Fiorentina, Milan ve Napoli gibi takımlarda forma giymiş eski forvet Luciano Chiarugi, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda kendinden bahsetti; röportajda bazı perde arkasını anlattı ve spor kariyeri boyunca yaşadığı hiç de kolay olmayan anları hatırladı. İşte açıklamaları:
Çeviri:
Chiarugi: “Liedholm varken depresyondaydım, Rocco benim kurtarıcımdı. Ben dalgıç mıydım? Hayır, hakemler benden nefret ediyordu”
FIORENTINA
"Benim Fiorentina'm mı? Harika bir gruptu, biz "Fiorentina Ye-Ye"ydik. Sanırım bunun sebebi, her zaman eğlenmiş olmamızdı. Ne kadar çok "saçmalık" yapardık. Üstelik Pesaola gibi, bizi en iyi şekilde idare edebilen bir teknik direktörümüz vardı. O, hem ödül hem de ceza yöntemini kullanırdı."
"ÇILGIN AT" LAKABI MI?
"O zamanlar Napoli'nin kalecisi olan Zoff'a attığım gol sayesinde oldu. Orta sahada topu aldım ve hepsini geçtim, adeta... çılgın bir at gibi koştum. Bir gazeteci de bana tam olarak böyle seslendi. O günden beri bu lakap benden hiç ayrılmadı."
LIEDHOLM İLE İLİŞKİ"Ne ilişkisi? Hiçbir zaman bir ilişkimiz olmadı. Benimle konuşmazdı, konuştuğunda da bana 'siz' diye hitap ederdi. Kendimi taktiksel kalıplara ve kurallara hapsolmuş gibi hissediyordum. Yıl sonunda sert bir tartışma yaşadık ve ben ayrılmaya karar verdim."
DEPRESYON
"Biliyor musunuz, benim zamanımda depresyondan bahsetmek pek yaygın değildi. Depresyondaydım, bunu söylemekten utanmıyorum. 10 kilo vermiştim, yemek yemiyordum. Maçlara çıkmıyordum, üzgündüm ve stresliydim. Neyse ki Nereo Rocco beni kurtardı."
ROCCO'LU MILAN
"Bunu anlatırken hâlâ heyecanlanıyorum. Onunla Coverciano'da (Rocco, ed.) karşılaştım, sesim titriyordu. Beni görünce "Aldığımız her şey bu mu?" dedi. Çok zayıftım. Beni sakinleştirdi ve aşçılara emanet etti. Birkaç ay geçmeden adeta uçuyordum."
INTER İLE TRANSFER PİYASASI DERBİSİ
"Gerçek bir derbi maçıydı. Fraizzoli'ye söz vermiştim, ama sonra Milan beni ikna etti. Rocco'nun antrenörlüğünü yapmak istiyordum. Paròn bana Milan'da bir aile bulacağıma dair yemin etti ve ona ne kadar teşekkür etsem azdır."
KUPALAR KUPASI FİNALİ
"Ne maçtı ama! Bitkin düşmüştük, tam bir savaştı. Leeds'in hücumunda "Köpekbalığı" lakaplı Joe Jordan vardı. Golü ben attım, bir serbest vuruştan. Düşünsene, vuruşu yapmadan önce Rivera'nın yanına gidip topu bana bırakmasını istedim. "Kendimi hazır hissediyorum" dedim ona. O da vuruşu bana bıraktı. Görüştüğümüzde hâlâ bu konuyu konuşuyoruz. "Sadece o vuruşu sana bırakırdım, şanslıydın."
ÖLÜMCÜL VERONA
"Aradan bunca yıl geçmesine rağmen hâlâ bir açıklama getiremediğimi söylersem bana inanır mısınız? Her gün o maçı yeniden oynamak istediğimi düşünüyorum. İtalya Kupası’nı ve Kupa Galipleri Kupası’nı kazanmıştık, bu bizim üçlü kupamızı tamamlayacaktı. Her şey bitmişti. Bentegodi Stadyumu Milan taraftarlarıyla doluydu. Leeds ile oynadığımız çok zorlu bir finalin ardından yorgun bir şekilde gelmiştik. Ama o maçta doğaüstü bir şeyler vardı."
SIMÜLASYONLAR?
"Hiç de değil... Bence hakemler benden nefret ediyordu. Bu sürekli devam ediyordu. Ünlü olmuştum ama kendimi asla yere atmadım. Kariyerim boyunca bana baskı yaptılar. O zamanlar sahada gerçekten kavga edilirdi, VAR falan yoktu..."