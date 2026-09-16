Sky Sports muhabiri James Savundra'ya göre Pedro, salı günkü antrenmanın basına açık bölümünde yer almadı. Brezilyalı forvet, bu sezon şu ana kadar Chelsea'nin en dikkat çeken ismi oldu ve sadece beş maçta üç gol ile üç asist üretti. Son olarak cumartesi öğleden sonra Hull City karşısında attığı kritik geç beraberlik golüyle Chelsea'ye bir puanı kazandırmıştı.

Pedro'nun yanı sıra kulüp kaptanı Reece James ile yıldız orta saha Moises Caicedo da ana grupla birlikte çalışmadı. James, bu sezon merkez orta saha rolünde öne çıktı ve Chelsea'nin ligdeki dört maçının üçünde 90 dakikayı tamamladı. İngiliz oyuncu, hafta sonundaki Hull beraberliğini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamış gibi görünüyordu; bu nedenle ani yokluğu kulüp için ciddi bir endişe yarattı.



