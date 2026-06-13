Chloe Kelly, Alessia Russo ve Lauren James, Kralın Doğum Günü Onur Listesi’nde Euro 2025 zaferi nedeniyle MBE nişanı alan altı Lionesses oyuncusu arasında yer aldı

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Debbie Hewitt MBE, son ödül sahipleri hakkında büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, oyuncuların ve teknik ekibin ülke genelinde ilham verdiği derin kültürel dönüşümü vurguladı. Hewitt şunları söyledi: “FA adına, Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle ve Sam’i hak ettikleri MBE nişanları için tebrik etmek istiyorum.

"Geçen yaz, hem Lionesses hem de erkekler 21 yaş altı milli takımının ülke için arka arkaya Avrupa başarıları elde ettiği çok özel bir dönemdi. Bu onurlar, sadece bu kadın grubunun unutulmaz performanslarını değil, aynı zamanda saha dışındaki olağanüstü katkılarını da takdir ediyor. Hepsi bir Lioness olmanın ne demek olduğunu somutlaştırıyor; yetenekli, cesur ve toplumu yüceltmek ve bir nesil taraftara ilham vermek için yanan bir arzuya sahipler.

"Lee, yetenekli genç oyunculardan oluşan bir grubu ve kendini işine adamış ekibini yeniden en üst seviyede zafere taşıdığı için tüm övgüyü hak ediyor. Elit erkek futbolcularımızın yeni neslini yetiştirmek ve desteklemenin yanı sıra, istikrarlı bir şekilde kazanmanın yolunu bulmak da inanılmaz bir başarıdır.

"2022'den 2025'e kadar bu dört tarihi EURO zaferinde yer alan herkesin katkıları için derin bir minnettarlık duyuyoruz. Ayrıca, David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard ve Scott Rogers dahil olmak üzere, Kralın Doğum Günü Onur Listesi'nde yer alan futbol ailesinin diğer üyelerini de tebrik etmek istiyoruz."