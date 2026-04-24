Chicago Fire'ın, kış transfer döneminde Barcelona'nın forvet oyuncusunu takip ettikten sonra Polonyalı forvet Robert Lewandowski'ye olan ilgisini azalttığı bildiriliyor
Lewandowski'yi ikna etmek için geçen uzun bir kış
Haberlere göre Chicago, Lewandowski'nin Katalonya'da kalmak için hemen sözleşme uzatması imzalamayacağı netleştiğinde kış aylarında onu yoğun bir şekilde takip etmiş, ancak bir anlaşmaya varamamıştı. The Athletic'e göre, kulüp forvet için birçok kez aktif görüşmeler yürütmüş, ancak transfer hiçbir zaman somutlaşmamıştı.
Lewandowski de geleceğinin belirsiz olduğunu itiraf etti.
"Bunu hissetmem gerekiyor. Şu an için (neye karar vereceğim konusunda) size hiçbir şey söyleyemem, çünkü hangi yöne gitmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Şu an için değil," dedi geçen ay.
Önceliğimiz başka yerlerde
Chicago'nun artık ilgisini başka yönlere çevirdiği düşünülüyor; 2026 Dünya Kupası'nın ardından birçok Avrupalı oyuncunun transfer piyasasına çıkması bekleniyor. Öte yandan, takımın şu anki 9 numarası Hugo Cuypers, sezona harika bir başlangıç yaptı ve beş maçta altı gol attı. Cuypers, 2025 sezonunu 17 golle tamamlamıştı.
Lewandowski'nin formu düşüşte
2026 yılında formunda düşüş yaşayan Polonyalı oyuncu için tüm bunlar zor bir dönemde gerçekleşiyor. Geçen yıl La Liga’da 27 gol atan oyuncu, bu sezon sadece 12 gol kaydetti. Yeni yılın başından bu yana ise tüm turnuvalarda sadece dört kez fileleri havalandırdı.
Ülkesinin de zor bir yılı oldu. Polonya, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı ve 38 yaşındaki forvetin 2030'da dünya sahnesinde oynama şansı azaldı.
Chicago formda
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fire için tüm bunlar pek bir anlam ifade etmiyor. Chicago, Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor ve eski ABD Milli Takımı teknik direktörü Gregg Berhalter yönetiminde başarılı bir performans sergiliyor. Berhalter'in takımın başına geçtiği ilk sezon olan 2025'te sekizinci sırada bitirmişlerdi.