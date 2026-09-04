Bu sezon, bir yıllık tecrübe, bir lig şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası ile vitrininde yer alan başarıların yanı sıra, Stones, Spence ve Jones gibi ağır topların takıma katıldığı bir transfer dönemiyle, yani üç İngiltere milli oyuncusuyla birlikte, Inter'e neredeyse iki çok güçlü ve birbirine yakın seviyede kadro sunan bir yapı sayesinde, PSG ve Bayern Münih'te olduğu gibi, büyüteç tam da kritik maçların üzerine tutulacak; Napoli ile başlayıp Real Madrid ve Roma'ya karşı devam edecek bu süreçte, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki elit eşleşmelerde de Inter'in dikkat çekmesi gerekecek: Inter, minimum hedef olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali doğrultusunda, Norveç ekibi Bodo'ya karşı son 32 turunda yaşanan elenişin ardından, çifte kulvarda iyi bir denge kurmak zorunda olacak; bunun yanında Serie A'da unvanını koruma hedefinde de Juventus ve Milan engelini aşması gerekecek,