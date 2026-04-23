Chelsea'ye, 'hemen' başarı getirecek bir teknik direktör bulmak için La Liga'ya yönelmesi tavsiye edildi

BoyleSports'a konuşan eski Blues stoperi, uzun vadeli projelerin de yeri olduğunu ancak Chelsea gibi bir kulübün önceliğini hemen kazanılacak kupalara vermesi gerektiğini belirtti ve Simeone'nin bu iş için doğru kişi olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Chelsea'nin ne tür bir menajere ihtiyacı vardı? Bence her şey ne aradığınıza bağlı," diye açıkladı Gallas. "Uzun vadede, Cesc Fabregas'ı transfer edebilirsiniz çünkü şu anda kulübünde iyi iş çıkarıyor. Genç ve genç bir kadroyla iletişim kurabilir. İyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede, Chelsea'yi herkesin görmek istediği konuma geri getirebilir.

"Kısa vadede, hemen başarı elde etmek istiyorsanız, Diego Simone gibi onlara rehberlik edecek deneyimli birine ihtiyaç var ve onun kişiliğiyle Chelsea'de çok kısa sürede başarılar elde edebilir. Belki de Chelsea oyuncularının da ona ihtiyacı vardır çünkü bize gösterdiklerinden sonra takımda daha fazla savaşçı ve asker görmemiz gerekiyor. Bence oyunculara karşı biraz daha sert olan bu tür bir menajere ihtiyacınız var."