Bu çekilme, kısa süre önce İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna tartışmalı şekilde alınmayan Palmer için acı bir darbe oldu. Tuchel, Chelsea'nin hücum oyuncusunu yeniden A Milli Takım kadrosuna çağırmış ve onu uluslararası sahnede bir kez daha görmek istemişti.

Tuchel, sakatlık öncesinde yaptığı açıklamada Palmer'ın dönüşünde "kendini kanıtlaması gereken bir nokta" olduğunu kabul etti. İngiltere Teknik Direktörü, hücum oyuncusunun "formasını korumak ve bu aday gösterilmeyi haklı çıkarmak" için "seviyesini yükseltmesi" gerektiğini söyledi.

Palmer, mart ayında Japonya'ya karşı oynanan ve 1-0 kaybedilen hazırlık maçından bu yana ülkesi adına forma giymedi. Milli takım hedefleri, son yaşadığı bu aksilikten kurtulana kadar artık beklemek zorunda kalacak.