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Chloe Kelly ve Ella Toone, Sarina Wiegman'ın Yunanistan'a karşı oynanacak kritik Dünya Kupası elemesi öncesinde Chelsea'nin genç yıldızı Lexi Potter'a ilk İngiltere çağrısını vermesiyle İngiltere kadrosundan çıkarıldı
Kelly ve Toone, İngiltere kadrosuna alınmadı
Kelly ve Toone'un yokluğu en dikkat çeken eksikler; ikisi de 2022'deki Avrupa Şampiyonası zaferinden bu yana İngiltere takımının değişmez isimleri arasında yer alıyordu. Ancak Kelly, Arsenal'ın yeni sezondaki ilk beş maçının yalnızca birine ilk 11'de başladı; Toone ise bu ayın başında Arsenal'ın Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta rakip kulübesindeydi. Bununla birlikte, Manchester United'ın 7 numarası dört gün sonra yeniden ilk 11'e döndü, Sheffield United'a karşı Lig Kupası galibiyetinde bir gol ve bir asist üretti, ardından pazar günü West Ham karşısında alınan 2-1'lik galibiyete de ilk 11'de başladı.
Yine de bu İngiltere kadrosunda yerler için rekabet giderek artıyor; son haftalarda, yeni sezona Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olarak başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Potter'ın formunu Wiegman'ın artık görmezden gelemeyeceği yönünde bir hava vardı. Bu arada Erica Parkinson, North Carolina Courage ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyerine umut verici bir başlangıç yaptı ve nisan kadrosunda yer alıp haziran kadrosunda yer almamasının ardından yeniden çağrılmak için kapıyı çalıyordu.
İki genç oyuncu da kadroya girdi; bu da orta saha ve hücum bölgelerinde bazı isimlerin dışarıda kalmasının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor ve kadro dışı kalanlar Kelly ile Toone oldu.
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Keating geri dönerken daha dikkat çekici isimler kadro dışında kaldı
Diğer dikkat çeken eksikler arasında Lotte Wubben-Moy ile Taylor Hinds de yer alıyor; iki Arsenal savunmacısı da takımın ilk beş maçında Arsenal formasıyla yalnızca birer kez oynadı. Niamh Charles ise hafta sonunda Manchester City karşısında yedek kulübesinden gelerek sakatlığının ardından dönüş yaptıktan sonra savunmacılar arasında kadroya dahil edildi ve Liverpool'un stoperi Grace Fisk de kendine yer buldu.
Ancak son haftalarda sakatlıkla boğuşan Aggie Beever-Jones kadroda yer almıyor; oyuncu pazar günü Chelsea'nin Arsenal'i yendiği maçta yalnızca 10 dakika oynayabildi. Ellie Roebuck da yaz aylarında omuz ameliyatı geçirdiği için bu sezon henüz forma giymedi; bu nedenle kaleciler arasındaki yerini, yazın Liverpool'a transfer olduktan sonra yeniden düzenli süre almaya başlayan Khiara Keating aldı.
İngiltere kadrosunun tamamı
Kaleciler: Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool), Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Defans oyuncuları: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal)
Orta saha oyuncuları: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Bayern Münih), Keira Walsh (Chelsea)
Forvetler: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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İngiltere, Dünya Kupası elemeleri hattayken Yunanistan'la karşılaşıyor
İspanya'nın yer aldığı zorlu bir grupta tek otomatik katılım hakkını alamayan İngiltere, ilk Kadınlar Dünya Kupası eleme eşleşmesinin ilk ayağı için Girit Adası'na gidecek ve 9 Ekim Cuma günü Heraklion'daki Pankritio Stadyumu'nda Yunanistan ile karşılaşacak. Rövanş ise 13 Ekim Salı günü Leicester City'nin King Power Stadyumu'nda oynanacak. İngiltere'nin, FIFA dünya sıralamasında 59. sırada yer alan bir ekiple karşılaşacağı bu eşleşmeyi geçmesinin güçlü favorisi olması bekleniyor.
Kazanması halinde İngiltere'yi, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılabilmek için geçmesi gereken bir eşleşme daha bekleyecek; rakip ise Slovakya ya da Ukrayna olacak. Burada da İngiltere'nin galip gelmesi beklenecek, özellikle de bu eşleşmenin favorisi olan Ukrayna'yı Dünya Kupası elemeleri grup aşamasında iki kez mağlup etmiş olması nedeniyle. Slovakya, FIFA dünya sıralamasında yaklaşık 20 basamak daha aşağıda yer alıyor ve büyük bir turnuvaya hiç katılma hakkı kazanamadı.
Hollanda, İsveç, İtalya ve Norveç de elemeleri geçmek zorunda olan diğer Avrupa devleri arasında yer alırken, İspanya, Danimarka, Fransa ve Almanya ise UEFA'nın tek otomatik katılım haklarını elde etti.
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