Büyük bir farkındalık ya da belki de küçük bir hassas nokta mı? “Doğrudan rakip” ifadesi, Cristian Chivu ve onun Inter’i için, lig şampiyonluğu ve İtalya Kupası’ndaki çifte zafere rağmen, hâlâ karmaşık ve hazmı zor olmaya devam ediyor. Yarın San Siro’da Rumen teknik adamın yoluna, Max Allegri yönetimindeki Napoli çıkıyor; Diavolo kimliğiyle geçen yıl iki derbiyi de kazanan bu takım, Inter’e yalnızca kırıntıları bıraktı ve Inter onu hiçbir zaman sarsmayı başaramadı.
Çeviri:
Chivu’dan Juventus ve Milan’a gönderme: “Doğrudan rakipler mi? Çok geriden geldiler.” Geçen yıl Bastoni kaosunda 12 puanın 3’ü alındı
On ikide üç puan
Genel olarak, şehirdeki rakipleri ve Juventus'a karşı köklü rekabet niteliği taşıyan maçlarda, geçen yıl Inter için işi hafifletmek gerekirse hiç iyi gitmedi: AC Milan'a karşı iki yenilgi, 4-3'lük can yakıcı bir mağlubiyet tam da üçüncü haftada, daha sonra görevden alınan Tudor'a karşı geldi ve San Siro'daki tartışmalı galibiyet Kalulu'nun kırmızı kartı ve Bastoni'nin atılmamasıyla damga vurdu. Olası 12 puanın sadece 3'ü, ki iki kupa kazanılmış olmasına rağmen muhtemelen hâlâ Chivu'nun uykularını kaçırıyordur.
Aşil tendonu
Inter’in başındaki ilk sezonunda, eski Parma teknik adamı için Aşil topuğunun tam da en azından kâğıt üzerinde denk rakiplere karşı oynanan maçlar olduğu tartışmasız: Fabregas ve Gasperini’ye karşı dörtte dört yaptığı Como ve Roma değil, bir kez Napoli ve üç kez de doğrudan ezeli rakipleri, buna bir de Şampiyonlar Ligi’nde sözde büyük takımlara karşı alınan yenilgiler eklendi.
“Bu kadar geride”
İşte o anda Chivu, kendisine yöneltilen soru karşısında ironiye başvuruyor ama bir miktar kırgınlık da hissediliyor: “Bu iki kelimeyi özlemişim... Peki ‘doğrudan rakip’ ne demek? Genel olarak gelenekleri gereği büyük takımlarla karşılaşmak mı, yoksa sadece ilk dörde giren takımlarla mı? O zaman Milan ve Juventus’u nereye koyuyoruz, çünkü geçen yıl oldukça geride kaldılar. Onlar artık doğrudan rakip sayılmıyor mu? Napoli ve Como ise doğrudan rakip mi? Aslında benim için hepsi doğrudan rakip, son sıradakilere karşı olanlar bile...”
Karar yılı
Bu sezon, bir yıllık tecrübe, bir lig şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası ile vitrininde yer alan başarıların yanı sıra, Stones, Spence ve Jones gibi ağır topların takıma katıldığı bir transfer dönemiyle, yani üç İngiltere milli oyuncusuyla birlikte, Inter'e neredeyse iki çok güçlü ve birbirine yakın seviyede kadro sunan bir yapı sayesinde, PSG ve Bayern Münih'te olduğu gibi, büyüteç tam da kritik maçların üzerine tutulacak; Napoli ile başlayıp Real Madrid ve Roma'ya karşı devam edecek bu süreçte, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki elit eşleşmelerde de Inter'in dikkat çekmesi gerekecek: Inter, minimum hedef olan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali doğrultusunda, Norveç ekibi Bodo'ya karşı son 32 turunda yaşanan elenişin ardından, çifte kulvarda iyi bir denge kurmak zorunda olacak; bunun yanında Serie A'da unvanını koruma hedefinde de Juventus ve Milan engelini aşması gerekecek,
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