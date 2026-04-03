Chelsea'ye bir yaptırım daha mı geliyor?! Enzo Fernandez'in benzer açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının ardından Moises Caicedo, Real Madrid'e transfer olasılığını değerlendirdi
Caicedo kapıyı açık bırakıyor
AS gazetesine verdiği röportajda Caicedo'ya, Bernabeu'da "beyaz formayı giydiğini hayal edip edemeyeceği" soruldu. Ekvadorlu orta saha oyuncusu, Stamford Bridge'deki projenin kilit isimlerinden biri olmaya devam etse de, verdiği yanıt kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İspanya'nın başkentine transfer olmayı göz ardı etmediğini gösterdi.
Gülümserken konuşan Caicedo, "Futbolda ne olacağı belli olmaz, değil mi? Şu anda Chelsea ile sözleşmem var. Doğrusu, başka bir kulüp hakkında, Londra'dan ayrılmak hakkında hiç düşünmedim ama sonuçta futbolda ne olacağı belli olmaz. Tek istediğim keyif almak. Bir sözleşmem var ve Tanrı izin verdiği sürece oynamaya devam etmek istiyorum. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Sözleşmem var, ama gelecekte neler olacağını göreceğiz. Bizi hangi sürprizlerin beklediğini görelim.
"Chelsea harika bir kulüp. Geldiğimden beri bana çok yardımcı oldular. Orada olduğum sürece her maçta bunu göstererek onlara borcumu ödemek istiyorum. Zaman ne gösterecek, göreceğiz."
Fernandez davası
Fernandez'e karşı son dönemde uygulanan iç disiplin cezaları göz önüne alındığında, Caicedo'nun açıklamalarının zamanlaması özellikle hassas bir konu. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Real Madrid'e transfer olasılığını da gündeme getirmesinin ardından kulüp tarafından cezalandırılmıştı; Chelsea yetkilileri bunu, mevcut yönetim altında oluşturulan iç kültürün ihlali olarak değerlendirmişti.
Baş antrenör Liam Rosenior, Fernandez'in La Liga devleriyle kamuoyu önünde flört etmesinin bir sonucu olarak, önümüzdeki iki maçın kadrosunda yer almayacağını doğruladı. Bu karar, kulüpte uzun vadeli sözleşmeleri varken başka bir yerde oynamak istediğini ifade eden oyunculara karşı Chelsea'nin sert tutumunda önemli bir değişiklik olduğunu gösteriyor.
Rosenior kararlı tutumunu açıklıyor
Fernandez'in durumunu değerlendiren Rosenior, neden bir sınır çizilmesi gerektiği konusunda net konuştu. "Enzo ile bir saat önce konuştuk. Bir futbol kulübü olarak, bu sürecin bir parçası olan ben de dahil olmak üzere, bir karar aldık. Yarınki maçta forma giyemeyecek ve Pazar günü Manchester City maçında da forma giyemeyecek," diye açıkladı teknik direktör basın toplantısında.
Rosenior sözlerine şöyle devam etti: "Enzo için bu şekilde konuşmak hayal kırıklığı yaratıcı bir durum. Enzo hakkında söyleyeceğim şey, karakteri ve kişiliği açısından onun hakkında kötü bir sözüm olmadığıdır. Ancak kültürümüz ve inşa etmek istediğimiz şey açısından bir sınır aşıldığını düşünüyorum. Bu yüzden bir yaptırım uygulamak zorunda kaldık ve bu bizim aldığımız bir karardı."
Chelsea'nin kadro durumu güncellemesi
Orta saha ikilisiyle ilgili disiplin sorunlarının ötesinde Rosenior, kritik maçlar dizisi öncesinde diğer birkaç A takım yıldızının sağlık durumuna ilişkin güncel bilgiler verdi. Marc Cucurella da eski teknik direktör Enzo Maresca’nın kulüpten ayrılmaması gerektiğine ve Barcelona’ya dönüş teklifini reddetmenin zor olacağına dair son açıklamaları nedeniyle sorulara maruz kalsa da, Fernandez’in aksine kadroda yer alması bekleniyor.
Sakatlık cephesinde ise, Cumartesi günü Port Vale ile oynanacak FA Cup maçı öncesinde Blues taraftarları için haberler karışık. Rosenior şunları söyledi: "[Reece James] çok iyi gidiyor, ancak henüz hazır değil. Trevoh [Chalobah] da gerçekten çok iyi ilerliyor. Levi [Colwill]'in tam antrenmanlara dönmesi gerçekten çok iyi, ancak birkaç hafta daha sürecek. O da gerekli şartları yerine getirmeli. Ama hayır, oldukça dinç bir kadromuz var. Estevao ve Jamie Gittens geri döndü, bu da önümüzdeki maçlar için gerçekten olumlu bir gelişme."