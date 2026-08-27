Chelsea'ye çifte sakatlık darbesi: Xabi Alonso, Moises Caicedo ve yaz transferinin Luton maçını kaçıracağını doğruladı

Craven Cottage'taki zorlu galibiyetin ardından Alonso, yoklukları hissedilen yıldızlarının antrenmanda küçük sorunlar yaşadığını açıkladı. İspanyol teknik adam, sezonun ilk bölümünde oyuncu sağlığı konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Alonso, çarşamba öğleden sonra maç öncesi basın toplantısında, "Hafta içinde birkaç aksaklık yaşadılar" dedi. "Moi konusunda da, herhangi bir [oyuncu] konusunda da çok fazla risk almak istemiyoruz. Bu gece oynamaya hazır değillerdi."

Chelsea teknik direktörü, Luton maçı öncesinde ikilinin durumuna dair bir güncelleme daha paylaştı. Alonso, kısa vadede forma giyemeyeceklerini doğrularken hafta sonundaki lig programı için de küçük bir umut ışığı verdi.

Alonso, "Yarın için hayır, ikisi de yetişmeyecek" ifadelerini kullandı. "Bakalım, umarım Moi hafta sonuna yetişebilir ama Marco'yla ilgili biraz daha kontrol yapmamız gerekiyor. Bunun dışında pazartesiden itibaren herkes iyi, Cole [Palmer] tamamen iyi."



