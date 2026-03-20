Chiesa milli takıma geri dönüyor: Gattuso’nun Dünya Kupası play-off’ları için yaptığı seçim ve neden 2 yıldır milli takımda yer almadığı

Kanat oyuncusu ile milli takım arasındaki ilişkinin son yılları.

Nerede kalmıştık? Federico Chiesa, 2 yıl aradan sonra Milli Takım'a geri dönüyor ve bunu kaçırılmaması gereken iki maç için yapıyor: Gattuso'nun Kuzey İrlanda ile oynanacak çift maç için hazırladığı kadroda da onun adı yer alıyor; ilk maçın iyi geçmesi halinde ise Dünya Kupası play-off finallerinde Galler veya Bosna-Hersek'e karşı oynanacak maçta da forma giyecek. Liverpool'un kanat oyuncusu, 2024'ten beri Milli Takım forması giymemişti.


Sakatlanan Zaccagni'nin yerine çağrılan teknik direktör, Enrico'nun oğlunu diğer adaylar Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi ve Maldini'ye tercih etti. Milli takımdaki son maçı, daha önce de belirtildiği gibi, 29 Haziran 2024'te, Spalletti'nin milli takımının Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesine neden olan İsviçre ile oynanan son 16 turu maçına dayanıyor. Bu, sakatlıklar ve 28 yaşındaki oyuncunun kendi tercihleri nedeniyle uzun bir ara vermeden önce oynadığı 51. maçtı (İtalya formasıyla 7 gol attı ve 8 asist yaptı).


  • NEDEN CHIESA ARTIK KADROYA ALINMIYORDU

    İlk basın toplantılarından itibaren Federico Chiesa, teknik direktöre yöneltilen soruların ve 2021'deki başarılı Avrupa kampanyasının en iyi oyuncularından birinin neden artık kadroya çağrılmadığına dair verilen açıklamaların odak noktası olmuştur. Hem Ekim hem de Kasım ayındaki maçlar öncesinde teknik direktör, oyuncunun kendi tercihinden dolayı kadroya almadığını açıklamıştı. Oyuncu, sakatlıklardan kurtulmuş olsa da fizikselolarak henüz en iyi durumda hissetmiyordu ve milli takımdan vazgeçmeye karar vermişti.

    • Reklam

  • LIVERPOOL'DAKİ SEZON

    Peki, ilk sezonun ardından, Chiesa’nın Liverpool’daki ikinci sezonu nasıl gidiyor? İstatistiklere göre toplamda 600 dakikadan biraz fazla süreyle 31 maçta forma giymiş, 3 gol atmış ve 3 asist yapmış; maç başına ortalama 21 dakika sahada kalmış. İtalyan oyuncu sadece Eylül ayında bir kez ilk 11’de yer almış ve bu yıl da Klopp’un güvenini kazanamamış.


    Bazı küçük kas rahatsızlıklarına rağmen, bu yıl ciddi bir sakatlık yaşamadı ve şu anda fiziksel durumu, Gattuso'nun en önemli iki maç için yaptığı çağrıya cevap vermesine izin veriyor.

