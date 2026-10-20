Inter artık hata yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması sona ermeden son 16 turuna kalma umudunu sürdürebilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Turnuvaya Inter'den çok daha iyi başlayan ve bu performansını sürdürmek isteyen Shakhtar Donetsk, San Siro'ya geliyor.
Önce Sky Sport'a konuşan, ardından basın toplantısına katılan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maça nasıl hazırlandığını, neleri değiştirmeyi düşündüğünü ve İtalya'da çok iyi performans gösteren bir takımın Avrupa'daki performansının nasıl değiştirilebileceğini anlattı.