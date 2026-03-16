Chelsea'ye çifte darbe! FA, soruşturmanın ardından Premier Lig'in izinden giderek kural ihlalleri nedeniyle Blues'a bir başka devasa para cezası kesmeye hazırlanıyor
Rekor kıran Premier Lig cezaları
The Times gazetesine göre, Futbol Federasyonu (FA), Chelsea'nin geçmişteki davranışlarına ilişkin soruşturmasını tamamlamak üzere ve milyonlarca sterlinlik bir para cezası kesmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Blues'un Pazartesi günü Premier Lig'den 10,75 milyon sterlinlik bir ceza almasının ardından ortaya çıktı. Bu rakam, lig tarihindeki bu tür cezalar arasında en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti. Ceza, Abramovich'in kulübün sahibi olduğu 2011 ile 2018 yılları arasında kayıt dışı menajerlere, oyunculara ve diğer üçüncü şahıslara yapılan açıklanmayan ödemelerden kaynaklanıyor. Yönetim organı puan düşürme yetkisine sahip olsa da, mali ceza en olası sonuç olarak görülüyor.
Gündemdeki transferler mercek altında
Söz konusu ihlaller, Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schürrle, Nemanja Matiç ve Samuel Eto’o gibi Stamford Bridge’e transfer olan birçok yıldız oyuncuyu ilgilendiriyor. Eski futbol direktörü Frank Arnesen ile kimliği açıklanmayan üç oyuncuyu ilgilendiren ödemeler de mercek altına alındı. Premier League şu açıklamayı yaptı: "Premier League'in soruşturması sonucunda, 2011 ile 2018 yılları arasında kulüple ilişkili üçüncü taraflarca oyunculara, kayıtlı olmayan menajerlere ve diğer üçüncü taraflara açıklanmayan ödemeler yapıldığı tespit edildi." Bu fonlar Chelsea'nin yararına kullanılmış ve futbol düzenleme makamlarına beyan edilmesi gerekirdi.
Sahiplik şeffaflığı ve risk azaltma
Bu tarihsel ihlallerin ciddiyetine rağmen, kulübün mevcut yönetimi şeffaflığı nedeniyle büyük takdir topladı. Todd Boehly ve Clearlake Capital liderliğindeki BlueCo konsorsiyumu, 2022 yılındaki devralma süreci sırasında bu tutarsızlıkları fark eder etmez derhal kendiliğinden bildirdi. Premier Lig, "kulübün proaktif bir şekilde kendi kendini ihbar etmesi, ihlali kabul etmesi ve soruşturma boyunca gösterdiği olağanüstü işbirliğinin önemli hafifletici faktörler olarak değerlendirildiğini" belirtti. Ayrıca yetkililer, bu ödemeler o dönemde uygun şekilde beyan edilmiş olsaydı bile, Chelsea'nin söz konusu sezonlarda Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal etmeyeceği konusunda ikna oldular.
Akademi kısıtlamaları ve FA cezaları
10,75 milyon sterlinlik para cezasının yanı sıra, Premier Lig, başka İngiliz kulüplerine kayıtlı olan akademi oyuncularının transferine dokuz aylık bir kısıtlama getirdi; ayrıca ayrı bir akademi soruşturmasının ardından 750.000 sterlinlik bir ceza daha uyguladı. Chelsea, ligin soruşturmasıyla ilgili olarak "konunun artık sonuçlanmış olmasından memnun" olduğunu belirtti. Ancak kulüp henüz sıkıntılardan tamamen kurtulmuş değil. Geçen Eylül ayında FA, Blues'un kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 74 suçlamayla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. FA nihai kararını hazırlarken, Chelsea, daha önceki işbirliğinin bir kez daha ciddi spor yaptırımlarından kaçınmalarına yardımcı olacağını umuyor.
