"Chelsea'ye gitmeye çok yakındım" - Liam Rosenior'un eski yardımcısı, yeni teknik direktör Gary O'Neil ile Strasbourg'da kalmak için Blues'un geri dönüş teklifini neden reddettiğini açıklıyor

Koçluk kadrosundaki değişiklik, Maresca'nın Yeni Yıl Günü'nde ayrılmasının ardından başladı ve Chelsea, ortak BlueCo sahiplik yapısı içinde bir halef bulmak için kardeş kulübü Strasbourg'a başvurdu. Rosenior, Fransa'da 18 ay boyunca verimli bir dönem geçirdi ve sonunda Strasbourg'u Avrupa kupalarına taşıdı. Ancak Blues'u yönetme fırsatını kaçırmadı ve Nice ile oynanan son veda maçından kısa bir süre sonra anlaşmayı onayladı.

Bu geçiş, her iki takım için de önemli bir değişim dönemini işaret etti, çünkü Rosenior, Kalifa Cisse ve Justin Walker gibi önemli teknik ekip üyeleriyle birlikte beş buçuk yıllık bir sözleşmeyle Stamford Bridge'e geldi. Ancak, yardımcı antrenör Filipe Coelho ile yakın bir çalışma ilişkisi olmasına rağmen, Coelho baş antrenörü Londra'ya takip etmemeyi tercih etti. Coelho için Chelsea'nin profesyonel çekiciliği açıktı, ancak başka bir transfer için zamanlamanın doğru olmadığını düşündü ve yeni yönetim altında Strasbourg'da istikrarı korumayı tercih etti.