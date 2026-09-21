Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea yıldızı Cole Palmer, Thomas Tuchel'in kadrosundan çekilmeye hazırlanırken Morgan Gibbs-White İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor
Palmer hafif sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı
BBC'ye göre Gibbs-White, yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde İngiltere kadrosuna yeniden çağrılmaya hazırlanıyor. Forest orta sahasının, milli ara için Tuchel'in kadrosunda Palmer'ın yerini alması bekleniyor. Palmer'ın, ufak bir sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çekilmesi bekleniyor.
24 yaşındaki oyuncu, cuma günü Chelsea'nin Brentford deplasmanında 3-0 kaybettiği maçta kısa süre önce 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Dünya Kupası kadrosuna seçilememesinin ardından yazı izinli geçiren Palmer, Chelsea için kilit isimlerden biri oldu. Bu sezon takımının yedi maçının altısına ilk 11'de başladı ve dört gol, iki asistlik katkı sağladı.
- Getty Images
Tuchel, Palmer'ın sorumluluk almasını istedi
Bu çekilme, kısa süre önce İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna tartışmalı şekilde alınmayan Palmer için acı bir darbe oldu. Tuchel, Chelsea'nin hücum oyuncusunu yeniden A Milli Takım kadrosuna çağırmış ve onu uluslararası sahnede bir kez daha görmek istemişti.
Tuchel, sakatlık öncesinde yaptığı açıklamada Palmer'ın dönüşünde "kendini kanıtlaması gereken bir nokta" olduğunu kabul etti. İngiltere Teknik Direktörü, hücum oyuncusunun "formasını korumak ve bu aday gösterilmeyi haklı çıkarmak" için "seviyesini yükseltmesi" gerektiğini söyledi.
Palmer, mart ayında Japonya'ya karşı oynanan ve 1-0 kaybedilen hazırlık maçından bu yana ülkesi adına forma giymedi. Milli takım hedefleri, son yaşadığı bu aksilikten kurtulana kadar artık beklemek zorunda kalacak.
Gibbs-White, İngiltere kadrosuna dahil oldu
Palmer'ın fiziksel durumu daha önce de gündem konusu olmuştu; 2025-26 sezonu boyunca tekrarlayan kasık sakatlığı nedeniyle zorlandı. Şu anda Manchester City'yi çalıştıran eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, daha önce bu durumun mantıklı gelmediğini söylemişti.
Chelsea yıldızının yaşadığı talihsizlik, Gibbs-White için kapıyı araladı. 26 yaşındaki oyuncu ilk etapta kadroya alınmamıştı ancak Tuchel, cuma günü Forest'ın oyun kurucusunun son kadroya girmeye çok yaklaştığını açıkladı.
Gibbs-White, iç sahadaki sezona iyi başladı ve ligde çıktığı beş maçta bir gol, iki asist üretti. İngiltere formasıyla son maçına ise Ekim 2025'te Galler'e karşı 3-0 kazanılan hazırlık karşılaşmasında çıktı.
- Getty Images
Zorlu Uluslar Ligi fikstürü
Gibbs-White şimdi, zorlu ve uzatılmış bir milli ara dönemine hazırlanan İngiltere kadrosuna katılacak. Tuchel'in ekibini önümüzdeki haftalarda son derece yoğun dört maçlık bir fikstür bekliyor.
İngiltere bu periyoda 26 Eylül Cumartesi günü Wembley'de Dünya Kupası şampiyonu İspanya'yı ağırlayarak başlayacak. Ardından 29 Eylül'de Çek Cumhuriyeti deplasmanına gidecek. Deplasman serisi 3 Ekim'de Hırvatistan ile oynanacak maçla sürecek. İngiltere daha sonra 6 Ekim'de Çek Cumhuriyeti'ni konuk ederek milli arayı tamamlamak için evine dönecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun