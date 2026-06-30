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Chicago Fire, Robert Lewandowski’nin transferini doğruladı; eski Barcelona forvetinin Thomas Müller’e karşı oynayacağı maçta MLS’deki ilk maçına çıkması planlanıyor
Chicago nihayet en önemli transferini gerçekleştirdi
Chicago Fire, Lewandowski ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Berhalter, kulübün bu transfer için ilk olarak Ocak 2025’te çalışmalara başladığını ve bir anlaşmaya varana kadar forvet oyuncusu ve temsilcileriyle düzenli temas halinde kaldığını açıkladı. Suudi Pro Ligi ve Avrupa’daki kulüplerin ilgisine rağmen Lewandowski, Chicago’ya katılmayı tercih etti.
Eski Barcelona forveti, İspanyol kulübünde 193 maçta 120 gol atarak olağanüstü bir rekora imza attı ve MLS'de başarı peşinde koşan Fire'ın hücumunu güçlendirmesi bekleniyor.
Berhalter, Lewandowski’nin başarı geçmişini övüyor
Berhalter, transferin tamamlanmasının ardından konuyu ele alarak, kulübün Polonya milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak için ne kadar uzun süredir çalıştığını ve bu transferin hem oyuncu hem de kulüp için uygun olduğuna neden inandıklarını açıkladı. Ayrıca Lewandowski’nin başarılarını överek, onu modern dönemin en öne çıkan forveti olarak nitelendirdi.
Berhalter, ESPN’e verdiği demeçte, “Bu konu ilk olarak muhtemelen [20]25 yılının Ocak ayında gündeme geldi,” dedi. “Ve işte şimdi, [20]26 yılının Haziran ayındayız ve nihayet sözleşmeyi imzalıyoruz. Israrcı davrandık. Onunla ve menajeriyle sürekli iletişim halinde kaldık. Bu transfer, herkesin Robert ve Chicago şehri için gerçekten büyük bir fırsat olduğuna inandığı bir hamleydi.
"Bir kişinin gittiği her yerde başarıya ulaşması çok nadir bir durumdur. Robert’ın kariyeri de bunu gösteriyor. Sadece oynadığı takım kazanmakla kalmıyor, kendisi de çok yüksek bir seviyede performans sergiliyor. Son 15 yılda, en iyi beş ligde Robert’tan daha fazla gol atan bir oyuncu yok. Onu bu neslin en iyi forveti olarak nitelendiririm. Son on beş yılda Robert Lewandowski’den daha iyi bir forvet olduğunu sanmıyorum."
Tüm gözler onun MLS'deki ilk maçında
Berhalter, kulübün Lewandowski’yi MLS maçlarına çıkarmadan önce fiziksel durumunu dikkatli bir şekilde yöneteceğini doğruladı. Bu program planlandığı gibi devam ederse, Lewandowski, Temmuz ayının en heyecan verici maçlarından birinde, Vancouver Whitecaps forması giyen eski Bayern Münih takım arkadaşı Müller ile karşı karşıya gelebilir.
Halter, “Onu beklemeye kesinlikle değer. Evet, antrenman yükünü dikkatli bir şekilde ayarlamak istiyoruz ama o oynamak istiyor, biz de onu sahaya sürmek istiyoruz. Bu yüzden önümüzdeki birkaç haftayı kondisyonunu geliştirip ritmini yakalamak için kullanacak ve ardından onu sahaya sürmeyi planlıyoruz. Umarım 16 Temmuz’da ilk maçına çıkar.” dedi.
- Getty Images Sport
Messi ile rekabet yeniden alevlendi
Lewandowski’nin transferi, şu anda Inter Miami’nin başında bulunan Lionel Messi ile uzun süredir devam eden rekabet tarihine yeni bir sayfa daha ekliyor. Futbol dünyasının bu iki ikonik ismi artık Doğu Konferansı’nda üstünlük mücadelesi verecek; ancak 22 Temmuz’da gerçekleşmesi muhtemel karşılaşma, Messi’nin milli takım yükümlülüklerine ve Lewandowski’nin fiziksel durumuna bağlı olarak şekillenecek.
Polonyalı oyuncunun kariyerinde Bayern Münih formasıyla attığı 344 gol ve iki kez kazandığı FIFA En İyi Erkek Futbolcu ödülü yer alıyor; bu da onu lig tarihinin en önemli transferlerinden biri haline getiriyor. Şu anda Doğu Konferansı’nda üçüncü sırada yer alan Chicago, Lewandowski’nin golcü yeteneğinin, 1998’den bu yana ilk kez MLS Kupası şampiyonluğunu kazanma yolunda aradıkları son parça olmasını umuyor.