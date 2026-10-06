AFP
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Chelsea yıldızı Moises Caicedo'ya, geçerli ehliyeti olmadan 160 bin sterlinlik süper otomobil kullandığı için sekiz ceza puanı verildi
Caicedo için hukuki sorun
Daily Mail'e göre Caicedo, bu hafta Crawley Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıktı ve 1.444 sterlin para cezasına çarptırılarak ehliyetine sekiz ceza puanı işlendi. Caicedo, Nisan 2025'te Cobham antrenman tesisinin yakınlarında £160.000 değerindeki Audi RSQ8'iyle durdurulmuştu. Geçerli bir ehliyeti olmadan araç kullanmak ve sigortasız olmak suçlarından hüküm giydi. Bu ceza, Caicedo'yu altı aylık araç kullanma yasağına tehlikeli biçimde yaklaştırdı; zira bir sürücünün üç yıllık bir süre içinde 12 puana ulaşması halinde bu yasak otomatik olarak devreye giriyor.
- Getty Images Sport
Kulübün yanıtı ve süper otomobil detayları
Caicedo'ya şimdi, saatte 249 km hıza ulaşabilen ve 0'dan 97 km hıza yalnızca 3,8 saniyede çıkan aracı için doğru belgeleri temin etmesi talimatı verildi.
Geçen yıl aracın el konulmasının ardından yaşanan ilk olayın sonrasında Chelsea, konuyu "kişisel bir mesele" olarak nitelendirmişti. Saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı gelişme, 2023'te Brighton'dan o dönem rekor olan 115 milyon £ karşılığında Chelsea'ye katılan Caicedo'nun, inatçı bir baldır sakatlığı nedeniyle sahada da zorluk yaşamayı sürdürdüğü bir dönemde geldi.
Süren form durumu ve sakatlık sorunları
Caicedo şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve Xabi Alonso yönetiminde sadece 14 dakika süre alabildi. Onu rahatsız eden baldır sorunundan tamamen kurtulmasına yardımcı olmak için Caicedo, Ekvador'un Güney Kore, Japonya ve Panama'ya karşı oynadığı son milli maçlar için açıklanan kadroya alınmadı. Sınırlı süre almasına rağmen Chelsea, sahanın merkezinde onun yokluğunu açıkça hissetti; zira Caicedo, tamamen hazır ve kulübü adına formdayken takım kağıdına ilk yazılan isimlerden biri olmaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
Caicedo için sırada ne var?
İlerleyen dönemde Caicedo'nun, daha fazla hukuki sorun yaşamamak için sürüş belgelerinin tamamen güncel olduğundan emin olması gerekecek. Sahada ise Alonso kısa süre önce onun fiziksel durumu hakkında umut verdi ve şöyle dedi: "Endişelenmememiz gerekiyor." Teknik direktör, Caicedo'nun sahalara dönmeye yaklaştığını ve Chelsea Bournemouth ile karşılaştığında forma giyebileceğini öne sürdü.
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