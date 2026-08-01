Chelsea'ye, FA'in puan silme cezası vermemeyi tercih etmesi sonrası 74 mali ihlal nedeniyle 10 milyon sterlin para cezası verildi

Uygulanan mali yaptırımla ilgili olarak, FA, kararın "uygun bir ceza" anlamına geldiğini belirtti. İngiliz futbolunun yönetim organı tarafından alınan bu kararlı adımın amacı, "benzer usulsüzlükleri caydırmak ve oyunun bütünlüğünü korumak" olarak açıklandı.

Bu arada, bağımsız düzenleyici komisyon, Chelsea'nin yeni yönetiminin gerçekleştirdiği öz bildirime özel olarak değinerek şu ifadeleri kullandı: "Kulüp bu meseleleri FA'in dikkatine sunmamış olsaydı, bunların ortaya çıkarılması muhtemel değildi."

Kulüp daha sonra soruşturmanın sonuçlanmasına resmî bir açıklamayla yanıt verdi: "Artık FA süreci sonuçlandığına göre, bu durum kulübe yönelik tüm düzenleyici işlemleri sona erdiriyor."

Chelsea yönetimi, açıklamasını süreç boyunca yürütülen yapıcı diyalog için teşekkür ederek tamamladı: "Bu süreçler boyunca kulüple kurdukları iletişim için UEFA'ya, Premier League'e ve FA'e minnettarız."