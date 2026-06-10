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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

Chivu: "Bunu başarabilecek miyim diye merak ediyordum. Inter'deyken antrenörlük yapmak en kolay şey; gerisi kendiliğinden geliyor."

Inter
Serie A
C. Chivu

Parma'dan Inter'e geçişi, 10 ay sonra İtalya şampiyonluğu düşünerek gülümseyen kişinin ağzından

İtalya şampiyonu Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, Corriere dello Sport'un küçük bir ön izlemesini yayınladığı bir röportajda, sezon başlamadan önce Rumen teknik adamı saran endişeler hakkında konuştu.

  • CHIVU'NUN SÖZLERİ

    "Başlangıçta kendime şunu soruyordum: Bunu yapabilir miyim? Güveni boşa çıkarmadan, belirli bir oyuncu grubunu yönetebilir miyim? Hırslı gençleri çalıştırmak bir şey, zihniyeti oturmuş, kendini kanıtlamış oyuncuları çalıştırmak ise bambaşka bir şey. Bir de dışarıdan gelen tüm baskılar var; Inter'i çalıştırmak ne demek, bu çok stresli çünkü her şeyi idare etmen gerekiyor. Sonuçta teknik direktörlük yapmak en kolay iş."

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