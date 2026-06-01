Getty Images Sport
Çeviri:
"Chill" - Liverpool'un yıldızı Jeremie Frimpong, Arsenal'in PSG karşısında Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı atışlarında yaşadığı acı yenilginin ardından yaptığı coşkulu kutlamaları anlattı
Gunners için Budapeşte'de kalp kırıklığı
Arsenal'in Avrupa rüyası, Macaristan'ın başkentinde bir kabusa dönüştü. 6. dakikada Kai Havertz'in muhteşem golüyle erken öne geçmelerine rağmen, Gunners Ousmane Dembele'nin golüyle skoru eşitledi. Maç, uzatmaların ardından 1-1 berabere bitti ve korkulan penaltı atışları aşamasına geçildi.
Eberechi Eze penaltı atışlarında daha önce bir gol kaçırmış, ardından Gabriel'in kaçırdığı penaltı da takımın kaderini belirledi. Bu sonuçla PSG, Inter'i ezici bir üstünlükle mağlup ettikten bir yıl sonra Avrupa şampiyonluğunu başarıyla korurken, Arsenal'in ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için verdiği uzun mücadele, ligdeki başarılarına rağmen devam ediyor.
Frimpong'un internette yayıldığı kutlamasının açıklaması
Ardından, Frimpong'un Arsenal'in acısını keyifle izlediğini gösteren videoların sosyal medyada ortaya çıkmasıyla futbol dünyası şaşkına döndü. Gabriel Magalhaes'in belirleyici penaltısının tribünlere doğru uçtuğunu gördüğü sırada, Frimpong'un koltuğundan zıplayıp sevinç çığlıkları attığı görüntüler, pek çok kişinin onun Premier Lig şampiyonunu sırf "nefretle izlediğini" düşünmesine neden oldu.
Ancak eski Bayer Leverkusen yıldızı, Mikel Arteta'nın takımına karşı herhangi bir kötü niyet olmadığını vurgulayarak durumu hızla açıklığa kavuşturdu. Frimpong, Instagram'da tepkilere yanıt vererek şöyle yazdı: "[iki gülen emoji] Sakin olun, arkadaşımla bir bahis yaptık ve ben kazandım, bu yüzden mutluydum [omuz silkme emojisi]"
Chelsea de sosyal medyadaki alaycı yorumlara katıldı
Bu sonuçtan keyif alan tek kişi Frimpong değildi. Arsenal’in Londra’daki rakibi Chelsea de resmi Instagram hesabından kışkırtıcı bir paylaşımla tartışmaya katıldı. The Blues şu mesajı paylaştı: “Londra’nın Kupa Evi’ni ziyaret edin. Hikayemizdeki veya profil açıklamamızdaki bağlantıdan Stamford Bridge Stadyum Turu için hemen yerinizi ayırtın.”
Bu paylaşımın ardından Stamford Bridge sosyal medya ekibi daha uzlaşmacı bir tonla şaka yaptı: "Son paylaşımımız için muhtemelen bir kırmızı kart daha hak ettik! Ama cidden, Arsenal'i Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki harika performansından dolayı tebrik ediyoruz. Gelecek sezon sizinle tekrar mücadele etmeyi dört gözle bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Giden Arne Slot'a Saygı Duruşu
Kutlamalarıyla ilgili sosyal medyada kopan fırtınanın ortasında Frimpong, ayrılan kulüp teknik direktörüne de bir mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Arne Slot, Budapeşte’deki finalin başlamasından sadece birkaç saat önce Liverpool’un teknik direktörlüğü görevinden alındı ve Anfield’daki görevi ani bir şekilde sona erdi. Frimpong, platformunu kullanarak Hollandalı teknik direktöre minnettarlığını dile getirdi ve şu mesajı paylaştı: "Her şey için teşekkürler hoca. Gelecekte başarılar dilerim!"