"Sahip olmadığımı düşündüğüm ve umduğum tek şey kibir, ama ortada olmayan şeyler hakkında çok fazla konuşuluyor. Yapım gereği iyimserim; yediğimiz gollere verdiğimiz tepki ve maç boyunca eksik kalanlar açısından olumlu tarafı da görüyorum. Bunun nedenini derinlemesine analiz etmeliyim. Hakkında konuşmak istemediğim binlerce neden buluyorum, yoksa konuşmamız ancak bu akşam biter. Yine de sorumluluğu üstleniyorum: suçlu benim ve böyle olması da doğru.

Onlar zorluklara karşı nasıl tepki vereceklerini biliyor. Ne takım olarak ne de bireysel olarak mükemmeliz. Bizim de sorunlarımız, maçın gidişatını etkileyen şeyler var. Ama benim için önemli olan, takımın istediği sonucu almak için elinden gelen her şeyi yapması. Mükemmel değiliz ve mükemmelliğin timsali olarak gösterilmek istemiyoruz. Ancak Inter kaybettiğinde bunun ulusal bir dram olarak gösterilmesini de istemiyorum. Inter'in üzerinde bir zorunluluk varmış da diğerlerinin yokmuş gibi bir algı var. Bu doğru değil."