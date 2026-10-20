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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Chivu: "Şampiyonlar Ligi hayali mi? Şu anda öncelik bir maç kazanmak... Mükemmel değiliz ama kaybedersek bu ulusal bir trajedi olmaz"

Inter
Şampiyonlar Ligi
Inter - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maç: Inter-Shakhtar Donetsk karşılaşmasına doğru.

Inter artık hata yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde Lig Aşaması sona ermeden son 16 turuna kalma umudunu sürdürebilmek için mutlaka kazanmak zorunda. Turnuvaya Inter'den çok daha iyi başlayan ve bu performansını sürdürmek isteyen Shakhtar Donetsk, San Siro'ya geliyor.


Önce Sky Sport'a konuşan, ardından basın toplantısına katılan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maça nasıl hazırlandığını, neleri değiştirmeyi düşündüğünü ve İtalya'da çok iyi performans gösteren bir takımın Avrupa'daki performansının nasıl değiştirilebileceğini anlattı.


  • Inter'e karşı oynayanın kaybedecek hiçbir şeyi yok

    "Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlar zordur. İyi hazırlanmış, gelişmiş ve futbol oynamayı bilen rakiplerle karşılaşıyoruz. San Siro'ya gelip başrol oynamak istiyorlar; kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar hiçbir zaman kolay değildir. Gereken istek ve kararlılığa sahip olmak şart. Biz de yarın akşamdan itibaren bu istek ve kararlılığa sahip olmak istiyoruz."

  • O "BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMELİYİM"

    "Brugge'den sonra kendimden, oyunculara nasıl yaklaştığımdan ve kendimi daha iyi anlatmam gerektiğinden söz ediyordum. Başka bir şeyi kastetmiyordum. Yapmadıklarımın ve daha iyi yapabileceklerimin sorumluluğunu her zaman üstlenirim. Doğru anahtarı ve kimliğimize uygun olan şeyleri bulma konusunda çok endişeliyim. Kastettiğim buydu."

  • Sekiz maçta yedi yenilgi

    "Evet, bu sonuçların farkındayız; bize sürekli hatırlatılmasına gerek yok. Bu yıl iki maç kaybettik. Hedeflerimizle uyumlu o hissi ve enerjiyi yeniden yakalamak istiyoruz. Geçmiş hakkında çok fazla konuşuluyor. Biz yarına odaklanmalı, istediğimiz sonucu almak için her açıdan hazır şekilde sahaya çıkmalıyız."

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  • Oyuncularla, çocuklarla olduğu gibi

    Beni bağırırken duydunuz mu? Alçak sesle konuşurum, gülerim, şakalaşırım, sinirlenirim. Oyuncularımla da evde çocuklarımla yaptıklarımı yaparım. Onlara duyduğum sevgi, çocuklarıma duyduğum sevgiye çok benziyor çünkü birlikte çok zaman geçiriyoruz. Onlara duyduğum sevgi hiç değişmez.

  • TEHLİKE ALGISI

    "Oyuncuların belirli sorumluluklar üstlenmesi beni memnun ediyor ancak bazı şeyleri aktaramamaktan öncelikle ben sorumluyum. Geçen sezon önemli bir sezon olduysa bunun nedeni, bu kulübün tüm unsurlarının büyük sorumluluklar üstlenmesidir."

  • Inter Şampiyonlar Ligi seviyesinde mi?

    "Belirli konularda soru sorulursa nezaketen ve görevimiz gereği yanıt veririz. Şampiyonlar Ligi'nin bir hayal olduğunu söyledik ama şu anda, iki mağlubiyetin ardından, yarını düşünmek daha iyi. Şu anda öncelik Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazanmak."

  • Ne değiştirilmeli?

    "Daha fazla endişe, daha fazla motivasyon, maçı daha iyi okuma... Bu beni de ilgilendiren bir konu. Sahada yaşanan her şeyde, özellikle olumsuzluklarda ve bireysel hatalarda benim de sorumluluğum var; çünkü belki de ben aktaramadığım için enerji eksikliği yaşanıyor. Bu grup yıllardır belirli baskılar altında oynuyor. Bütün beklentiler onların üzerinde ve bazen bu haklı bir durum; çünkü rekabetçilikleriyle bu beklentileri hak ettiler. Bazı sorumlulukları üstlenmek zorundayım: Asıl suçlu teknik direktör değilse neden söz ediyoruz?

  • "Sahip olmadığımı düşündüğüm ve umduğum tek şey kibir, ama ortada olmayan şeyler hakkında çok fazla konuşuluyor. Yapım gereği iyimserim; yediğimiz gollere verdiğimiz tepki ve maç boyunca eksik kalanlar açısından olumlu tarafı da görüyorum. Bunun nedenini derinlemesine analiz etmeliyim. Hakkında konuşmak istemediğim binlerce neden buluyorum, yoksa konuşmamız ancak bu akşam biter. Yine de sorumluluğu üstleniyorum: suçlu benim ve böyle olması da doğru.

    Onlar zorluklara karşı nasıl tepki vereceklerini biliyor. Ne takım olarak ne de bireysel olarak mükemmeliz. Bizim de sorunlarımız, maçın gidişatını etkileyen şeyler var. Ama benim için önemli olan, takımın istediği sonucu almak için elinden gelen her şeyi yapması. Mükemmel değiliz ve mükemmelliğin timsali olarak gösterilmek istemiyoruz. Ancak Inter kaybettiğinde bunun ulusal bir dram olarak gösterilmesini de istemiyorum. Inter'in üzerinde bir zorunluluk varmış da diğerlerinin yokmuş gibi bir algı var. Bu doğru değil."

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