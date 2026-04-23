Chelsea'ye, 'hemen' başarı getirecek bir teknik direktör bulmak için La Liga'ya yönelmesi tavsiye edildi
Taktik savaşçıya olan talep
Gallas, Çarşamba günü Liam Rosenior'un görevden alınmasının ardından, genç kadrodan daha fazlasını beklemek için Arjantinli teknik direktörün ideal aday olduğuna inanarak, Chelsea yönetimine Atlético Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'yi transfer etmeyi düşünmelerini tavsiye etti.
Uzun ve kısa vadeli planlar
BoyleSports'a konuşan eski Blues stoperi, uzun vadeli projelerin de yeri olduğunu ancak Chelsea gibi bir kulübün önceliğini hemen kazanılacak kupalara vermesi gerektiğini belirtti ve Simeone'nin bu iş için doğru kişi olduğunu düşündüğünü söyledi.
"Chelsea'nin ne tür bir menajere ihtiyacı vardı? Bence her şey ne aradığınıza bağlı," diye açıkladı Gallas. "Uzun vadede, Cesc Fabregas'ı transfer edebilirsiniz çünkü şu anda kulübünde iyi iş çıkarıyor. Genç ve genç bir kadroyla iletişim kurabilir. İyi bir iş çıkarıyor. Uzun vadede, Chelsea'yi herkesin görmek istediği konuma geri getirebilir.
"Kısa vadede, hemen başarı elde etmek istiyorsanız, Diego Simone gibi onlara rehberlik edecek deneyimli birine ihtiyaç var ve onun kişiliğiyle Chelsea'de çok kısa sürede başarılar elde edebilir. Belki de Chelsea oyuncularının da ona ihtiyacı vardır çünkü bize gösterdiklerinden sonra takımda daha fazla savaşçı ve asker görmemiz gerekiyor. Bence oyunculara karşı biraz daha sert olan bu tür bir menajere ihtiyacınız var."
Rosenior'un atanmasına yönelik eleştiriler
Rosenior’un görev süresi yoğun eleştirilerin hedefinde; Gallas, bu atamanın başından beri bir hata olduğunu öne sürüyor. Son dönemde yaşanan ağır yenilgiler, mevcut gidişatın sürdürülemez olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi ve Todd Boehly ile Clearlake Capital grubu üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.
"Chelsea'nin sahipleriyle her şey olabilir," diye ekledi. "Bundan sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Aldıkları sonuçları kabul etmek gerçekten zordu. Paris Saint-Germain maçında olduğu gibi, 8-2'lik bir yenilgiyi kabullenmek çok zor ve Everton'a da 3-0 kaybettiler. Şimdiden yeni bir teknik direktör arıyorlar mı bilmiyoruz. Belki de Liam'ı getirmelerinin bir hata olduğunu biliyorlardı.
"Sezon bitmeden onu kovmak gerekiyordu. Bunun kimse için iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum, ancak teknik direktör için bu bir felaket olur. Taraftarlar için ise kulüp sahiplerine karşı daha da fazla hayal kırıklığına neden olur."
- Getty Images Sport
Stamford Bridge'deki kargaşa devam ediyor
Rosenior'un kovulması, Premier Lig'de Brighton'a karşı alınan 3-0'lık ağır yenilginin hemen ardından gerçekleşti; bu yenilgi, takımın sekizinci sırada kalmasına neden olurken, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını da daha da azalttı.
Marco Silva, Edin Terzic ve Xabi Alonso gibi isimler bu pozisyonla anılırken, Gallas'ın Simeone gibi disiplinli ve tanınmış bir ismi önermesi, kulübün sahadaki kimlik eksikliği konusunda eski oyuncular arasında artan hayal kırıklığını vurguluyor. Sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte, yönetim kurulu, son beş lig maçında gol atamayan kadroyu stabilize edebilecek bir lider bulma konusunda büyük baskı altında.