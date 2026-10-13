Getty Images Sport
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Chelsea, Xabi Alonso yönetiminde Premier League'deki müthiş formunu sürdürürken Morgan Rogers'tan Jordan Henderson'a övgü: “O bir makine”
Stamford Bridge'de Henderson etkisi
Henderson, Stamford Bridge'e geldiğinde bazıları yaşını sorgulamış olabilir ancak son dönemdeki performansları şüphe duyanları kısa sürede susturdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Bournemouth'a karşı evindeki ilk maçında gol atıp 5-1'lik farklı galibiyete yaratıcılığıyla katkıda bulunarak rüya gibi bir başlangıç yaptı. Takım arkadaşı Rogers ise Henderson'ın yazın Batı Londra'ya transferinden bu yana 36 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumuna ve futbol zekâsına hayran kaldı.
“Onun çok yaşlı olduğunu söyleyenler vardı ama neler yaptığını görüyorsunuz. Açıkçası soyunma odasındaki herkes, onun muhtemelen hâlâ kulübün en fit oyuncusu olduğunu biliyor. O bir makine. İnsanlar onun futbolculuğunu unutuyor çünkü onu yalnızca tecrübeli bir isim olarak görüyorlar. Ama yanlış anlaşılmasın, hâlâ çok iyi futbol oynayabiliyor. Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazandı. Kalitesini gördünüz ve eminim sezonun geri kalanında da göreceğiz,” diyen Rogers'ın açıklamaları Chelsea'nin resmî internet sitesinde yer aldı.
- Getty Images Sport
Tecrübeli oyuncu serbest vuruş mücadelesini kazandı
Rogers, kadro içinde duran topları kimin kullanacağına ilişkin rekabete de değinerek Henderson’ın tekniğine itiraz etmenin zor olduğunu kabul etti. Deneyimli orta saha oyuncusu, genç takım arkadaşlarını frikikleri kendisine bırakmaya ikna etti ve ikinci yarıda tribünleri ayağa kaldıran muhteşem bir frikik golüyle iddiasını güçlü biçimde kanıtladı. Rogers, “Umarım ondan daha fazla gol görürüz. Bu yeteneğe ve müthiş bir kaliteye sahip. Frikikleri kullanmasının nedeni de bu; uzaktan gol atabiliyor ve cumartesi günü bunu iki kez yaptı,” dedi.
Genç forvet, frikikleri kullanan ilk isim olma konumunu kaybetmesi hakkında şaka yaptı, ancak yeniden canlanan Chelsea için takım başarısının öncelik olduğunu vurguladı. “Aslında geçen hafta ben orada yokken antrenmanda kararlaştırılmış. Bunu arkamdan yapmışlar, sonra geri döndüğümde birdenbire frikikleri kullanamaz hâle gelmişim! Bundan pek memnun kalmadım ama gol attığımız sürece en önemli şey bu.”
Xabi Alonso yönetiminde taktik ustalık gösterisi
Chelsea, bu sezon maçlara etkili başlamasıyla ün kazandı. Bournemouth'u farklı mağlup ettiği karşılaşmada da bu eğilim görüldü. Rogers, takımın ilk düdükten itibaren sergilediği agresif oyun anlayışında Alonso'nun payı olduğunu söyledi. Chelsea, ilk altı Premier League maçının beşinde ilk yedi dakika içinde gol buldu. Bu istatistik, maçın başından itibaren yüksek tempolu futbola verilen taktiksel önemi gösteriyor.
Rogers, "Bunu teknik direktörün maç öncesi takım konuşmalarına bağlıyorum. Bizi ateşliyor, harekete geçiriyor. Ama biz de maça her zaman atak başlayıp oyunun kontrolünü ele almak istiyoruz. Önemli olan maça iyi başlayıp öne geçmek. Özellikle evimizde oynadığımız birçok maçta erken attığımız goller sayesinde ivme yakaladık. Bu iyi bir özellik ve bunu sürdürmemiz gerekiyor," diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Daha gidilecek uzun bir yol var
Chelsea'yi averaj farkıyla ilk dördün hemen dışına taşıyan son dönemdeki form yükselişine rağmen takım ayakları yere basarak yoluna devam ediyor. Alonso beklentileri yönetme konusunda dikkatli davranıyor. Rogers ve takım arkadaşları da sezon ilerlerken bu yaklaşımı bütünüyle benimsedi. Futbol sezonunun bu erken döneminde odak noktası, Premier League puan tablosundaki konuma takılmak yerine takım içindeki gelişim ve antrenmanlarda sürekli ilerleme kaydetmek.
Rogers sözlerini şöyle tamamladı: “Teknik direktörün söylediği ve bütün hafta tekrarladığı bir söz var. Güzel bir söz, şimdi ben de kullanacağım: ‘Sonuncu da olabiliriz, birinci de.’ Sezonu nerede bitirebileceğimizi ve neler yapabileceğimizi belirlemek için henüz yeterince maç oynanmadı. Biz de duruma böyle yaklaşıyoruz. Kendimizi geliştirmek ve kendi performansımıza bakmak istiyoruz, bunu da yapacağız. Ama ne yukarıya ne de aşağıya bakıyoruz. Yalnızca kendimize, nasıl gelişip daha iyi olabileceğimize bakıyoruz.”
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