golü taç atışından geldi. Tüm bu goller, biraz daha fazla konsantrasyonla tamamen ve kesinlikle önlenebilirdi.

    Pochettino’nun özellikle vurgulayacağı nokta da bu olacak; çünkü böyle bir an, iyi bir yaz ile kötü bir yaz arasındaki farkı belirleyebilir.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ülke hazır

    Stadyumlardaki inanılmaz atmosferden rekor düzeydeki televizyon izleyici sayılarına kadar, Amerika’nın ABD Erkek Milli Futbol Takımı’na her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Şu ana kadar, bu turnuvanın başlangıcında takım ve taraftarlar arasında benzersiz bir uyum yaşandı; peki bu ne kadar sürecek?

    İşte asıl soru da bu, değil mi? Turnuvanın ilk aşamasında bu takım, grup aşamasındaki en iyi performansını sergiledi ve bu süreçte taraftarların kalbini kazandı. Taraftarlar da artık her zamankinden daha fazla takımla özdeşleşmiş durumda ve bu durum, Dünya Kupası’nın her yönünde kendini gösteriyor. Formalar kapış kapış satılırken, “Country Roads” şarkısı da bu yazın kutlama şarkısı olarak muazzam bir başarı yakaladı.

    Bu ülke, her zamankinden daha fazla bu takıma aşık olmaya istekli ve hazır görünüyor. Bu takım da, her zamankinden daha fazla, bu sevgiyi bir şeye dönüştürebilecek bir konumda görünüyor. Bu durum eleme turlarında da devam ediyor ve ne kadar uzun sürerse, bu takım için işler o kadar iyi yönde değişecek.

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