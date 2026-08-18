Chelsea, transfer döneminin son haftalarında Portekiz Dünya Kupası yıldızı Leao'yu transfer etme fırsatının sunulmasının ardından büyük bir destek aldı. 27 yaşındaki oyuncu, son on yılda Serie A'nın en istikrarlı performans gösteren isimlerinden biri oldu, ancak AC Milan mali dengesini sağlamak isterken San Siro'daki döneminin sona yaklaştığı görülüyor.

Dünya çapında bir yetenek olarak görülmesine rağmen, bonservis bedeli yaz aylarında ciddi şekilde düştü; İtalya'daki haberler, artık sadece 40 milyon euro'luk (34 milyon sterlin) bir teklifin ayrılığına onay verilmesi için yeterli olacağını öne sürüyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre kanat oyuncusunun temsilcileri, diğer Premier League ekiplerinden gelen ilk ilginin durmasının ardından Avrupa genelinde potansiyel taliplerle temas kuruyor. Milan ilk olarak Serie A'daki rakibi Roma'ya bir transferi kolaylaştırmaya çalışsa da, Giallorossi şu anda bir anlaşmanın peşinde değil ve bu da Leao'nun ekibinin Chelsea ile temasa geçmesine yol açtı.