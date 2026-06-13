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Chicago Fire'ın, eski Bayern Münih ikilisi Leon Goretzka ve Robert Lewandowski'yi potansiyel bir dev transfer hamlesiyle kadrosuna katmaya çalıştığı bildiriliyor
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Lewandowski'ye olan ilgi artıyor
The Athletic'in haberine göre, efsanevi Polonyalı forvet Lewandowski'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, Chicago Fire, oyuncuyu kadrosuna katmak için en güçlü adaylar arasında yer almaya devam ediyor. Forvet, bu hafta sonu Chicago'yu ziyaret ediyor ve MLS ekibiyle sözleşme imzalamaya ilgi duyuyor; ancak bir sonraki durağının neresi olacağına dair henüz bir ipucu vermedi. Ayrıca, 37 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Suudi Pro Ligi'nden de ilgi olduğu bildiriliyor.
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Goretzka da adaylar arasında
The Athletic’e göre Goretzka’nın durumu çok daha belirsiz ve oldukça karmaşık. Şu anda Julian Nagelsmann’ın kadrosuyla birlikte olan Alman milli oyuncu, ay sonuna kadar Bayern ile sözleşmesi devam ediyor. Chicago Fire, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için birçok Avrupa kulübünün ilgisiyle mücadele ediyor; ancak kulüp, oldukça dikkat çekici bir yaz transferi hamlesiyle her iki oyuncuyu da kadrosuna katabileceğine inanıyor.
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Chicago'nun Lewandowski'ye ihtiyacı var mı?
Ancak Fire’ın Lewandowski’ye ihtiyacı olup olmadığı tartışmaya açık bir konu. Teknik direktör Gregg Berhalter, bu sezon 13 gol atan ve MLS All-Star Maçı'nda ilk 11'de yer alacak olan Hugo Cuypers'tan en iyi şekilde yararlanmayı başardı. Son aylarda Cuypers'a transfer ilgisi olduğu yönünde haberler çıktı, ancak Fire onu kadroda tutmak konusunda kararlı. Berhalter genellikle tek forvetle oynuyor; bu da her ikisini de kadroda tutmayı zorlaştırıyor gibi görünüyor.
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Maaş tavanını doğru belirlemek
Chicago Fire, hem Goretzka hem de Lewandowski’yi kadrosuna katmak isterse, karmaşık bir kadro oluşturma sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. MLS kulüplerinin “Designated Player” (DP) kontenjanı sınırlıdır; bu da her iki oyuncunun da DP sözleşmesi ile transfer edilemeyebileceği anlamına gelir. Chicago her ikisini de kadrosuna katarsa, muhtemelen birinin başlangıçta ya da aşamalı bir sözleşmenin parçası olarak DP dışı bir yapıya dahil edilmesi gerekecektir.
Bu tür bir yaklaşım için MLS'de yakın zamanda bir emsal var. Thomas Müller, 2025 yılında Vancouver Whitecaps'a DP olmayan bir sözleşmeyle katıldı ve sözleşmede 2026 yılı için bir Designated Player opsiyonu yer alıyordu.
MLS şu anda Dünya Kupası nedeniyle ara vermiş durumda ve 16 Temmuz'da maçlara geri dönecek.