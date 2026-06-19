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Giorgio ChielliniGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Chiellini, her şeyini kaybeden meslektaşları hakkında: "Kötü yönetim". Çılgın harcamalar: "24 yaşında ilk süper araba, ardından üç Ferrari"

Juventus

Juventus yöneticisi, eski Juventus ve milli takım savunma oyuncusu, parayla olan ilişkisi hakkında konuşuyor

Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu ve kaptanı, aynı zamanda kulübün şu anki yöneticisi olan Giorgio Chiellini, Smash & Cash podcast’ine konuk olarak parayla olan ilişkisini anlattı. Aşağıda, Tuttosport’un aktardığı en ilginç bölümler yer almaktadır.


"Evden ayrılana kadar para konusunda hiç ciddi olarak düşünmemiştim. Sonra, tüm ergenler gibi klasik harçlığımı idare etmeye başladım. Bu, pratik ihtiyaçları karşılamak için gerekli bir şeydi: gerektiğinde kıyafetler, maç vaktinde futbol ayakkabıları. Paraya hiç özel bir ilgi duymadım ve evde bu konu pek konuşulmazdı."


"Hiç 'Şimdi hayatın tadını çıkarayım' diye düşündüğüm bir dönem oldu mu? Hayır. Bu pek bana göre değil. İlk süper arabamı 24 yaşında aldım. Ama o zamanki yaşam standardımı göz önünde bulundurursak, bu çılgın bir harcama değildi. Kendime yaptığım en önemli lüks harcamalar nelerdi? Arabalar. Yıllar içinde üç tane Ferrari’m oldu, ama sonra sırtım için rahatsız edici olmaya başladılar. Sonra 30 yaşından sonra saatlere olan tutkum başladı. Hiç ‘hedefe ulaştım’ hissine kapıldım mı? Hayır. Kendimi her zaman çok şanslı hissettim, ama kendimi geliştirmek ve ilerlemek arzusu beni her zaman motive etti."


  • Juve yöneticisi, tanık olduğu bazı kötü deneyimleri de anlattı; örneğin, her şeyini kaybeden meslektaşları gibi: "Nasıl oldu? Kötü yönetim yüzünden. İlle de paralarını savurdukları için değil, kariyerleri ve servetleri için stratejik bir planları olmadığı için. Her şeyi kaybetmekten hiç korktum mu? Hayır. Çok erken, 20'li yaşlarımın hemen ardından plan yapmaya başladım. Torino'ya geldiğimde gayrimenkul satın almaya, yatırım yapmaya ve kariyerimin sonunu planlamaya başladım. Kesin bir planım var mıydı? Evet. 25 yaşımdan önce zaten on yıllık bir planım vardı. Kariyerimin sonuna borçsuz ulaşmak istiyordum."


    "Cristiano Ronaldo gibi, daha fazla mahremiyet için paranın bir kısmından vazgeçeceğini söyleyenleri anlıyor muyum? Evet, anlıyorum. O, benden çok daha yüksek bir seviyedeydi. Ben normal bir hayat sürüyorum, şehir merkezinde dolaşıyorum. O bunu yapamazdı. Ben süpermarkete gidip kahve alıyorum, restorana gidiyorum, kızlarımı dans dersine götürüyorum."


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