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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Cherki, Digne ile ilgili bir soru soran bir gazeteciye kızdı: "Sana ne dememi istiyorsun?"

R. Cherki
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası

Rayan Cherki buna tahammül edemiyor. Fransa’nın ofansif orta saha oyuncusu, Yamal’a penaltı kazandıran olayda olumsuz bir rol oynayan Digne hakkında bir gazetecinin sorusunu pek hoş karşılamadı: “Sana ne dememi istiyorsun? Soyunma odasında ağladığını ve ona kızdığımızı mı? Hayır. Bunlar sahada yaşanan şeyler, oyunun bir parçası. Biz onun yanındayız ve her zaman onun yanında olacağız.”


  • "KENDİMİZE KARŞI KAYBETTİK"

    Ardından şöyle devam ediyor: "Hakem yüzünden kaybetmedik, kendimize karşı kaybettik. İspanya güçlü bir takım. Biz de biliyorduk, siz de biliyordunuz ki korkulacak bir takımdı. Tüm bire bir mücadeleleri kaybettik, hayal kırıklığına uğradım." Sonra bir gazeteci ona şöyle soruyor: "Daha erken oyuna girmek ister miydiniz?" Cherki kızgın bir şekilde cevap veriyor: "Siz ne dersiniz?"


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