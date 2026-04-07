Chouameni'den Bayern maçındaki karara karşı alışılmadık bir tepki

Chouameni, Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek ve Fransız oyuncu bunun nedenini anlamıyor.
Genellikle hakemlerin performansını eleştiren oyunculardan biri olmasa da, bugün alışkanlığından saparak Marca gazetesine verdiği demeçte, hakem Michael Oliver'ın kendisine gösterdiği sarı kartın haksız olduğunu söyledi.
Oyuncu, "Bana göre bu sarı kart değildi. Hiçbir şey yapmadım, sadece koşuyordum... Daha önce yaşanan tüm hatalar göz önüne alındığında, bu haksızlık" dedi.
İkinci maçta onun yerine kimin oynayacağı sorulduğunda ise şaşkınlıkla yanıt verdi: "Gerçekten bu soruya cevap vereceğimi mi sanıyorsunuz? Harika bir takımımız var ve hangi oyuncu oynarsa oynasın, olağanüstü bir performans sergileyecektir. Münih'e galibiyet için gideceğiz."
Fransız oyuncu, yenilgiye rağmen takımın tepkisini övdü ve sözlerini şöyle tamamladı: "Sonucun adil olup olmadığını bilmiyorum, ancak skor 0-2 iken ve zor koşullar altında performansımızı yükselttik ve daha fazla fırsat yarattık. Sıkı çalışacağız ve bir sonraki maça iyi hazırlanacağız."