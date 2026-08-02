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Chelsea, Xabi Alonso'nun savunmada daha fazla yenilenme hedeflemesiyle Serie A yıldızı için 42 milyon sterlinlik transfer hamlesi başlattı
Alonso, İtalyan yıldız adaya gözünü dikti
Chelsea, Alonso yönetiminde agresif transfer hamlelerini sürdürürken Scalvini'ye olan ilgisini artırıyor. İtalya Milli Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en çok aranan genç savunmacılarından biri haline geldi ve The Sun'a göre Chelsea, bonservis değerini netleştirmek için doğrudan temas kurdu.
Chelsea, Crystal Palace'dan Maxence Lacroix'yı kadrosuna kattıktan sonra, Alonso geçen sezon istikrar sorunu yaşayan savunma hattına daha fazla kalite ve soğukkanlılık eklemeye istekli. İtalyan oyuncunun fizik gücü ve topla oyun kurma becerisi, onu birçok İngiliz devinin önceliği haline getirdi. Atalanta da artan ilginin tamamen farkında ve altyapısından yetişen oyuncusu için net şekilde 42 milyon sterlin değer biçti. Serie A ekibi, Scalvini'yi en değerli varlıklarından biri olarak görüyor ve karşı konulamaz bir teklif almadığı sürece satmayacak.
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Stamford Bridge'de Scalvini transferini finanse etmek için satış operasyonu
İtalyan milli oyuncunun gelişini kolaylaştırmak için Alonso, köklü savunmacıların önemli bir çıkış sürecini yönetmeye hazır. Lacroix'nın gelişi, Chelsea'nin kadrosunda 10 stoper bırakırken, İspanyol teknik adam transfer dönemi kapanmadan önce bu sayıyı ciddi şekilde azaltmakta kararlı. Alonso, ideal kadro yapılanmasında yalnızca "dört ila beş" stoper bulunmasını istediğini belirtti. Bunun sonucunda Chelsea'nin, kadro dengesini ve mali yapıyı sağlamak için beş stoperle yollarını ayırması gerekecek.
Trevoh Chalobah, Como'da Cesc Fabregas'a katılmanın eşiğinde, Axel Disasi de İtalya Serie A'sından ilgi görüyor. Bu arada Benoit Badiashile'in, Stamford Bridge'deki döneminin sona erdiği gerçeğini kabullendiği bildirildi. Chelsea, bu maaş yükünü azaltıp önemli bonservis gelirleri elde ederek Scalvini transferinde kendisini en güçlü adaylardan biri konumuna getirebileceğine inanıyor.
Newcastle ve Tottenham, Chelsea'ya meydan okumaya hazır
Chelsea hamleler yaparken, Atalanta'nın yıldızına duydukları hayranlıkta yalnız değiller. The Sun'ın haberine göre Newcastle United da yarışın içinde ve olası bir anlaşmanın mali boyutlarını sormak için Scalvini'nin temsilcileriyle şimdiden temasa geçti. Newcastle United, Premier League'in fiziksel gerekliliklerini karşılayabilecek ve potansiyeli yüksek genç bir savunmacı arıyor.
Tottenham Hotspur da savunma hattında olası bir değişime hazırlanırken durumu yakından takip ediyor. Tottenham Hotspur, özellikle Cristian Romero'nun ayrılığa yaklaşmasıyla birlikte, İtalyan oyuncunun gelecek sezon için savunmadaki önceliklerine uyup uymadığını şu anda değerlendiriyor. Arjantinli savunmacının Inter'e kazançlı bir transfer yapmaya yaklaştığı bildiriliyor; bu da Roberto De Zerbi'nin savunmasında büyük bir boşluk bırakacaktır.
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Scalvini, Premier League hayalinin peşinde
Oyuncunun kendisi açısından bakıldığında, karar verici etkenin İngiltere'nin en üst ligi cazibesi olduğu görülüyor. Habere göre Scalvini, Premier League'e transfer olmak istiyor; bu da kişisel şartlarda sorun çıkmasının beklenmediği anlamına geliyor. Geçen sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan 22 yaşındaki savunmacı, kariyerinde bir sonraki adıma hazır hissediyor. Savunmacının ekibinin, Chelsea, Newcastle ve Tottenham'ın ilgisi konusunda bilgilendirildiği, üç seçeneğin de cazip projeler olarak görüldüğü belirtiliyor.
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