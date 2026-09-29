Kelly ve Toone'un yokluğu en dikkat çeken eksikler; ikisi de 2022'deki Avrupa Şampiyonası zaferinden bu yana İngiltere takımının değişmez isimleri arasında yer alıyordu. Ancak Kelly, Arsenal'ın yeni sezondaki ilk beş maçının yalnızca birine ilk 11'de başladı; Toone ise bu ayın başında Arsenal'ın Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçta rakip kulübesindeydi. Bununla birlikte, Manchester United'ın 7 numarası dört gün sonra yeniden ilk 11'e döndü, Sheffield United'a karşı Lig Kupası galibiyetinde bir gol ve bir asist üretti, ardından pazar günü West Ham karşısında alınan 2-1'lik galibiyete de ilk 11'de başladı.

Yine de bu İngiltere kadrosunda yerler için rekabet giderek artıyor; son haftalarda, yeni sezona Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olarak başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Potter'ın formunu Wiegman'ın artık görmezden gelemeyeceği yönünde bir hava vardı. Bu arada Erica Parkinson, North Carolina Courage ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyerine umut verici bir başlangıç yaptı ve nisan kadrosunda yer alıp haziran kadrosunda yer almamasının ardından yeniden çağrılmak için kapıyı çalıyordu.

İki genç oyuncu da kadroya girdi; bu da orta saha ve hücum bölgelerinde bazı isimlerin dışarıda kalmasının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor ve kadro dışı kalanlar Kelly ile Toone oldu.