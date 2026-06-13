Chicago Fire'ın, eski Bayern Münih ikilisi Leon Goretzka ve Robert Lewandowski'yi potansiyel bir dev transfer hamlesiyle kadrosuna katmaya çalıştığı bildiriliyor

Chicago Fire, hem Goretzka hem de Lewandowski’yi kadrosuna katmak isterse, karmaşık bir kadro oluşturma sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. MLS kulüplerinin “Designated Player” (DP) kontenjanı sınırlıdır; bu da her iki oyuncunun da DP sözleşmesi ile transfer edilemeyebileceği anlamına gelir. Chicago her ikisini de kadrosuna katarsa, muhtemelen birinin başlangıçta ya da aşamalı bir sözleşmenin parçası olarak DP dışı bir yapıya dahil edilmesi gerekecektir.

Bu tür bir yaklaşım için MLS'de yakın zamanda bir emsal var. Thomas Müller, 2025 yılında Vancouver Whitecaps'a DP olmayan bir sözleşmeyle katıldı ve sözleşmede 2026 yılı için bir Designated Player opsiyonu yer alıyordu.

MLS şu anda Dünya Kupası nedeniyle ara vermiş durumda ve 16 Temmuz'da maçlara geri dönecek.