Şampiyonlar Ligi'nde Bruges ile karşılaşacak olan Inter'in teknik direktörü Cristian Chivu, maçı değerlendirmek üzere Sky Sport'a ve basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Real Madrid karşısında başı dik bir mağlubiyet alan Inter'in, son 16 turuna yükselme yolunda yeniden ilerlemek için galibiyete ihtiyacı var.
Chivu: "Bastoni, Inter ve İtalya için bir değer. Kimse Çalhanoğlu'nu sorgulamasın. Şampiyonlar Ligi bir hayal mi, yoksa fırsat mı?"
Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maç kolay değil
"7 maç oynayıp gruptan çıkmak için mümkün olan en iyi sonuçları almamız gerektiğinin farkındayız. Bruges, oyun kimliği olan, hücum etmeye çalışan bir takım. Belli bir kalitesi var. Kolay olmayacak; Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maç kolay değil.
Oynadığımız maçlarda enerjiye, kararlılığa ve doğru tutuma ihtiyacımız var. Tercihlerimizi buna göre yapıyoruz. Parma karşısında bazılarının düşündüğünden farklı bir tercih yaptık. Bireysel kalitesini takımın hizmetine sunan güçlü bir kadromuz var."
ÇALHANOĞLU
"Çalhanoğlu? Onun değerini kimse asla sorgulamamalı, bunu yıllar içinde gösterdi. Onunla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz. Üç günde bir maç oynandığı için herkese ihtiyacımız var. Yapmamamız gereken, oyuncuların fiziksel sağlığını riske atmak."
Şampiyonlar Ligi: Hayal mi, fırsat mı?
"Şampiyonlar Ligi bir hayal mi, yoksa fırsat mı? Hepimiz bu soruya dikkat etmeliyiz: Hayal diye yanıt verirseniz bunu hedef olarak koymuş olursunuz ve bu aynı yanıt değildir. Inter'in, daha ileri gidebileceğini hayal ederek ulaşabileceği yere kadar gitme hırsını taşıması doğru."
"Çekilen zahmeti, verilen emeği ve kat edilen yolu göz ardı etmeden. Böylesine önemli bir kupayı sana satın alabilecek hiçbir para yok. Ulaşabileceğin oyuncular ya da teknik direktörler yok. Emin olabileceğin tek şey, hayal kurma isteğine sahip olduğun; ancak önemli olan, o hayale ulaşmak için çalışmak."
ÇALHANOĞLU İYİ DURUMDA
"Birkaç değişiklik yapacağız. Çalhanoğlu iyi durumda. Buz uygulaması yapıldığını gördüler ama bundan haberim yoktu çünkü bana göre oyundan çıkarken bir sakatlığı yoktu. Küçük bir darbe almış ve buz uygulamış, ama iyi durumda."
"Spence'in fiziksel durumu giderek iyileşiyor. Üzerindeki baskı ve öfkeyi biraz olsun atmaya başlamasına sevindim. Buraya geldiğinde, sezonun ilk bölümünde yer almasını engelleyen fiziksel sorunlar yaşadı. Öz güveni ve kendine inancı çok arttı, bundan memnunum."
BASTONI
"Uğradığı haksızlığa ve millî takımda yaşananlara dönüp yeniden değinmeyeceğim. Ale'nin değerini hepimiz biliyoruz. Hem bizim hem de İtalya için bireysel değerini gösterdi ama kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değildi. O her zaman belli bir değere sahip bir oyuncuydu. İtalya'daki oyuncuları şımartmamız gerektiğini söylemiyorum ama zaman zaman onlarla biraz ilgilenmemiz gerekiyor. Ale, Inter ve İtalya için önemli bir değer."
Rekabetçi kadro
"Sahaya büyük bir sorumluluk bilinciyle, kimi zaman doğru tutum ve kararlılıkla, kimi zaman da oyuna hükmederek çıkmamızı sağlayan bir zihniyete ulaştık. Yine de her zaman gelişebiliriz. Gelişime açık yönlerimiz var çünkü oyun anlayışımızda daha iyi yapabileceğimiz şeyler bulunuyor. Çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Aralarındaki rekabet, antrenmanların seviyesini ve hedeflerimizi yükseltiyor. Kulübümüz de bu hedeflere sahip ve bu yüzden rekabetçi bir kadro kuruyor. Hatta bunu eleştiri olarak söylemiyorum ama kadro her zaman daha da geliştirilebilir."
Club Brugge
"Önümüzde 7 maç var ama biz ilk maça odaklanıyoruz. Her 3 günde bir maç oynandığı için çok ileriye bakamayız. Brugge hem topa sahipken hem de savunma yaparken organize bir takım. Kolay bir maç olmayacak."
SOMMER
"Mesele geçen yıl kazandıklarımız değil; onun Inter'deki 3 yılda yaptıkları, profesyonelliği, ciddiyeti, Inter'e, taraftarlara ve kulübe gösterdiği saygı. Önemli kupalar kazanmasını ve önemli sahnelere çıkmasını sağlayan o harika 3 yıl için kendisine teşekkür etmeliyiz."
Oyun tarzını değiştirmek mi?
"Ne yapacağımıza koşullardan bağımsız olarak karar vermiyoruz. Bizim bir kimliğimiz var; rakip bizi belirli tercihler yapmaya zorluyor. Madrid'de ilk 20 dakika neredeyse oyuna hâkimdik ve rakibe hiçbir şey vermedik. Sonra gol yedik ve maç değişti. Bu grubun hedefi, zihniyetini ve girişkenliğini üst düzeyde tutmak. Bir maç için 'Bugün temkinli oynayalım ve yukarıdaki Tanrı'nın bize ne vereceğine bakalım' dersem nasıl tutarlı olabilirim? Sahada hak ettiğinizi alırsınız. Bazen maçları çevirebilirsiniz, bazen çeviremezsiniz. Benim için önemli olan şu: Kaybedeceksek nasıl kaybedeceğimize biz karar vermeliyiz, başkalarına bağlı kalmamalıyız."
YEDEK OYUNCULAR
"İlk 11 oyuncularından, birinci ve ikinci kadrodan, statülerden söz etmeyi sevmiyorum. Millî takımlara giderek buradan uzak kalan, farklı baskı ve beklentilerle karşılaşan birçok oyuncunun enerjisine, rakibe ve zihinsel durumuna göre bu grup içinden seçim yapabileceğimi düşünmek istiyorum. Konuşulacak çok şey var. Benim için bu, rekabetçi olmayı hedefleyen ve her mevkide, senin yerine oynaması beklenen oyuncuyla da rekabet eden bir oyuncu grubu. Çok önemli olan 5 oyuncu değişikliği hakkının da altını çiziyorum. Herkes önemli; sezon uzun, maç sayısı fazla."
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