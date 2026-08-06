Given, Brentford kalecisi Caoimhin Kelleher’in bu yaz Chelsea ya da Newcastle için oyunun kurallarını değiştirecek bir transfer olacağına inanıyor. İrlandalı isim, Kelleher’in son dönemdeki performanslarından etkilendi ve file bekçisinin birinci kaleci rolüne hazır olduğunu düşünüyor.

Son futbol oranlarını sunan BOYLE Sports’a konuşan Given, şunları söyledi: "Chelsea ya da Newcastle bu yaz Kelleher için devreye girebilir mi? Muhtemelen. Bu, Liverpool’a ve başka bir kulübün onu kadrosuna katmasını engellemek için kendilerinin onu imzalayabilmesine imkân tanıyacak herhangi bir maddeyi devreye sokup sokamayacaklarına bağlı olur."

Anfield’daki kaleci durumu hâlâ netlik kazanmış değil ve Alisson birinci tercih olarak yerini sağlam biçimde koruyor. Given, "Çok şey Allison’a bağlı olacak çünkü Alisson gelecek iki sezon takımda kalacaksa Kelleher’i şu anda geri getirmezdiniz. Bence Keller şu anda Newcastle için çok uygun olurdu. Bence Chelsea için de çok uygun olurdu. Beni biraz şaşırtan kulüp, birini kadroya katmamış olmasıyla Chelsea oldu ve bunu Robert Sanchez’i seven biri olarak söylüyorum" dedi.



