Chelsea'ye çifte darbe! FA, soruşturmanın ardından Premier Lig'in izinden giderek kural ihlalleri nedeniyle Blues'a bir başka devasa para cezası kesmeye hazırlanıyor

The Times gazetesine göre, Futbol Federasyonu (FA), Chelsea'nin geçmişteki davranışlarına ilişkin soruşturmasını tamamlamak üzere ve milyonlarca sterlinlik bir para cezası kesmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Blues'un Pazartesi günü Premier Lig'den 10,75 milyon sterlinlik bir ceza almasının ardından ortaya çıktı. Bu rakam, lig tarihindeki bu tür cezalar arasında en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti. Ceza, Abramovich'in kulübün sahibi olduğu 2011 ile 2018 yılları arasında kayıt dışı menajerlere, oyunculara ve diğer üçüncü şahıslara yapılan açıklanmayan ödemelerden kaynaklanıyor. Yönetim organı puan düşürme yetkisine sahip olsa da, mali ceza en olası sonuç olarak görülüyor.