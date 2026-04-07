Chouameni'den Bayern maçındaki karara karşı alışılmadık bir tepki

Maçın ardından karma basın alanında yaptığı açıklamalarda, Chouameni boş bahaneler aramak yerine gerçeği çarpıcı bir dürüstlükle kabul etti ve sahadaki üstünlüğün golle sonuçlanmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Fransız yıldız, RMC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gerçek şu ki, bu hepimiz için zor bir gece. Kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde böyle bir sonuç beklemiyorduk, ancak bu seviyede futbol böyledir; büyük maçları belirleyen küçük detaylardır."

Chouameni, Bayern karşısında Real Madrid'in en büyük krizini ve Bavyera ekibinin galibiyetine yol açan faktörü, yani kale önündeki acemiliği işaret etti.

Açıkça şöyle konuştu: "Gol atma ve öne geçme fırsatlarımız oldu, ancak kale önünde daha etkili olmalıyız. Böyle maçlarda, elinize geçen fırsatları değerlendirmezseniz, Bayern Münih gibi bir takım sizi cezalandırır ve bugün de öyle oldu."