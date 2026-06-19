Chiellini, her şeyini kaybeden meslektaşları hakkında: "Kötü yönetim". Çılgın harcamalar: "24 yaşında ilk süper araba, ardından üç Ferrari"

Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu ve kaptanı, aynı zamanda kulübün şu anki yöneticisi olan Giorgio Chiellini, Smash & Cash podcast’ine konuk olarak parayla olan ilişkisini anlattı. Aşağıda, Tuttosport’un aktardığı en ilginç bölümler yer almaktadır.





"Evden ayrılana kadar para konusunda hiç ciddi olarak düşünmemiştim. Sonra, tüm ergenler gibi klasik harçlığımı idare etmeye başladım. Bu, pratik ihtiyaçları karşılamak için gerekli bir şeydi: gerektiğinde kıyafetler, maç vaktinde futbol ayakkabıları. Paraya hiç özel bir ilgi duymadım ve evde bu konu pek konuşulmazdı."





"Hiç 'Şimdi hayatın tadını çıkarayım' diye düşündüğüm bir dönem oldu mu? Hayır. Bu pek bana göre değil. İlk süper arabamı 24 yaşında aldım. Ama o zamanki yaşam standardımı göz önünde bulundurursak, bu çılgın bir harcama değildi. Kendime yaptığım en önemli lüks harcamalar nelerdi? Arabalar. Yıllar içinde üç tane Ferrari’m oldu, ama sonra sırtım için rahatsız edici olmaya başladılar. Sonra 30 yaşından sonra saatlere olan tutkum başladı. Hiç ‘hedefe ulaştım’ hissine kapıldım mı? Hayır. Kendimi her zaman çok şanslı hissettim, ama kendimi geliştirmek ve ilerlemek arzusu beni her zaman motive etti."



