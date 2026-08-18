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Chelsea'ye, Arsenal ve Manchester United yarıştan çekilirken Rafael Leao 34 milyon sterlinlik düşük bir bedelle önerildi
Chelsea'ye Milan yıldızını kadrosuna katma fırsatı sunuldu
Chelsea, transfer döneminin son haftalarında Portekiz Dünya Kupası yıldızı Leao'yu transfer etme fırsatının sunulmasının ardından büyük bir destek aldı. 27 yaşındaki oyuncu, son on yılda Serie A'nın en istikrarlı performans gösteren isimlerinden biri oldu, ancak AC Milan mali dengesini sağlamak isterken San Siro'daki döneminin sona yaklaştığı görülüyor.
Dünya çapında bir yetenek olarak görülmesine rağmen, bonservis bedeli yaz aylarında ciddi şekilde düştü; İtalya'daki haberler, artık sadece 40 milyon euro'luk (34 milyon sterlin) bir teklifin ayrılığına onay verilmesi için yeterli olacağını öne sürüyor.
La Gazzetta dello Sport'a göre kanat oyuncusunun temsilcileri, diğer Premier League ekiplerinden gelen ilk ilginin durmasının ardından Avrupa genelinde potansiyel taliplerle temas kuruyor. Milan ilk olarak Serie A'daki rakibi Roma'ya bir transferi kolaylaştırmaya çalışsa da, Giallorossi şu anda bir anlaşmanın peşinde değil ve bu da Leao'nun ekibinin Chelsea ile temasa geçmesine yol açtı.
- AFP
Arsenal ve Manchester United farklı yönlere gidiyor
Arsenal, Leandro Trossard'ın ayrılığının ardından Mikel Arteta takviye arayışına girerken, transfer döneminin ilk aşamalarında Leao ile güçlü şekilde anılıyordu. Ancak Arsenal, Club Brugge'den 34 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Christos Tzolis'i kadrosuna katarak çözümü başka yerde bulmuş gibi görünüyor. Yunanistan milli oyuncusu, Kuzey Londra'da şimdiden önemli bir etki yarattı.
Gabriel Martinelli'nin de takımdan ayrılma ihtimali varken, Arteta kısa bir süre için hücum hattına ikinci bir takviyeye de açıktı ve hatta Real Madrid'den Vinicius Junior için iddialı bir girişimde bulundu, ancak kulübün odağı artık savunma hedeflerine kaymış durumda.
Manchester United da piyasa açıldığında Leao'yla somut şekilde ilgileniyordu, ancak Michael Carrick'in ekibi artık kanat bölgelerinde yeterince alternatif sahibi. Geçen yaz Mateus Cunha ve Bryan Mbeumo'nun gelişi, Manchester United'a bu bölgelerde yeterli derinliği sağladı ve böylece kulüp, Arsenal'a katılarak Milan oyuncusu için yarıştan çekildi.
Leao, Premier League sınamasına hazır
Leao, daha önce Premier League'deki oyun tarzına duyduğu hayranlığı dile getirirken, kendisini İngiltere'de deneme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. Bu yazın başlarında kanat oyuncusu, geleceği ve ortam değişikliği ihtiyacı hakkında açık konuştu. Leao, "Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya'da zaten iki kupa kazandım ve bir süredir oradayım" dedi.
Şöyle ekledi: "Lig [Serie A] gelişiyor, ancak benim futbol tarzım için Premier League ya da La Liga'nın yeteneğimi oyuncu olarak daha iyi ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Eğer Premier League'den bir fırsat gelirse, çok mutlu olurum."
- Getty
Yolculuk İtalya'da sona erdi
Leao'nun uluslararası arenadaki geçmişi de kalitesini daha da ortaya koyuyor; Roberto Martinez yönetiminde Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki beş maçının tamamında oynadı. Turnuva boyunca bir kez gol sevinci yaşadı, ancak Portekiz son 16 turuna yükseldikten sonra turnuvayı kazanan İspanya'ya yenilince bu serüven hayal kırıklığıyla sona erdi.
27 yaşında olmasına rağmen zirve yılları hâlâ önünde olan Leao, İtalya'da ulaşabileceği her şeye ulaştığına inanıyor ve birçok kişinin dünya futbolundaki en zorlu yerel lig olarak gördüğü organizasyonda yüksek gol standardını sürdürebileceğini kanıtlamak için can atıyor.
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