24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Chivu, derbilerdeki tarihini yeniden yazmak için daha "taşralı" bir Inter istiyor

Inter
AC Milan
Serie A
AC Milan - Inter

Derbi, Inter teknik direktörü için de bir sınav.

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT

Bir yanda Gerry Cardinale'nin bu Milan-Inter derbisinin önemine ilişkin sözleri, diğer yanda Cristian Chivu'nun sözleri var. Chivu'nunkiler de Cardinale'ninkilerden geri kalmıyor; hatta kendisini ilk gerçek deneyiminde Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nı kazanmaya taşıyan böylesine olağanüstü bir sezonda belki de açıkta kalmış bir hassas noktayı ele veriyor.

Inter Teknik Direktörü, şehir derbisini basın toplantısında değerlendirirken kendi ifade tarzını bile değiştirip takımından bugüne kadar reddettiği bir şeyi istedi: "biraz taşralılık".

  • Üç derbi, sıfır galibiyet

    Chivu da biliyor: Büyük maçlar, Inter'in başındaki görev süresinde ne İtalya'da ne de Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar güçlü yanı oldu. Özellikle de onun kulübede olduğu 3 derbide galibiyet hanesi hâlâ 0'ı gösteriyor.

    Geçen sezon Serie A'da oynanan iki şehir derbisi de 1-0'lık yenilgilerle sonuçlandı. Pulisic ve Estupinan'ın golleri, Massimiliano Allegri'nin iki galibiyetini getirdi. Yazın Amorim'le ilk karşılaşmada ise, Avustralya'nın Perth kentindeki hazırlık maçında Dimarco'nun golüne Nkunku penaltıdan karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.

  • "TAŞRALILIK"

    Sözleri şöyle: "Bizim için de onlar için de şehir için de önemli bir maç. Puan durumunun önemi yok, hiçbir şeyin önemi yok. Derbiyi kazanamadığımız 7 maç varsa kendimize bir soru sormalıyız.

    Her şey dengeden, kafanda ve bacaklarında ne olduğundan başlıyor. Bazı şeyleri ne zaman yapabileceğini, ne zaman yapamayacağını iyi bilmelisin. Geçmişe kıyasla her açıdan biraz daha fazlasını ortaya koymalıyız. 

    Top bizde değilken biraz taşra takımı gibi davranmayı bilmeliyiz; bunu bugün onlara da söyledim. Bireysel olarak işleri çözebilecek oyuncularımız olduğunu düşünmeden düzenli oynamalı ve kolları sıvamalıyız."

  • İletişimde rota değişikliği

    Chivu, basın toplantılarında takımının rakipten bağımsız bir oyun anlayışıyla sahada olmasını hep savundu. Inter'den cesur, dikine, kaliteli ve oyuna hükmeden bir futbol oynamasını istedi. Basın toplantılarında da kendisi aynı özellikleri sergiledi.

    Ancak derbi öncesinde bir şeyler değişti. Bu da puan durumundan kaynaklanan baskının yalnızca Milan'ın üzerinde olmadığını; Chivu'nun teknik direktörlük koltuğunda da daha az görünür ama bir o kadar ağır bir baskı bulunduğunu gösteriyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

31 Eki 2026

INT

INT