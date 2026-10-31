Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Bir yanda Gerry Cardinale'nin bu Milan-Inter derbisinin önemine ilişkin sözleri, diğer yanda Cristian Chivu'nun sözleri var. Chivu'nunkiler de Cardinale'ninkilerden geri kalmıyor; hatta kendisini ilk gerçek deneyiminde Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nı kazanmaya taşıyan böylesine olağanüstü bir sezonda belki de açıkta kalmış bir hassas noktayı ele veriyor.

Inter Teknik Direktörü, şehir derbisini basın toplantısında değerlendirirken kendi ifade tarzını bile değiştirip takımından bugüne kadar reddettiği bir şeyi istedi: "biraz taşralılık".