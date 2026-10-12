"7 maç oynayıp gruptan çıkmak için mümkün olan en iyi sonuçları almamız gerektiğinin farkındayız. Bruges, oyun kimliği olan, hücum etmeye çalışan bir takım. Belli bir kalitesi var. Kolay olmayacak; Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maç kolay değil.

Oynadığımız maçlarda enerjiye, kararlılığa ve doğru tutuma ihtiyacımız var. Tercihlerimizi buna göre yapıyoruz. Parma karşısında bazılarının düşündüğünden farklı bir tercih yaptık. Bireysel kalitesini takımın hizmetine sunan güçlü bir kadromuz var."