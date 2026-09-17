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Joao Pedro Brazil 2026Getty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Chelsea yıldızı Joao Pedro, Carlo Ancelotti'nin yenilenen Brezilya kadrosu için Fluminense'den Matheus Martinelli'yi çağırmasının ardından Brezilya kadrosundan çekildi

J. Pedro
Brezilya
C. Ancelotti
Martinelli
Hazırlık Maçları
Chelsea
Premier Lig

Chelsea forveti Joao Pedro, sakatlığı nedeniyle yaklaşan milli ara öncesinde Brezilya Milli Takımı kadrosundan çekilmek zorunda kaldı. Premier League'de müthiş bir form grafiği yakalayan 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

  • Chelsea ve Brezilya'ya sakatlık darbesi

    Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Pedro'nun yaklaşan milli maç döneminde artık forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından kadroda ilk değişikliğini yapmak zorunda kaldı. Forvet oyuncusu, Okyanusya ve Asya'ya yapılacak milli takım seyahatinde onu kadro dışı bırakan bir sakatlık yaşadı. Bir önceki Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan oyuncu için bu, İtalyan teknik adamın yönetiminde düzenli bir isim olma hedefi doğrultusunda can sıkıcı bir geri adım oldu.

    CBF, resmi internet sitesinde haberi şu sözlerle doğruladı: "Fluminense oyuncusu Martinelli, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından bu çarşamba günü Brezilya Milli Takımı'nın bir sonraki FIFA tarihinde Avustralya ve Hindistan'a karşı oynayacağı hazırlık maçları için kadroya çağrıldı. Oyuncu, sakatlanan Chelsea forveti Joao Pedro'nun yerine geçecek."

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  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Joao Pedro'nun Chelsea'deki göz kamaştıran formu

    Bu sakatlık, sezonun açılış ayında Premier League'in tartışmasız en etkili hücum oyuncusu olan Pedro için özellikle acımasız bir zamanda geldi. 24 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin ilk dört maçında üç gol ve üç asist kaydetti; bu istatistiksel performans onu doğrudan gole katkı sıralamasında ligin zirvesine taşıdı.

    Katar'daki Dünya Kupası'na giden kadroya alınmamasına rağmen, burada çıkan haberlerde Neymar'a yer açmak için kadro dışı bırakılan talihsiz ismin o olduğu öne sürülmüştü, Pedro istikrarlı performansıyla yeniden milli takım gündemine girmeyi başardı. Ancelotti'nin, Londra'daki performanslarından bu yeni görünümlü hücum hattının temel taşlarından biri yapmaya yetecek kadar etkilendiği açıkça görülüyordu.

  • Ancelotti yeni bir nesle odaklanıyor

    Martinelli’nin seçilmesi, Ancelotti’nin Brezilya Milli Takımı yapılanmasına taze yetenekleri entegre etmeye yönelik daha geniş stratejisiyle örtüşüyor. Eski Real Madrid patronu göreve geldiğinden bu yana, son Dünya Kupası’nın ardından geçen dönemi Brezilya’nın yeni nesil yıldızlarını değerlendirmek için kullanmak istediğini açıkça ortaya koydu. Avustralya ve Hindistan’a karşı oynanacak yaklaşan maçlar için açıklanan kadro, sekiz ilk kez davet alan oyuncu ve şu anda Brezilya üst liginde öne çıkan birkaç futbolcuyla dikkat çekici ölçüde genç bir görünüme sahip.

    Ancelotti, beş kez dünya şampiyonu olan takımın geleceğine dair vizyonunu anlattı. İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Bu, Dünya Kupası’nda yer alan oyuncuların da bulunduğu dengeli bir liste. Bu, gelecek nesil için önemli olacak. Gelecekte, önümüzdeki yıllarda Milli Takım’ı temsil edecek kaliteye sahip gençlerimiz var, ayrıca Brezilya Ligi’nde çok iyi performans gösteren oyuncular da var. Bir sonraki Dünya Kupası ya da bir sonraki Copa America için yeterli yaşta olacak gençlere öncelik vermeliyiz."

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    Tecrübeli bir ismin rehberliğinde istikrarlı bir geçiş süreci

    Odak tamamen geleceğe çevrilmiş olsa da Ancelotti tecrübeyi tamamen bir kenara bırakmış değil. Kadroda hâlâ Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinicius Jr. ve Raphinha gibi kendini kanıtlamış isimler yer alıyor. Teknik direktör, bu tecrübeli oyuncuların standartların korunması ve genç futbolcuların Brezilya'yı temsil etmenin baskısına uyum sağlamasına yardımcı olması açısından kritik olduğuna inanıyor. Ancelotti, ilk kez çağrılan oyuncuları başarısını kanıtlamış isimlerle çevreleyerek, yaklaşan hazırlık maçlarında takımın rekabetçi gücünden ödün vermeden nesiller arası geçişin doğal şekilde gerçekleşebileceği bir ortam yaratmayı umuyor.

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