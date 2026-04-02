Chido Obi'ye ne oldu? Manchester United akademi antrenörü, Ruben Amorim'in "gereksiz ve zarar verici" eleştirisinin ardından bu genç yeteneğin A takım kadrosunda yer almamasının nedenini açıkladı

Michael Carrick'in gelişiyle tetiklenen kadro değişikliği kapsamında kulübe geri dönerek U21 takımının başına geçen Adam Lawrence, Obi'nin gerilediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Lawrence, "Chido gerçek bir kaliteye ve potansiyele sahip ve şu anda çok iyi bir durumda" diye ısrar etti. "Sezon başında Chido'nun gelişimine akademi ortamında odaklanması bilinçli bir karardı. Kulüp, Chido'nun kulüpte kalması için geçtiğimiz transfer döneminde doğru olanı yaptı."

Lawrence, birinci takımı tattıktan sonra akademi futboluna geri dönmenin asla kolay olmadığını kabul etti. "Chido futbolu seviyor. Doğal olarak, herhangi bir oyuncu için, birinci takımda deneyim kazandıktan sonra o ortamda o kadar sık bulunmamak, bir etki yaratacaktır," diye itiraf etti. "Biraz hayal kırıklığı veya hüsran olacaktır. Bu duruma doğru şekilde yaklaşması nedeniyle övgüyü hak ediyor."