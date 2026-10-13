Henderson, Stamford Bridge'e geldiğinde bazıları yaşını sorgulamış olabilir ancak son dönemdeki performansları şüphe duyanları kısa sürede susturdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Bournemouth'a karşı evindeki ilk maçında gol atıp 5-1'lik farklı galibiyete yaratıcılığıyla katkıda bulunarak rüya gibi bir başlangıç yaptı. Takım arkadaşı Rogers ise Henderson'ın yazın Batı Londra'ya transferinden bu yana 36 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumuna ve futbol zekâsına hayran kaldı.

“Onun çok yaşlı olduğunu söyleyenler vardı ama neler yaptığını görüyorsunuz. Açıkçası soyunma odasındaki herkes, onun muhtemelen hâlâ kulübün en fit oyuncusu olduğunu biliyor. O bir makine. İnsanlar onun futbolculuğunu unutuyor çünkü onu yalnızca tecrübeli bir isim olarak görüyorlar. Ama yanlış anlaşılmasın, hâlâ çok iyi futbol oynayabiliyor. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazandı. Kalitesini gördünüz ve eminim sezonun geri kalanında da göreceğiz,” diyen Rogers'ın açıklamaları Chelsea'nin resmî internet sitesinde yer aldı.