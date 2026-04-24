Chicago Fire'ın, kış transfer döneminde Barcelona'nın forvet oyuncusunu takip ettikten sonra Polonyalı forvet Robert Lewandowski'ye olan ilgisini azalttığı bildiriliyor

Haberlere göre Chicago, Lewandowski'nin Katalonya'da kalmak için hemen sözleşme uzatması imzalamayacağı netleştiğinde kış aylarında onu yoğun bir şekilde takip etmiş, ancak bir anlaşmaya varamamıştı. The Athletic'e göre, kulüp forvet için birçok kez aktif görüşmeler yürütmüş, ancak transfer hiçbir zaman somutlaşmamıştı.

Lewandowski de geleceğinin belirsiz olduğunu itiraf etti.

"Bunu hissetmem gerekiyor. Şu an için (neye karar vereceğim konusunda) size hiçbir şey söyleyemem, çünkü hangi yöne gitmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Şu an için değil," dedi geçen ay.