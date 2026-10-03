Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, saha içinde onu başrolde gördüğümüz olaylardan ziyade duygusal dünyası ve teknik direktörlük göreviyle bağlantılı, alışılmışın dışında ve derin bir anlatımla kendini anlattı.
Eski savunmacı ve bugün teknik direktör olan Chivu, önce futbolcu olarak, ardından genç oyuncuların teknik direktörü olarak ve şimdi de Inter gibi bir kulübün yöneticisi olarak hayatının birçok yönünü yeniden gözden geçirdi; çeşitli anekdotlar ve ilginç detaylar paylaşırken, futbola ve hayata bütüncül bakışını da vurguladı.
Tüm bunları, bağımsız profesyonel değerlendirme, teknik rapor, bilimsel doğrulama ve kasım ayından itibaren kulüplerin doğrudan erişimini bir araya getiren sportech şirketi Futnet'in mikrofonlarına anlattı. Chivu, Futnet aracılığıyla yeni platformu kullanarak profesyoneller tarafından “izlenmek” ve değerlendirilmek isteyen gençlere 200 ücretsiz değerlendirme sundu; bu profesyoneller arasında Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti ve Dario Marcolin de yer alıyor. Ayrıca Chivu, İtalya'da yetenek keşfini destekleyen Honor Wall'un ilk üyesi oldu.