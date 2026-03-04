Getty Images Sport
"Chelsea'ye gitmeye çok yakındım" - Liam Rosenior'un eski yardımcısı, yeni teknik direktör Gary O'Neil ile Strasbourg'da kalmak için Blues'un geri dönüş teklifini neden reddettiğini açıklıyor
BlueCo'daki yeniden yapılanma: Coelho neden geride kaldı?
Koçluk kadrosundaki değişiklik, Maresca'nın Yeni Yıl Günü'nde ayrılmasının ardından başladı ve Chelsea, ortak BlueCo sahiplik yapısı içinde bir halef bulmak için kardeş kulübü Strasbourg'a başvurdu. Rosenior, Fransa'da 18 ay boyunca verimli bir dönem geçirdi ve sonunda Strasbourg'u Avrupa kupalarına taşıdı. Ancak Blues'u yönetme fırsatını kaçırmadı ve Nice ile oynanan son veda maçından kısa bir süre sonra anlaşmayı onayladı.
Bu geçiş, her iki takım için de önemli bir değişim dönemini işaret etti, çünkü Rosenior, Kalifa Cisse ve Justin Walker gibi önemli teknik ekip üyeleriyle birlikte beş buçuk yıllık bir sözleşmeyle Stamford Bridge'e geldi. Ancak, yardımcı antrenör Filipe Coelho ile yakın bir çalışma ilişkisi olmasına rağmen, Coelho baş antrenörü Londra'ya takip etmemeyi tercih etti. Coelho için Chelsea'nin profesyonel çekiciliği açıktı, ancak başka bir transfer için zamanlamanın doğru olmadığını düşündü ve yeni yönetim altında Strasbourg'da istikrarı korumayı tercih etti.
Aile değerleri ve Fransız uyarlaması
Coelho, Maresca'nın kulüpte görev yaptığı dönemde kulübün 21 yaş altı takımının menajeri olarak görev yapmış olması nedeniyle Chelsea'nin iç işleyişine yabancı değildir. Geçen yıl Temmuz ayında Batı Londra'dan ayrılıp Strasbourg'da şu anki görevine başlayan Coelho, Fransa'ya geldikten kısa bir süre sonra ailesini İngiltere'ye geri götürme ihtimalinin kalmasında belirleyici faktör olduğunu itiraf ediyor.
A Bola'ya konuşan Coelho, durumu açıkça şöyle açıkladı: "Liam ayrıldığında Chelsea'ye gitmeye ve ona Londra'da eşlik etmeye çok yakındım, ancak aile çok önemli bir dayanak noktası ve [o noktada] ailemi Fransa'daki iyi uyumlarından uzaklaştırıp Londra'ya geri dönmek mantıklı gelmiyordu. Beş ay önce geldim ve devam etmek istiyorum."
En iyilerden öğrenmek
Yüksek puan alan teknik direktör, şu anki yolunun kendisine mükemmel bir eğitim sağladığına inanıyor. Strazburg'da kalarak, Rosenior'un altında çalışmaktan yeni teknik direktör O'Neil'i desteklemeye geçiş yaparken, eski Chelsea teknik direktörü Maresca'ya yakın olan önceki deneyimlerinden de yararlanabildi. Coelho, bu taktiksel etki çeşitliliğine büyük değer veriyor.
"Baş antrenör olma zamanımın geleceğini hissediyorum. Acele etmiyorum ve bundan keyif alıyorum. Enzo Maresca ile yakın olduğum Chelsea gibi bir kulübe geldim ve şimdi Liam Rosenior ve Gary O'Neil'in uzmanlığından yararlanabiliyorum. Bu, inanılmaz derecede zengin bir özgeçmiş ve zamanı geldiğinde hazırlıklı olmak için son ayrıntıları ince ayar yapıyorum" diye ekledi Portekizli teknik direktör.
Geleceğe bakmak
Coelho şu anda O'Neil'in Strasbourg'un Ligue 1'deki yükselişini sürdürmesine yardımcı olmaya odaklanmış olsa da, uzun vadeli hedeflerini gizlemiyor. 39 yaşındaki teknik adam, sonunda 1 numaralı koltuğa oturmayı hedefliyor ve memleketine dönme olasılığını da açık tutuyor.
Gelecekteki hedeflerini değerlendiren eski Chelsea genç takım teknik direktörü, Portekiz birinci liginin kendisi için hala büyük bir cazibe merkezi olduğunu itiraf etti. "Bu lig benim için çok önemli. Orası benim ülkem. Ülkemize dönmek her zaman gündemde," diyen Coelho, bugün Blues'u reddettiğini, ancak teknik direktörlük kariyerinin daha yeni başladığını ima etti.
