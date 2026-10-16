Bu son cerrahi müdahale, savunma oyuncusunun son sezonlardaki kötü sakatlık geçmişine eklendi. Millî maç arasından önce yaşadığı başka bir sakatlık, Brentford'a 3-0 kaybettikleri maçta oynamasını engellemiş, ardından Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundaki yerini de kaybetmesine neden olmuştu.

James, Bournemouth maçı öncesinde kısa süreliğine antrenman sahasına dönmüş ve yakında yeniden oynayabileceği umudunu artırmıştı. Ancak teknik direktör Xabi Alonso, savunma oyuncusunun hemen bir rahatsızlık hissettiğini açıkladı.

Alonso, “Bir şey hissetti, ama öğleden sonra testleri yaptıktan sonra,” dedi. “Dizinde bazı küçük sorunlar vardı. Bu yüzden ne kadar süreceğini kontrol etmemiz gerekiyor. Durumunu hafta hafta değerlendireceğiz.”



