Chido Obi'ye ne oldu? Manchester United akademi antrenörü, Ruben Amorim'in "gereksiz ve zarar verici" eleştirisinin ardından bu genç yeteneğin A takım kadrosunda yer almamasının nedenini açıkladı
Amorim'in genç yıldızlara ilişkin tartışmalı değerlendirmesi
Aralık ayında Amorim'in yaptığı açıklamalar, United'ın akademisi etrafındaki havayı bozdu. Tecrübeli oyunculara öncelik verme kararını savunan eski A takım teknik direktörü, kulübün en umut vaat eden genç oyuncuları hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. BBC'nin haberine göre, Amorim, "Harry Amass, Championship'te zorlanıyor. Chido, U21 takımında her zaman ilk 11'de yer almıyor" dedi. Carrington'daki pek çok kişi, bu sözleri kulübün genç oyuncu yetiştirme politikasına yönelik "gereksiz ve potansiyel olarak zarar verici" bir eleştiri olarak değerlendirdi.
Obi ve genç takım arkadaşı Amass'ın, bireysel başarılarını vurgulayan sosyal medya paylaşımları yayınlayıp hemen sildikleri bildirildi.
Teknik ekip, Obi'nin gösterdiği gelişmeyi savunuyor
Michael Carrick'in gelişiyle tetiklenen kadro değişikliği kapsamında kulübe geri dönerek U21 takımının başına geçen Adam Lawrence, Obi'nin gerilediği yönündeki iddialara yanıt verdi. Lawrence, "Chido gerçek bir kaliteye ve potansiyele sahip ve şu anda çok iyi bir durumda" diye ısrar etti. "Sezon başında Chido'nun gelişimine akademi ortamında odaklanması bilinçli bir karardı. Kulüp, Chido'nun kulüpte kalması için geçtiğimiz transfer döneminde doğru olanı yaptı."
Lawrence, birinci takımı tattıktan sonra akademi futboluna geri dönmenin asla kolay olmadığını kabul etti. "Chido futbolu seviyor. Doğal olarak, herhangi bir oyuncu için, birinci takımda deneyim kazandıktan sonra o ortamda o kadar sık bulunmamak, bir etki yaratacaktır," diye itiraf etti. "Biraz hayal kırıklığı veya hüsran olacaktır. Bu duruma doğru şekilde yaklaşması nedeniyle övgüyü hak ediyor."
Endişe verici bir sakatlık sorununu aşmak
Tam da A takıma geri çağrılması muhtemel görünürken, Obi'nin yükselişine tam anlamıyla bir darbe indi. Bu ayın başlarında Chelsea U21 takımıyla oynanan maçta, genç oyuncu sahaya çıktıktan sadece birkaç saniye sonra endişe verici bir kafa yaralanması nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Olay, forvet oyuncusu beyin sarsıntısı protokollerinden geçerken tribünden maçı izleyen geçici teknik direktör Carrick'in tam önünde meydana geldi.
Lawrence, Obi'nin beyin sarsıntısından tamamen iyileştiğini doğruladı ve şunları ekledi: "Bu bir aksilikti çünkü ondan önceki iki veya üç hafta boyunca gerçekten çok iyi görünüyordu - Chido en iyi haliyleydi." Yaralanmadan önce forvet, Leicester City'ye karşı attığı dört golle klasını göstermiş ve Arsenal'in akademisinden transfer olduğunda neden bu kadar çok arzu edildiğini herkese hatırlatmıştı.
Gelecekteki büyüme için hazırlanan program
Manchester United yetkilileri, kulübün oyuncunun bütünsel gelişimine odaklanmak amacıyla onu kadroda tutma kararı almasıyla, Ocak transfer döneminde Danimarka U21 Milli Takımı oyuncusu için gelen tüm kiralama taleplerini reddederek kararlı bir tutum sergiledi. Lawrence, bu istikrarın meyvesini verdiğine inanıyor ve şöyle diyor: "Rutin, ritim ve sabit bir programdan fayda sağladı. Yanında çalışanlar ve birlikte antrenman yaptığı oyuncu grupları aynı kaldı."
Sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte Obi, Premier League U21 Uluslararası Kupası ve FA Gençlik Kupası'nda genç takımlar için kilit bir rol oynayacak. Akademi personeli, forvetin bir sonraki seviyeye fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmasını sağlamak için ondan yüksek standartlar talep etmeye devam ediyor. Lawrence, "Chido'yu zorluyoruz ve ona meydan okuyoruz. Sonuçta, yaz aylarında ne olacağı, onun gelişim seviyesi ve performansına bağlı olacak," diyerek sözlerini tamamladı.