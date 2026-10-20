"Kibirli olmadığımı düşünüyor ve umuyorum, ama ortada hiçbir şey yokken çok fazla konuşuluyor. Yapım gereği iyimserim. Yediğimiz gollere gösterdiğimiz tepkinin ve maç boyunca eksik kalanların olumlu tarafına da bakıyorum. Bunun nedenini derinlemesine analiz etmeliyim. Hakkında konuşmak istemediğim binlerce neden buluyorum, yoksa bu akşamı buluruz. Yine de sorumluluğu üstleniyorum: Suçlu benim ve böyle olması da doğru.

Onlar zorluklara karşı nasıl tepki vereceklerini biliyor. Takım olarak da bireysel olarak da mükemmel değiliz. Bizim de sorunlarımız, bir maçın gidişatını etkileyen meselelerimiz var. Ama benim için önemli olan, grubun sonuç almak için elinden geleni yapması. Mükemmel değiliz ve mükemmelmişiz gibi gösterilmek istemiyoruz. Ancak Inter kaybettiğinde bunun ulusal bir dram olarak gösterilmesini de istemiyorum. Inter'in bir zorunluluğu varmış da diğerlerinin yokmuş gibi bir hava var. Bu doğru değil."