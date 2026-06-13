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Chloe Kelly, Alessia Russo ve Lauren James, Kralın Doğum Günü Onur Listesi’nde Euro 2025 zaferi nedeniyle MBE nişanı alan altı Lionesses oyuncusu arasında yer aldı
Futbol kahramanlarına kraliyet takdir belgesi
Kısa süre önce açıklanan Onur Listesi, İngiltere’nin seçkin genç ve A takımlarında yaşanan olağanüstü bir üstünlük dönemini kutluyor. Hannah Hampton, Kelly, Michelle Agyemang, James, Russo ve Jess Carter, geçen yaz Basel'de dünya şampiyonu İspanya'yı yenmede oynadıkları kritik rollerden sonra MBE unvanını aldı. Onlara, arka arkaya iki kez Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası şampiyonluğunu kazanan İngiltere 21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı baş antrenörü Lee Carsley ve görme engelli spor ikonu Sam Gough da katıldı.
- Getty Images Sport
FA başkanı tarihi etkiyi övdü
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Başkanı Debbie Hewitt MBE, son ödül sahipleri hakkında büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, oyuncuların ve teknik ekibin ülke genelinde ilham verdiği derin kültürel dönüşümü vurguladı. Hewitt şunları söyledi: “FA adına, Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle ve Sam’i hak ettikleri MBE nişanları için tebrik etmek istiyorum.
"Geçen yaz, hem Lionesses hem de erkekler 21 yaş altı milli takımının ülke için arka arkaya Avrupa başarıları elde ettiği çok özel bir dönemdi. Bu onurlar, sadece bu kadın grubunun unutulmaz performanslarını değil, aynı zamanda saha dışındaki olağanüstü katkılarını da takdir ediyor. Hepsi bir Lioness olmanın ne demek olduğunu somutlaştırıyor; yetenekli, cesur ve toplumu yüceltmek ve bir nesil taraftara ilham vermek için yanan bir arzuya sahipler.
"Lee, yetenekli genç oyunculardan oluşan bir grubu ve kendini işine adamış ekibini yeniden en üst seviyede zafere taşıdığı için tüm övgüyü hak ediyor. Elit erkek futbolcularımızın yeni neslini yetiştirmek ve desteklemenin yanı sıra, istikrarlı bir şekilde kazanmanın yolunu bulmak da inanılmaz bir başarıdır.
"2022'den 2025'e kadar bu dört tarihi EURO zaferinde yer alan herkesin katkıları için derin bir minnettarlık duyuyoruz. Ayrıca, David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard ve Scott Rogers dahil olmak üzere, Kralın Doğum Günü Onur Listesi'nde yer alan futbol ailesinin diğer üyelerini de tebrik etmek istiyoruz."
Yerli devler gururlarını dile getiriyor
Turnuva zaferinin ülke içindeki yankısı kulüp düzeyinde, özellikle de 2024-25 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa şampiyonluğunun tadını çıkaran Arsenal kadrosunda güçlü bir etki yarattı.
Arsenal CEO'su Richard Garlick şunları ekledi: “Arsenal Futbol Kulübü adına, Alessia, Chloe ve Michelle'i 2026 Kralın Doğum Günü Onur Listesi'nde MBE unvanını almaları nedeniyle tebrik ediyoruz.
Alessia, Chloe ve Michelle, Mayıs ayında elde ettiğimiz tarihi UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından, geçen yaz İngiltere'nin ilham verici Avrupa Şampiyonası zaferinde de çok önemli roller oynadılar. Onlarla ve tüm uluslararası oyuncularımızla, en büyük sahnede Arsenal'i temsil etme biçimlerinden dolayı son derece gurur duyuyoruz.”
- AFP
Ufukta küresel hakimlik hedefi
Kıtadaki üstünlüğünü pekiştiren Sarina Wiegman'ın takımı, oyuncular Eylül ayı başında başlayacak yeni Kadınlar Süper Ligi sezonuna hazırlanırken konsantrasyonunu korumak zorunda. 2027 Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sonunda otomatik olarak eleme turuna kalmayı başaramayan Lionesses, dünya sahnesine çıkmak için kritik bir yolun eşiğinde bulunuyor. Takımın play-off'taki rakipleri ve maçların oynanacağı yerler, 18 Haziran Perşembe günü yapılacak UEFA kura çekiminde belirlenecek.