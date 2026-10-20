24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Chivu: "Şampiyonlar Ligi hayali mi? Şu anda öncelik bir maç kazanmak... Kusursuz değiliz ama kaybedersek bu ulusal bir felaket değil"

Inter
Şampiyonlar Ligi
Inter - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maç öncesi: Inter-Shakhtar Donetsk.

Inter artık hata yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sonuna kadar son 16 turuna kalma umudunu koruyabilmek için mutlaka kazanması gerekiyor. San Siro'ya, turnuvaya Inter'den çok daha iyi başlayan ve bu performansını sürdürmek isteyen Shakhtar Donetsk geliyor.


Önce Sky Sport ve ardından basın toplantısında konuşan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, maça nasıl hazırlandığını, neleri değiştirmeyi düşündüğünü ve İtalya'da çok iyi performans gösteren bir takımın Avrupa'daki performansının nasıl değiştirilebileceğini anlattı.


  • Inter'e karşı oynayanın kaybedecek hiçbir şeyi yok

    "Şampiyonlar Ligi'nde bütün maçlar zor. Futbol oynamayı bilen, hazırlıklı ve gelişmiş rakiplerle karşılaşıyoruz. San Siro'ya gelip başrol oynamak istiyorlar; kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar asla kolay değildir. Gereken isteğe ve kararlılığa sahip olmalıyız. Yarın akşamdan itibaren bunu göstermek istiyoruz."

  • O "Bir şeyleri değiştirmem gerek" sözü

    "Brugge'den sonra kendimden söz ediyordum. Oyunculara nasıl yaklaştığımdan ve kendimi nasıl daha iyi ifade edebileceğimden bahsediyordum; başka bir şeyi kastetmiyordum. Yapmadıklarımın ve geliştirebileceklerimin sorumluluğunu her zaman üstlenirim. Doğru anahtarı ve kimliğimize uygun şeyleri bulma konusunda çok kaygılıyım. Kastettiğim buydu."

  • Sekiz maçta yedi yenilgi

    "Evet, bu sonuçların farkındayız; bunları bize sürekli hatırlatmalarına gerek yok. Bu yıl iki maç kaybettik. Hedeflerimizle uyumlu o hissi ve enerjiyi yeniden yakalamak istiyoruz. Geçmiş hakkında çok fazla konuşuluyor. Biz yarına odaklanmalı ve istediğimiz sonucu almak için sahaya her açıdan hazır çıkmalıyız."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Oyuncularla, kendi çocuklarıyla olduğu gibi

    Beni bağırırken duydunuz mu? Alçak sesle konuşurum, gülerim, şakalaşırım, öfkelenirim. Oyuncularımla evde çocuklarımla yaptığım şeyleri yaparım. Birlikte çok zaman geçirdiğimiz için onlara duyduğum sevgi, çocuklarıma duyduğum sevgiye çok benzer. Onlara duyduğum sevgi hiç değişmez.

  • Tehlike algısı

    "Oyuncuların belli sorumlulukları üstlenmesi beni memnun ediyor ama bazı şeyleri aktaramadığım için asıl sorumlu benim. Geçen sezon önemli bir sezon olduysa bunun nedeni, bu kulübün tüm bileşenlerinin büyük sorumluluklar üstlenmesiydi."

  • Inter Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi?

    "Belirli konularda sorular sorulursa nezaketen ve görevimiz gereği yanıt veririz. Şampiyonlar Ligi'nin bir hayal olduğunu söyledik ama şu anda, iki yenilginin ardından, yarını düşünmek daha iyi. Şu anda öncelik Şampiyonlar Ligi'nde bir maç kazanmak."

  • Ne değiştirilmeli?

    "Daha fazla endişe, daha fazla motivasyon, maç içinde oyunu daha iyi okuma... Bu beni de ilgilendiriyor. Sahada yaşanan her şey, özellikle de olumsuzluklar ve bireysel hatalar için; çünkü belki de ben aktaramadığım için yeterli enerji yok. Bu grup yıllardır belirli baskılar altında oynuyor. Bütün beklentiler onların üzerinde ve bazen bu haklı bir durum; çünkü rekabetçi performanslarıyla bu itibarı kazandılar. Bazı sorumlulukları üstlenmek zorundayım: Eğer asıl suçlu teknik direktör değilse, neyi konuşuyoruz?

  • "Kibirli olmadığımı düşünüyor ve umuyorum, ama ortada hiçbir şey yokken çok fazla konuşuluyor. Yapım gereği iyimserim. Yediğimiz gollere gösterdiğimiz tepkinin ve maç boyunca eksik kalanların olumlu tarafına da bakıyorum. Bunun nedenini derinlemesine analiz etmeliyim. Hakkında konuşmak istemediğim binlerce neden buluyorum, yoksa bu akşamı buluruz. Yine de sorumluluğu üstleniyorum: Suçlu benim ve böyle olması da doğru.

    Onlar zorluklara karşı nasıl tepki vereceklerini biliyor. Takım olarak da bireysel olarak da mükemmel değiliz. Bizim de sorunlarımız, bir maçın gidişatını etkileyen meselelerimiz var. Ama benim için önemli olan, grubun sonuç almak için elinden geleni yapması. Mükemmel değiliz ve mükemmelmişiz gibi gösterilmek istemiyoruz. Ancak Inter kaybettiğinde bunun ulusal bir dram olarak gösterilmesini de istemiyorum. Inter'in bir zorunluluğu varmış da diğerlerinin yokmuş gibi bir hava var. Bu doğru değil."

Gelecek maçlar
INT

INT

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

SHK

SHK