Getty Images Sport
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Chelsea'ye, Shay Given'ın Robert Sanchez'i "ani fevrilik" hataları nedeniyle eleştirmesinin ardından eski Liverpool kalecisini transfer etmesi çağrısı yapıldı
Given, çözüm olarak Kelleher'ı görüyor
Given, Brentford kalecisi Caoimhin Kelleher’in bu yaz Chelsea ya da Newcastle için oyunun kurallarını değiştirecek bir transfer olacağına inanıyor. İrlandalı isim, Kelleher’in son dönemdeki performanslarından etkilendi ve file bekçisinin birinci kaleci rolüne hazır olduğunu düşünüyor.
Son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports’a konuşan Given, şunları söyledi: "Chelsea ya da Newcastle bu yaz Kelleher için devreye girebilir mi? Muhtemelen. Bu, Liverpool’a ve başka bir kulübün onu kadrosuna katmasını engellemek için kendilerinin onu imzalayabilmesine imkân tanıyacak herhangi bir maddeyi devreye sokup sokamayacaklarına bağlı olur."
Anfield’daki kaleci durumu hâlâ netlik kazanmış değil ve Alisson birinci tercih olarak yerini sağlam biçimde koruyor. Given, "Çok şey Allison’a bağlı olacak çünkü Alisson gelecek iki sezon takımda kalacaksa Kelleher’i şu anda geri getirmezdiniz. Bence Keller şu anda Newcastle için çok uygun olurdu. Bence Chelsea için de çok uygun olurdu. Beni biraz şaşırtan kulüp, birini kadroya katmamış olmasıyla Chelsea oldu ve bunu Robert Sanchez’i seven biri olarak söylüyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Sanchez pahalıya mal olan hataları nedeniyle eleştirilerin hedefinde
Sanchez'in yeteneğini kabul etmesine rağmen Given, İspanyol kalecinin çok konuşulan hatalar yapma eğiliminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Given, "Geçen sezon onu çok savundum ama yaptığı bazı hatalarla sürekli aynı noktaya dönüyor" diye ekledi. "Bazı inanılmaz kurtarışlar yapabiliyor ve bu adamın gerçekten üst düzey olduğunu düşünüyorsunuz, ama sonra ceza sahasının kenarında bir anda kontrolünü kaybedip birine çok sert giriyor."
Chelsea'de 2018'den bu yana kale için çeşitli seçeneklere ciddi harcamalar yapılmasına rağmen kulübün bu mevkideki uzun süredir devam eden sorunlarını çözememesi, baskıyı artırıyor. Given, değişim zamanının artık geldiği konusunda net. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yaz Chelsea'nin yeni bir kaleci transfer etmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum ve eğer bu Kelleher olmazsa belki başka biri olur, ama bu onların bir sonraki transfer döneminde değil, bu transfer döneminde, hemen şimdi güçlendirmesi gereken bir pozisyon.
"Xabi Alonso şu anda görevin başında ve Robert Sanchez'den yeterince şey görmüş olabilir. Emin değilim. Newcastle ve Chelsea'nin o pozisyonda güç istediğini kesinlikle düşünüyorum ve Kelleher ikisinden biri için de iyi bir transfer olur."
Kelleher ile Mamardashvili tartışması
Liverpool, Gürcistan Milli Takımı oyuncusu Giorgi Mamardashvili için anlaşmayı şimdiden tamamladı, ancak Given onun Kelleher'den daha iyi bir potansiyel olduğuna hâlâ ikna olmuş değil. Rekabet hakkında konuşan Given, şöyle dedi: "Mamardashvili, Liverpool'a büyük bir ünle geldi ve şu ana kadar fena iş çıkarmadı ama ben hâlâ Alisson'ın ardından geleceğin bir numarası olacağına ikna olmuş değilim. Kelleher konusunda ise artık daha da fazla ikna oldum çünkü Brentford'da bir numara olabileceğini kanıtladı ve Liverpool'u da çok iyi tanıyor.
"Aklımda hiç şüphe yok, kulübe geri dönebilir ve Kelleher'de hoşuma giden şey, yaptığı her şeye gerçek bir sakinlik katması. Hiçbir zaman ne bocalamış ne de herhangi bir şey karşısında paniğe kapılmış gibi görünüyor. Dünyanın en iyi kurtarışını yapabilir ve sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkıp bir korner için savunmasını organize etmeye koyulabilir."
- Getty
Gelecekteki gelişim ve büyüme
Given'a göre Kelleher'in Brentford formasıyla sergilediği performanslar, onun üst düzey futbolun baskısıyla başa çıkabildiğini gösterdi.
Eski Newcastle kalecisi, "Bence oyuncu olarak gelişmeye devam edecek. En az bir sezon daha Brentford'da kalmasını umuyorum. Bunun ona hiçbir zararı olmaz" dedi. "Her hafta düzenli olarak oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu herkese kanıtlıyor ve bu, yedek kulübesinde oturup zaman zaman takıma girip çıkmaktan farklı bir baskı türünü beraberinde getiriyor."
Given sözlerini şöyle tamamladı: "Sahadan uzakta da başka şeyler üzerinde çalışıyor; salonda ve antrenmanlarda üst vücut gücünü artırıp gelişmek ve daha iyi olmak için uğraşıyor, bunu da başaracak. Caoimhin'in geleceği için yalnızca olumlu şeyler görüyorum." Chelsea'nin, bir numarasından daha fazla istikrar ve daha az "rush of blood" anı istemesiyle birlikte Kelleher, Chelsea'nin sıralamada yükselmeye çalıştığı bu dönemde giderek daha cazip bir seçenek haline geliyor.
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