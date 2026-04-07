Çeviri:

Chouameni'den Bayern maçındaki karara karşı alışılmadık bir tepki

Real Madrid'in yıldızı, cezanın ardından üzüntüsünü dile getirdi

Bayern Münih, Santiago Bernabéu Stadyumu'ndan ayrılırken, İspanyol devinin Alman makinesi karşısında sergilediği kafa karışıklığının nedenlerine dair şaşkın sorular bıraktı. İkinci golün şokunun ardından biraz toparlansa da, kaleci Manuel Neuer'in ustalığı karşısında büyük ölçüde çaresiz kaldı.

Bayern Münih'in 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından, Fransız milli oyuncu Aurélien Tchouaméni acı bir şekilde konuştu ve yaşananları kritik bir zamanda alınan sert bir ders olarak nitelendirdi.

  • Beklenmedik bir düşüş... Başarısızlığın sırrı

    Maçın ardından karma basın alanında yaptığı açıklamalarda, Chouameni boş bahaneler aramak yerine gerçeği çarpıcı bir dürüstlükle kabul etti ve sahadaki üstünlüğün golle sonuçlanmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.

    Fransız yıldız, RMC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gerçek şu ki, bu hepimiz için zor bir gece. Kendi sahamızda, taraftarlarımızın önünde böyle bir sonuç beklemiyorduk, ancak bu seviyede futbol böyledir; büyük maçları belirleyen küçük detaylardır."

    Chouameni, Bayern karşısında Real Madrid'in en büyük krizini ve Bavyera ekibinin galibiyetine yol açan faktörü, yani kale önündeki acemiliği işaret etti.

    Açıkça şöyle konuştu: "Gol atma ve öne geçme fırsatlarımız oldu, ancak kale önünde daha etkili olmalıyız. Böyle maçlarda, elinize geçen fırsatları değerlendirmezseniz, Bayern Münih gibi bir takım sizi cezalandırır ve bugün de öyle oldu."

  • Geri dönüş bahsi... Henüz bitmedi!

    Gidiş maçındaki yenilginin ardından durum ne kadar karamsar olsa da, Chouameni taraftarların moralini yüksek tutmaya çalıştı ve pes etmeyi bilmeyen kulübün ruhunu hatırlatarak şunları söyledi: "Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz, ama ağlayacak zaman yok. Yaptığımız hataları hızla analiz etmeliyiz. Hala rövanş maçı var ve biz Real Madrid'iz; Münih'e tek bir hedefle gideceğiz, o da geri dönmek ve tur atlamak için mücadele etmek. Henüz her şey bitmedi."

  • Acı bir kayıp... Beklenmedik bir patlama

    Chouameni, Bayern Münih ile oynanacak rövanş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek ve Fransız oyuncu bunun nedenini anlamıyor.

    Genellikle hakemlerin performansını eleştiren oyunculardan biri olmasa da, bugün alışkanlığından saparak Marca gazetesine verdiği demeçte, hakem Michael Oliver'ın kendisine gösterdiği sarı kartın haksız olduğunu söyledi.

    Oyuncu, "Bana göre bu sarı kart değildi. Hiçbir şey yapmadım, sadece koşuyordum... Daha önce yaşanan tüm hatalar göz önüne alındığında, bu haksızlık" dedi.

    İkinci maçta onun yerine kimin oynayacağı sorulduğunda ise şaşkınlıkla yanıt verdi: "Gerçekten bu soruya cevap vereceğimi mi sanıyorsunuz? Harika bir takımımız var ve hangi oyuncu oynarsa oynasın, olağanüstü bir performans sergileyecektir. Münih'e galibiyet için gideceğiz."

    Fransız oyuncu, yenilgiye rağmen takımın tepkisini övdü ve sözlerini şöyle tamamladı: "Sonucun adil olup olmadığını bilmiyorum, ancak skor 0-2 iken ve zor koşullar altında performansımızı yükselttik ve daha fazla fırsat yarattık. Sıkı çalışacağız ve bir sonraki maça iyi hazırlanacağız."

