Chivu: "Bunu başarabilecek miyim diye merak ediyordum. Inter'deyken antrenörlük yapmak en kolay şey; gerisi kendiliğinden geliyor."

"Başlangıçta kendime şunu soruyordum: Bunu yapabilir miyim? Güveni boşa çıkarmadan, belirli bir oyuncu grubunu yönetebilir miyim? Hırslı gençleri çalıştırmak bir şey, zihniyeti oturmuş, kendini kanıtlamış oyuncuları çalıştırmak ise bambaşka bir şey. Bir de dışarıdan gelen tüm baskılar var; Inter'i çalıştırmak ne demek, bu çok stresli çünkü her şeyi idare etmen gerekiyor. Sonuçta teknik direktörlük yapmak en kolay iş."