24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Chivu: "Inter'de kalıcı bir şey inşa etmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın garantisini veren para ya da fikir diye bir şey yok. Üçleme'den sonra kutlama yapmadım. Pio Esposito cesaret gösterdi"

Inter
C. Chivu

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, saha içinde onu başrolde gördüğümüz olaylardan ziyade duygusal dünyası ve teknik direktörlük göreviyle bağlantılı, alışılmışın dışında ve derin bir anlatımla kendini anlattı.

Eski savunmacı ve bugün teknik direktör olan Chivu, önce futbolcu olarak, ardından genç oyuncuların teknik direktörü olarak ve şimdi de Inter gibi bir kulübün yöneticisi olarak hayatının birçok yönünü yeniden gözden geçirdi; çeşitli anekdotlar ve ilginç detaylar paylaşırken, futbola ve hayata bütüncül bakışını da vurguladı.

Tüm bunları, bağımsız profesyonel değerlendirme, teknik rapor, bilimsel doğrulama ve kasım ayından itibaren kulüplerin doğrudan erişimini bir araya getiren sportech şirketi Futnet'in mikrofonlarına anlattı. Chivu, Futnet aracılığıyla yeni platformu kullanarak profesyoneller tarafından “izlenmek” ve değerlendirilmek isteyen gençlere 200 ücretsiz değerlendirme sundu; bu profesyoneller arasında Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti ve Dario Marcolin de yer alıyor. Ayrıca Chivu, İtalya'da yetenek keşfini destekleyen Honor Wall'un ilk üyesi oldu.


  • Babasıyla ilişkisi

    "Babam beni antrenmanlardan sonra eve tramvayla gönderirdi. Sanırım bu, bana bir şeyler sunma, bazı değerler verme yoluydu. Ve hayatımın bu noktasında, bunların işime yarayan şeyler olduğundan eminim; çünkü kendi başımın çaresine bakmayı öğrendim.

    Sabahları okulum vardı, bu yüzden antrenmanlara zamanında yetişmek için toplu taşıma kullanmak zorundaydım, ardından yeniden okula dönmem gerekiyordu. Antrenman bittikten sonra, arabası olmasına rağmen beni hızlıca okula götürmek için bana hiçbir zaman araçla bırakmayı teklif etmedi. Bazen geç kalıyordum ama yine de onunla yaptığımız programlara, saatlere ve anlaşmalara uymak için kendi başıma yollar ve çözümler bulmayı başarıyordum".

  • Oyunculara evlatlarım gibi davranıyorum

    "İyi bir baba olmak mı daha zor, yoksa iyi bir teknik direktör olmak mı?Hiç şüphesiz babalık, çünkü sonuçta bu büyük bir sorumluluk. Ama kıyaslama yapılamaz, çünkü oyuncularıma çocuklarımmış gibi davranıyorum. Elbette bir fark var: onlar erkek, benim ise iki kızım var, dolayısıyla yaklaşım biraz değişiyor, onlara karşı benim duruşumda da bazı şeyler değişiyor.


    Ama kızlarımla her zaman doğru değerleri vermeye ve ayrıca gerektiğinde doğru eleştirileri yapmaya çalıştım; bence bunlar bir ergenin bazı şeyleri anlaması için gerekli. Aşağı yukarı Under 14'te başladığımda yaptığım şey de buydu. Karşımda on üç yaşında ergenler vardı; futbolcu olmanın hayalini kuran çocuklardı ama sonuçta hâlâ küçük çocuklardı, sürekli oynamaya yönlendiriliyorlardı ve o yaşta ciddi şekilde ele alınması gereken bir şeyi ciddiyetle yaşamıyorlardı; tabii buna on üç buçuk yaşında meslek denebilirse."

  • Kaptan olmak

    “Bir soyunma odasında kaptanlık pazubandını takmak pek çok şeyi değiştirir ve o pazubandının sana vermesi gereken sorumluluğu hissedebilenler için, bana göre, pazubandını taşımanın ne anlama geldiğini anlayacak belli bir hassasiyete de sahip olmak gerekir.

    Buna biraz da duygusal zekâ eklerseniz, bence özgüven seviyesi ciddi şekilde artar. Herkes o sorumluluğu ve sizi geliştiren o özel duyguyu hissedemez. Bazen fazla ego bunun karşı tarafıdır, olumsuzdur. Ben de bunu altyapıda yaşadım. Bunu bazı anlarda sık sık yaşadım.

