Chelsea yıldızı Moises Caicedo'ya, geçerli ehliyeti olmadan 160 bin sterlinlik süper otomobil kullandığı için sekiz ceza puanı verildi

Caicedo şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve Xabi Alonso yönetiminde sadece 14 dakika süre alabildi. Onu rahatsız eden baldır sorunundan tamamen kurtulmasına yardımcı olmak için Caicedo, Ekvador'un Güney Kore, Japonya ve Panama'ya karşı oynadığı son milli maçlar için açıklanan kadroya alınmadı. Sınırlı süre almasına rağmen Chelsea, sahanın merkezinde onun yokluğunu açıkça hissetti; zira Caicedo, tamamen hazır ve kulübü adına formdayken takım kağıdına ilk yazılan isimlerden biri olmaya devam ediyor.