Chiesa milli takıma geri dönüyor: Gattuso’nun Dünya Kupası play-off’ları için yaptığı seçim ve neden 2 yıldır milli takımda yer almadığı

Nerede kalmıştık? Federico Chiesa, 2 yıl aradan sonra Milli Takım'a geri dönüyor ve bunu kaçırılmaması gereken iki maç için yapıyor: Gattuso'nun Kuzey İrlanda ile oynanacak çift maç için hazırladığı kadroda da onun adı yer alıyor; ilk maçın iyi geçmesi halinde ise Dünya Kupası play-off finallerinde Galler veya Bosna-Hersek'e karşı oynanacak maçta da forma giyecek. Liverpool'un kanat oyuncusu, 2024'ten beri Milli Takım forması giymemişti.





Sakatlanan Zaccagni'nin yerine çağrılan teknik direktör, Enrico'nun oğlunu diğer adaylar Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi ve Maldini'ye tercih etti. Milli takımdaki son maçı, daha önce de belirtildiği gibi, 29 Haziran 2024'te, Spalletti'nin milli takımının Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesine neden olan İsviçre ile oynanan son 16 turu maçına dayanıyor. Bu, sakatlıklar ve 28 yaşındaki oyuncunun kendi tercihleri nedeniyle uzun bir ara vermeden önce oynadığı 51. maçtı (İtalya formasıyla 7 gol attı ve 8 asist yaptı).