    Aklıma Pio Esposito geliyor: Ona pazubandını verip sorumluluk yüklediğimde harika bir yanıt verdi, çok hassas bir insan gibi davrandı. Bunu gösterdi ve hâlâ da göstermeye devam ediyor.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Pio Esposito

    Biz Pio ile uzun bir süre çalışma şansına sahip olduk. Zaten 14 Yaş Altı'ndan beri bizimleydi, ardından onu yaş grubu altındayken iki yıl farkla Primavera'ya çıkardık. Çok az oynamıştı çünkü başka oyuncuları tercih ediyorduk, ama yine de bizimleydi. Benim ona sunduğum fırsatları ya da kendi hak ederek elde ettiklerini, Youth League'de birkaç maç oynayarak değerlendirdi. Ligde bir şey yapıp yapmadığını hatırlamıyorum ama ertesi yıl, yaş grubu altındayken bile artık A takımda düzenli olarak yer alıyordu.


    Sonra da kimsenin anlatmadığı bir cesaret gösterip Primavera'dan ayrıldı, Serie B olan başka bir ortama gitti; başka bir şehirde, gerçek profesyonellere karşı kendini göstermesi ve sıfırdan başlaması gerekiyordu. Primavera'daki o ilk yılında, yanlış hatırlamıyorsam, 17-18 gol attı. Beklenti, bir sonraki yıl yaş grubu altındayken belki 30 gol atacağı yönündeydi. Ama o gitmeyi seçti. Daha rahat olan yolu da seçebilirdi: Primavera'da bir yıl daha kalıp belki 30 ya da 40 gol atarak özgüvenini artırabilirdi, bilmiyorum.


    İkinci yılında patlama yaptı çünkü yanlış hatırlamıyorsam Serie B'de 17 gol attı. Sonra onu A takımda daha hazır, daha olgun, aynı açlıkla ve kendini geliştirme isteğiyle yeniden gördüm. İşte bu yüzden bu da önemli."

  • Tripletin ardından "iptal olan" kutlama

    "Triplete'den sonra kutlama yapmadım mı? Çok az şey yaşadım. O, o yıl yaşanan zorluklar için bir rahatlama nefesiydi. Ocak ayında sakatlanıyorum, ameliyathaneye gidiyorum, bazı belirsizlikler yaşıyorum ve tekrar futbol oynayıp oynayamayacağımı bilmiyorum.

    Erken dönüyorum, iki buçuk ay sonra. Finale çıkılıyor, lig kazanılıyor, kupa kazanılıyor ve Şampiyonlar Ligi de kazanılıyor. Ama benim aklımdaki düşünce milli takıma gitmem gerektiğiydi, çünkü bu sorumluluğum vardı. Aynı zamanda milli takımın kaptanıydım ve artık burnu havada biri olarak algılanmak istemiyordum. Milli takım teknik direktörü bana birkaç gün izin vermişti ama ben, "Hayır, takımın kaptanı benim, herkes gibi benim de gelmem gerekiyor."

  • Şampiyonlar Ligi

    "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika, yani sanırım herkesin hayali. O kadar önemli bir organizasyon ki bunu hissettiriyor. Bir lig maçıyla bir Şampiyonlar Ligi maçı arasında büyük fark var. Grup aşaması ya da son 16 turu olması fark etmiyor: Bir oyuncunun bireysel motivasyonu açısından da, bir takımın motivasyonları açısından da büyük fark var. 

    Zorluklar var çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğinizin garantisini veren bir reçete yok. Size bir Şampiyonlar Ligi satın alabilecek para yok, onu size satın alabilecek fikirler de yok. Bu, sezon boyunca belli bir noktaya gelen pek çok şeyin toplamı ama sanırım geç bir zamanda, mart gibi, size hangi noktada olduğunuzu gösteriyor. Çünkü bugün kağıt üzerinde favorinin kim olduğunu söylemek kolay. Ama kimin sona kadar gideceğini ve kimin bunu başaracağını söylemek kolay değil".

  • Kalıcı bir şey

    "Şu anda, ertesi günü düşünmeye başladığım bir noktaya geldim. Nereye geldiğimi biliyorum, sorumluluğumun ne olduğunu biliyorum, bu büyük sorumluluğu taşımanın ne anlama geldiğini biliyorum ama her şeyden önce oyuncularıma karşı bir sorumluluğum olduğunu biliyorum.

    Kalıcı olacak, bu harika kulübün tarihine önemli bir şey bırakacak bir yapı oluşturmak istiyorum, ve bunun için çalışıyorum. Kısa vadede ulaşmam gereken küçük hedeflerim var, çünkü hiçbir zaman en sonunu düşünmem.

    Küçük adımlardan başlayarak hedeflere ulaşmak, ardından daha büyük hayaller kurmanı sağlar. Kendim ve oyuncularım için sadece sağlık istiyorum. Sadece, her gün hep birlikte, ben de dahil, geliştirmek istediğimiz belirli anlarla yüzleşirken aynı enerjiyi ve aynı yoğunluğu korumamızı istiyorum. Kendimizin en iyi versiyonu olmak ya da bir önceki gün olduğumuz kişinin en iyi versiyonu olmak istiyoruz".

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR