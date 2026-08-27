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Chelsea'ye çifte sakatlık darbesi: Xabi Alonso, Moises Caicedo ve yaz transferinin Luton maçını kaçıracağını doğruladı
Chelsea, Carabao Cup'ta kilit iki oyuncusundan yoksun
Chelsea, Premier League sezonuna pazartesi akşamı deplasmanda Fulham'ı 3-2 yenerek başladıktan sonra şimdi dikkatini yurt içi kupa maçlarına çevirdi. Ancak Alonso'nun ekibi, perşembe günü Luton Town'a karşı oynanacak Lig Kupası maçında iki kritik yıldızından yoksun olacak.
Ne Caicedo ne de yaz döneminin yeni transferi Palestra, batı Londra derbisinde forma giydi. Her iki oyuncu da Stamford Bridge'de oynanacak yaklaşan maçta yine forma giyemeyecek ve bu durum Alonso'nun ilk 11'inde rotasyon yapma imkanını ciddi şekilde kısıtlıyor. Son transfer döneminde Atalanta'dan gelen Palestra'nın dönüş tarihi belirsizliğini korurken, Caicedo'nun geri dönüşe biraz daha yakın olduğu görülüyor.
- AFP
Alonso sakatlık kaynaklı aksaklıkları açıkladı
Craven Cottage'taki zorlu galibiyetin ardından Alonso, yoklukları hissedilen yıldızlarının antrenmanda küçük sorunlar yaşadığını açıkladı. İspanyol teknik adam, sezonun ilk bölümünde oyuncu sağlığı konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
Alonso, çarşamba öğleden sonra maç öncesi basın toplantısında, "Hafta içinde birkaç aksaklık yaşadılar" dedi. "Moi konusunda da, herhangi bir [oyuncu] konusunda da çok fazla risk almak istemiyoruz. Bu gece oynamaya hazır değillerdi."
Chelsea teknik direktörü, Luton maçı öncesinde ikilinin durumuna dair bir güncelleme daha paylaştı. Alonso, kısa vadede forma giyemeyeceklerini doğrularken hafta sonundaki lig programı için de küçük bir umut ışığı verdi.
Alonso, "Yarın için hayır, ikisi de yetişmeyecek" ifadelerini kullandı. "Bakalım, umarım Moi hafta sonuna yetişebilir ama Marco'yla ilgili biraz daha kontrol yapmamız gerekiyor. Bunun dışında pazartesiden itibaren herkes iyi, Cole [Palmer] tamamen iyi."
Kaleci soruları ve Penders fırsatı
Tedavi odasının ötesinde, Chelsea yoğun transfer spekülasyonlarıyla da uğraşıyor. Birinci kaleci Robert Sanchez, Fulham karşısındaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu ve bu da Chelsea'nin son tarih öncesinde Aston Villa'nın Emiliano Martinez'ini hedefleyebileceğine dair haberleri beraberinde getirdi. Bu nedenle yedek kaleci Mike Penders, Hatters karşısında kalede görev alarak kendisini gösterme fırsatı yakalayabilir.
Kaleci tercihi hakkında konuşan Alonso, temkinli bir yaklaşım sergiledi: "Penders kadronun bir parçası, dolayısıyla onun bir fırsatı var. Kararı vereceğiz ve ardından yarın takımı oyunculara açıklayacağım, bu yüzden önce onların öğrenmesine saygı duymayı tercih ediyorum."
Bu arada Enzo Fernandez, Manchester City ile ilgili süregelen bağlantılara rağmen perşembe günü forma giymeye hazırlanıyor. Arjantinlinin odağını öven Alonso, şunları ekledi: "Enzo, evet onun işin içinde olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok iyi çalışıyor, iyi bir profesyonel ve işin içinde olacak."
- Getty Images Sport
Fernandez, City transferi bağlantıları arasında işin içinde
Hakkında Manchester City'ye sansasyonel bir transfer yapacağına dair ısrarlı söylentiler olmasına rağmen forma giymesi neredeyse kesin görünen isimlerden biri Enzo Fernandez. Alonso, 2022 Dünya Kupası kazanan oyuncunun profesyonelliğini övmekte gecikmedi ve yaklaşan maçta oynayabileceğini doğruladı. Teknik direktör şunları ekledi: "Enzo, evet onun kadroda olmasını bekliyoruz. Gerçekten çok iyi çalışıyor, iyi bir profesyonel ve kadroda olacak."
Caicedo bu hafta sonu Chelsea'nin Premier League'deki maçına yetişmek için uğraşırken, kulüp uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncularını da izlemeyi sürdürüyor. Jordan Henderson ve Emmanuel Emegha da açılış günündeki galibiyeti kaçırdı ve hâlâ forma giyemiyor, ancak iki hafta içinde tam antrenmanlara dönmeleri bekleniyor.
Luton karşısında alınacak bir galibiyet, Carabao Cup'ta turu getirecek ve Alonso yönetimindeki erken dönem ivmesini koruyacak. Ancak teknik direktör, yoğun iç saha fikstürü öncesinde mevcut fiziksel sorunları ağırlaştırmamak için kadro seçimini dikkatle dengelemek zorunda.
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