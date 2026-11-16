Chivu, Panchina d'Oro ödülünü aldı: "Mourinho ile kıyaslanmak bana fazla geliyor. Şampiyonluk yarışında kimseden korkmuyorum. Inter kazanmak zorunda değil ama kaybedince trajedi oluyor"

2025/26 Panchina d'Oro ödülünü kazanan Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu ödülle ilgili konuştu ancak bu ödülü alan son yabancı teknik direktör Mourinho ile kıyaslanmayı kabul etmedi: "Bana verilen fırsatı, bana ve oyunculara güvenen kulübü, bütün bu yıllar boyunca yaptığım iyi şeyleri düşünüyorum. Kulübümüz ve Avrupa'daki İtalyan futbolu için yüksek bir seviyeyi ve önemli bir standardı korumaya çalışıyorum... Mourinho ile kıyaslanmak bana fazla geliyor, beni utandırıyor. O büyük bir isim, bense daha yeni başladım. Onun kazandıklarının bir kısmını kazanmayı umuyorum. O zaman mutlu bir insan ve şimdikinden daha mutlu bir teknik direktör olurdum."

Yakın geleceğe baktığınızda, Inter kendi oyununu oynarsa rakipsiz kalacağı hissi var mı?

"Böyle etiketleri sevmiyorum. Inter'in açık ara favori olduğunu ve kazanmak zorunda olduğunu söylemek çok kolay. Hayır, Inter'in yapması gereken, son yıllarda İtalya ve Avrupa'da elde ettiği sonuçlar ve gösterdiği istikrarla hep yaptığını sürdürmek. Ama bunu sahada göstermek gerekiyor. Sözden icraata giden yol uzun, aradaki çizgi ince. Hepimiz görüyoruz: Bir maç kaybedince trajedi oluyor, ardından iki maç kazanınca coşku yaşanıyor. Dengeyi bulmak gerekiyor; biz kulüp olarak bunu bir süredir başardık."

Serie A şampiyonluğu yarışında en çok kimden çekiniyorsunuz?

"Kimseden korkmuyorum, bu benim zihniyetime uygun değil. Kendimize odaklanmalı, kimsenin bize bir şey hediye etmeyeceğinin bilinciyle her maçta rekabetçi olmalıyız. Her zaman kendimizin en iyi hâli olmaya çalışmalıyız."

Sahaya dönüşten ne bekliyorsunuz?

"Kaldığımız yerden başlamayı bekliyorum: iyi bir tempo, denge, agresiflik ve kalite. Bu hafta sonundan 22 Aralık'a kadar sürecek çok sayıda maçlık seride sonuç almaya çalışacak bir takım bekliyorum."