"Babam beni antrenmanlardan sonra eve tramvayla gönderirdi. Sanırım bu, bana bir şeyler sunma, bazı değerler verme yoluydu. Ve hayatımın bu noktasında, bunların işime yarayan şeyler olduğundan eminim; çünkü kendi başımın çaresine bakmayı öğrendim.

Sabahları okulum vardı, bu yüzden antrenmanlara zamanında yetişmek için toplu taşıma kullanmak zorundaydım, ardından yeniden okula dönmem gerekiyordu. Antrenman bittikten sonra, arabası olmasına rağmen beni hızlıca okula götürmek için bana hiçbir zaman araçla bırakmayı teklif etmedi. Bazen geç kalıyordum ama yine de onunla yaptığımız programlara, saatlere ve anlaşmalara uymak için kendi başıma yollar ve çözümler bulmayı başarıyordum".