Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Pedro'nun yaklaşan milli maç döneminde artık forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardından kadroda ilk değişikliğini yapmak zorunda kaldı. Forvet oyuncusu, Okyanusya ve Asya'ya yapılacak milli takım seyahatinde onu kadro dışı bırakan bir sakatlık yaşadı. Bir önceki Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan oyuncu için bu, İtalyan teknik adamın yönetiminde düzenli bir isim olma hedefi doğrultusunda can sıkıcı bir geri adım oldu.

CBF, resmi internet sitesinde haberi şu sözlerle doğruladı: "Fluminense oyuncusu Martinelli, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından bu çarşamba günü Brezilya Milli Takımı'nın bir sonraki FIFA tarihinde Avustralya ve Hindistan'a karşı oynayacağı hazırlık maçları için kadroya çağrıldı. Oyuncu, sakatlanan Chelsea forveti Joao Pedro'nun yerine geçecek."