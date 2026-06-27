Chris Richards’ın neredeyse kusursuz paslarından Alex Freeman’ın beklentileri aşmasına kadar – Dünya Kupası grup aşamasında ABD Erkek Milli Takımı hakkında öğrendiğimiz beş şey

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ABD Erkek Milli Takımı'nın grup aşaması sona erdi ve artık tek önemli olan eleme maçları. Ancak Mauricio Pochettino'nun takımı tamamen "kazan ya da eve dön" moduna geçmeden önce, onları bu noktaya getiren unsurları gözden geçirmek faydalı olacaktır. ABD, grubunu birinci olarak tamamladı, gerçek bir hücum dengesi sergiledi, kadronun her kesiminden katkı aldı ve Türkiye karşısında son dakikalarda yaşadığı tökezlemeye rağmen, ilk aşamayı sorulardan çok cevaplarla tamamladı.

Bu, takım tarihindeki en coşkulu grup aşamasıydı; oyuncuların ve taraftarların, dünyanın daha önce hiç görmediği bir şekilde öne çıktığı bir dönemdi. Bu yaz şimdiden farklı hissettiriyor, ancak yine de bunu gerçekten farklı kılmanın tek yolu, turnuvanın sonraki turlarında iz bırakmak olacaktır.

Peki, sonraki turlar öncesinde grup aşamasından ne gibi dersler çıkarabiliriz? Neler öne çıktı? ABD Milli Takımı ilk üç maçtan ne gibi dersler çıkaracak? GOAL bir göz atıyor...