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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Muhammad Zaki
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Chelsea'ye darbe! Chelsea kaptanı Reece James'in sakatlık kâbusu sürüyor: Dizine aldığı yeni darbenin ardından ameliyat oldu

R. James
Chelsea
Premier Lig
Chelsea - AFC Bournemouth
Everton
Everton - Chelsea

Chelsea kaptanı Reece James'in sezonu, kulübün dizindeki sorunu gidermek için ameliyat geçirdiğini doğrulamasının ardından bir kez daha sekteye uğradı. Son yıllarda fiziksel sorunlarla sürekli mücadele eden İngiltere millî takım oyuncusu, Cobham'daki bir antrenmanda yaşadığı aksilik nedeniyle Chelsea'nin Bournemouth karşısında aldığı son Premier League galibiyetinde forma giyemedi.

  • Chelsea kaptanı için bir aksilik daha

    26 yaşındaki bek, Stamford Bridge'de Bournemouth karşısında alınan son 5-1'lik farklı galibiyeti kenardan izlemek zorunda kaldı. Savunma oyuncusu, antrenmanda aldığı darbenin ardından sağlık ekibi tarafından değerlendirildi. Ekip, sorunun giderilmesi için ameliyatın kaçınılmaz olduğuna karar verdi.

    Başarılı geçen küçük çaplı operasyonun ardından İngiltere millî takım oyuncusu, Cobham'da rehabilitasyon programına başladı. Tam kondisyonuna kavuşmak için çalışırken kulübün sağlık ekibinin yakın gözetiminde kalacak. Ancak iyileşmesi için kesin bir takvim belirlenmedi.


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    Chelsea ameliyatın ayrıntılarını doğruladı

    Chelsea, kaptanının durumuna açıklık getirmek için resmî bir açıklama yayımladı ve ilk değerlendirmelerin ardından ameliyatın gerekli görüldüğünü belirtti. Kulüp, savunma oyuncusunun sorunu bildirmesinden sonra atılan adımları ayrıntılarıyla aktardı.

    Açıklamada, “Kaptan Reece James, başarılı bir küçük diz ameliyatı geçirdi. 26 yaşındaki oyuncu, antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından tıbbi değerlendirmeler yapılırken cumartesi günü Stamford Bridge’de Bournemouth karşısında alınan 5-1’lik galibiyette forma giyemedi. Bu değerlendirmeler, ameliyatın gerekli tedavi yöntemi olduğunu doğruladı” ifadelerine yer verildi.

    Chelsea, oyuncunun sahalara dönüşüne yardımcı olma kararlılığını yineleyerek şunları ekledi: “Reece iyileşme sürecine başladı. Rehabilitasyon döneminde Cobham’daki kulüp sağlık ekibi ona destek verecek. Chelsea’deki herkes Reece’e acil şifalar diliyor ve sahalara dönüş sürecinde ona destek olacak.”


  • Tanıdık bir hayal kırıklığı hikâyesi

    Bu son cerrahi müdahale, savunma oyuncusunun son sezonlardaki kötü sakatlık geçmişine eklendi. Millî maç arasından önce yaşadığı başka bir sakatlık, Brentford'a 3-0 kaybettikleri maçta oynamasını engellemiş, ardından Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundaki yerini de kaybetmesine neden olmuştu.

    James, Bournemouth maçı öncesinde kısa süreliğine antrenman sahasına dönmüş ve yakında yeniden oynayabileceği umudunu artırmıştı. Ancak teknik direktör Xabi Alonso, savunma oyuncusunun hemen bir rahatsızlık hissettiğini açıkladı.

    Alonso, “Bir şey hissetti, ama öğleden sonra testleri yaptıktan sonra,” dedi. “Dizinde bazı küçük sorunlar vardı. Bu yüzden ne kadar süreceğini kontrol etmemiz gerekiyor. Durumunu hafta hafta değerlendireceğiz.”


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  • imago-sport-1084318440.jpgCraig Mercer

    Everton sınavı yaklaşıyor

    Chelsea, etkili kaptanı olmadan önündeki Premier League maçlarını geçmek zorunda. İlk sınavı, cumartesi günü Hill Dickinson Stadium'da Everton'a karşı oynayacağı zorlu deplasman maçı olacak.

    James'in ne zaman döneceği belirsizken Alonso, Bournemouth karşısında alınan farklı galibiyetin getirdiği ivmeyi korumak için sağ kanattaki alternatif seçeneklere güvenmek zorunda kalacak. Chelsea, sağlık ekibinin James'in durumunu dikkatle yöneterek sakatlığının daha da kötüleşmesini önlemesini umuyor.

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