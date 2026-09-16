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Chelsea'ye üçlü sakatlık darbesi! Joao Pedro ve iki yıldız daha Brentford maçı öncesi antrenmana çıkmadı, Xabi Alonso endişeli
Üç kilit isim Cobham'daki antrenmanda yer almadı
Sky Sports muhabiri James Savundra'ya göre Pedro, salı günkü antrenmanın basına açık bölümünde yer almadı. Brezilyalı forvet, bu sezon şu ana kadar Chelsea'nin en dikkat çeken ismi oldu ve sadece beş maçta üç gol ile üç asist üretti. Son olarak cumartesi öğleden sonra Hull City karşısında attığı kritik geç beraberlik golüyle Chelsea'ye bir puanı kazandırmıştı.
Pedro'nun yanı sıra kulüp kaptanı Reece James ile yıldız orta saha Moises Caicedo da ana grupla birlikte çalışmadı. James, bu sezon merkez orta saha rolünde öne çıktı ve Chelsea'nin ligdeki dört maçının üçünde 90 dakikayı tamamladı. İngiliz oyuncu, hafta sonundaki Hull beraberliğini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamış gibi görünüyordu; bu nedenle ani yokluğu kulüp için ciddi bir endişe yarattı.
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Alonso, Caicedo'nun dönüşü konusunda temkinli
Pedro ve James'in ani yoklukları ilk anda alarm zillerini çaldırsa da, Alonso Hull maçı öncesinde Caicedo'nun süregelen fiziksel sorunlarına zaten değinmişti. Ekvadorlu milli oyuncu, bu sezon yaşadığı can sıkıcı aksilikler zinciri nedeniyle henüz bir maça ilk 11'de başlayamadı.
Cuma günkü karşılaşmaya dönüş ihtimaliyle ilgili geçen hafta konuşan Chelsea teknik direktörü, son derece temkinli davranacağını vurguladı. Alonso, maç öncesi basın toplantısında, "Henüz değil, Brentford maçı için göreceğiz" dedi.
24 yaşındaki orta saha oyuncusunu daha fazla fiziksel zarardan koruma gereğini de ayrıca vurguladı. Teknik adam, "Onunla risk alacağımız bir dönemde değiliz. Henüz değil; henüz değiliz" ifadelerini kullandı.
Orta saha ikilemleri ve ilk maç desteği
Caicedo'nun sezonu, geçmeyen bir fiziksel sorun nedeniyle sekteye uğradı. Fulham'a karşı oynanan açılış hafta sonunda forma giyemeyen oyuncu, Brighton karşısında dramatik 4-3'lük galibiyette sonradan oyuna girerek 14 dakikalık kısa bir süre almayı başardı ancak ardından sakatlığı nüksetti. Bu aksilik, Arsenal ve Leeds'e karşı oynanan sonraki maçlarda da onu kenarda tuttu.
Ancak salı günkü antrenman, Chelsea için bazı olumlu haberler de getirdi. Yaz transfer döneminde takıma katılan Marco Palestra ile Jordan Henderson, ekiple yapılan çalışmanın tamamında yer aldı. İkili, şimdi batı Londra ekibi adına uzun süredir beklenen ilk maçlarına çıkmaya hızla yaklaşıyor.
- Getty Images Sport
GTech Stadyumu'nda cuma gecesi ışıkları
Chelsea, cuma akşamı Keith Andrews'ün Brentford'una konuk olacak ve yeniden galibiyet ritmini yakalamak için sahaya çıkacak. Üç kritik ismin forma giyememe ihtimali varken, Alonso'nun zorlu geçmesi beklenen bu deplasmanda yaz döneminde gelen transferlerinden ve yedek kulübesindeki oyuncularından daha fazla katkı alması gerekecek.
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