Inter artık hata yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sonuna kadar son 16 turuna kalma umudunu koruyabilmek için mutlaka kazanması gerekiyor. San Siro'ya, turnuvaya Inter'den çok daha iyi başlayan ve bu performansını sürdürmek isteyen Shakhtar Donetsk geliyor.
Önce Sky Sport ve ardından basın toplantısında konuşan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maça nasıl hazırlandığını, neleri değiştirmeyi düşündüğünü ve İtalya'da çok iyi performans gösteren bir takımın Avrupa'daki performansının nasıl değiştirilebileceğini anlattı.