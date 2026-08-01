Getty Images Sport
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Chelsea'ye, FA'in puan silme cezası vermemeyi tercih etmesi sonrası 74 mali ihlal nedeniyle 10 milyon sterlin para cezası verildi
Chelsea'ye mali ceza verildi
Chelsea, menajer ödemesi düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı ve iki transfer dönemini kapsayan, uygulanması ertelenmiş bir oyuncu tescil yasağı aldı. Kulübün Todd Boehly ve Clearlake Capital liderliğindeki yeni sahipliği, 2011 ile 2018 arasında kayıtlı olmayan menajerlere yapılan ve açıklanmayan 47 milyon sterlinlik ödemeleri de içeren 74 FA kural ihlalini kendisi bildirdi. FA, uygulanması ertelenen altı puan silme cezasının itiraz sonrası şimdi kaldırıldığını doğrularken, tam mali cezanın taban futbolunu desteklemek üzere yönetim organı tarafından yeniden tahsis edileceğini açıkladı.
- Getty Images Sport
Yönetim organı kararı açıkladı
Uygulanan mali yaptırımla ilgili olarak, FA, kararın "uygun bir ceza" anlamına geldiğini belirtti. İngiliz futbolunun yönetim organı tarafından alınan bu kararlı adımın amacı, "benzer usulsüzlükleri caydırmak ve oyunun bütünlüğünü korumak" olarak açıklandı.
Bu arada, bağımsız düzenleyici komisyon, Chelsea'nin yeni yönetiminin gerçekleştirdiği öz bildirime özel olarak değinerek şu ifadeleri kullandı: "Kulüp bu meseleleri FA'in dikkatine sunmamış olsaydı, bunların ortaya çıkarılması muhtemel değildi."
Kulüp daha sonra soruşturmanın sonuçlanmasına resmî bir açıklamayla yanıt verdi: "Artık FA süreci sonuçlandığına göre, bu durum kulübe yönelik tüm düzenleyici işlemleri sona erdiriyor."
Chelsea yönetimi, açıklamasını süreç boyunca yürütülen yapıcı diyalog için teşekkür ederek tamamladı: "Bu süreçler boyunca kulüple kurdukları iletişim için UEFA'ya, Premier League'e ve FA'e minnettarız."
Abramovich döneminin mirası
Bu ihlaller zincirinin tamamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantıları olduğu iddiasıyla Mart 2022'de Birleşik Krallık hükümeti tarafından yaptırım uygulanan Abramovich döneminden kaynaklanıyor. Chelsea'nin satışından elde edilen 2,5 milyar sterlinlik gelir, insani yardım fonlarının dağıtımına ilişkin süregelen anlaşmazlıklar nedeniyle Birleşik Krallık'taki bir banka hesabında dondurulmuş durumda. Menajer ödemelerine ilişkin ihlallerle ilgili bu hukuki dava, Rus iş insanının Stamford Bridge'deki mirasını gölgeleyen çeşitli düzenleyici soruşturmaların son bölümünü oluşturuyor.
- AFP
Dikkat sahaya çevriliyor
Bu karar, Chelsea yönetimine Boehly’nin sahipliği altında puan silme tehdidi olmadan kadro istikrarı oluşturmaya odaklanabilmesi için çok ihtiyaç duyulan hukuki kesinliği sağlıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, 2026-27 Premier League sezonunu 24 Ağustos’ta deplasmanda Fulham karşısında açacak.
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