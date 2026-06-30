Chicago Fire, Robert Lewandowski’nin transferini doğruladı; eski Barcelona forvetinin Thomas Müller’e karşı oynayacağı maçta MLS’deki ilk maçına çıkması planlanıyor

Berhalter, transferin tamamlanmasının ardından konuyu ele alarak, kulübün Polonya milli takım oyuncusunu kadrosuna katmak için ne kadar uzun süredir çalıştığını ve bu transferin hem oyuncu hem de kulüp için uygun olduğuna neden inandıklarını açıkladı. Ayrıca Lewandowski’nin başarılarını överek, onu modern dönemin en öne çıkan forveti olarak nitelendirdi.

Berhalter, ESPN’e verdiği demeçte, “Bu konu ilk olarak muhtemelen [20]25 yılının Ocak ayında gündeme geldi,” dedi. “Ve işte şimdi, [20]26 yılının Haziran ayındayız ve nihayet sözleşmeyi imzalıyoruz. Israrcı davrandık. Onunla ve menajeriyle sürekli iletişim halinde kaldık. Bu transfer, herkesin Robert ve Chicago şehri için gerçekten büyük bir fırsat olduğuna inandığı bir hamleydi.

"Bir kişinin gittiği her yerde başarıya ulaşması çok nadir bir durumdur. Robert’ın kariyeri de bunu gösteriyor. Sadece oynadığı takım kazanmakla kalmıyor, kendisi de çok yüksek bir seviyede performans sergiliyor. Son 15 yılda, en iyi beş ligde Robert’tan daha fazla gol atan bir oyuncu yok. Onu bu neslin en iyi forveti olarak nitelendiririm. Son on beş yılda Robert Lewandowski’den daha iyi bir forvet olduğunu sanmıyorum."







