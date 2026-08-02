Chelsea, Alonso yönetiminde agresif transfer hamlelerini sürdürürken Scalvini'ye olan ilgisini artırıyor. İtalya Milli Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en çok aranan genç savunmacılarından biri haline geldi ve The Sun'a göre Chelsea, bonservis değerini netleştirmek için doğrudan temas kurdu.

Chelsea, Crystal Palace'dan Maxence Lacroix'yı kadrosuna kattıktan sonra, Alonso geçen sezon istikrar sorunu yaşayan savunma hattına daha fazla kalite ve soğukkanlılık eklemeye istekli. İtalyan oyuncunun fizik gücü ve topla oyun kurma becerisi, onu birçok İngiliz devinin önceliği haline getirdi. Atalanta da artan ilginin tamamen farkında ve altyapısından yetişen oyuncusu için net şekilde 42 milyon sterlin değer biçti. Serie A ekibi, Scalvini'yi en değerli varlıklarından biri olarak görüyor ve karşı konulamaz bir teklif almadığı sürece satmayacak.



