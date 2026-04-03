AS gazetesine verdiği röportajda Caicedo'ya, Bernabeu'da "beyaz formayı giydiğini hayal edip edemeyeceği" soruldu. Ekvadorlu orta saha oyuncusu, Stamford Bridge'deki projenin kilit isimlerinden biri olmaya devam etse de, verdiği yanıt kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İspanya'nın başkentine transfer olmayı göz ardı etmediğini gösterdi.

Gülümserken konuşan Caicedo, "Futbolda ne olacağı belli olmaz, değil mi? Şu anda Chelsea ile sözleşmem var. Doğrusu, başka bir kulüp hakkında, Londra'dan ayrılmak hakkında hiç düşünmedim ama sonuçta futbolda ne olacağı belli olmaz. Tek istediğim keyif almak. Bir sözleşmem var ve Tanrı izin verdiği sürece oynamaya devam etmek istiyorum. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Sözleşmem var, ama gelecekte neler olacağını göreceğiz. Bizi hangi sürprizlerin beklediğini görelim.

"Chelsea harika bir kulüp. Geldiğimden beri bana çok yardımcı oldular. Orada olduğum sürece her maçta bunu göstererek onlara borcumu ödemek istiyorum. Zaman ne gösterecek, göreceğiz."