Cherki, Digne ile ilgili bir soru soran bir gazeteciye kızdı: "Sana ne dememi istiyorsun?"

Ardından şöyle devam ediyor: "Hakem yüzünden kaybetmedik, kendimize karşı kaybettik. İspanya güçlü bir takım. Biz de biliyorduk, siz de biliyordunuz ki korkulacak bir takımdı. Tüm bire bir mücadeleleri kaybettik, hayal kırıklığına uğradım." Sonra bir gazeteci ona şöyle soruyor: "Daha erken oyuna girmek ister miydiniz?" Cherki kızgın bir şekilde cevap veriyor: "Siz ne dersiniz?"



