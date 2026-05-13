AFP
Chelsea, Xabi Alonso'nun göreve getirilmesi konusunda uyarıldı; eski Blues yıldızı, "daha az deneyime" rağmen ideal teknik direktör olarak gösteriliyor
Fabregas ve Alonso farklı yollar izliyor
Gallas, birbirinden farklı iki teknik direktör profili arasında bir tartışma başlattı. Fabregas, Hellas Verona’yı 1-0 mağlup ederek Como’yu kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası katılımını garantilemesi ile tarihi bir başarıya ulaştırdı. Azınlık hissedar olarak görev yapan Fabregas, uzun top taktiğini kesin bir dille reddediyor. Buna karşılık Alonso, Bayer Leverkusen ile tarihi bir Bundesliga şampiyonluğu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak, Real Madrid'deki son görevinde, büyük egolarla dolu soyunma odasını kontrol edemediği için itibarı zedelendi ve sonuçta bu sezonun ortasında görevinden ayrıldı.
Gallas, kadroyu yeniden yapılandırmak için Fabregas'ı tercih ediyor
BetVictor'a konuşan Gallas, ligde 49 puanla dokuzuncu sırada yer alan ve 16 Mayıs'taki FA Cup zaferine çaresizce ihtiyaç duyan Chelsea'yi yönetmek için Fabregas'ın en uygun isim olduğuna inanıyor.
"Xabi Alonso, Chelsea için en iyi seçim mi? Bu, Cesc Fabregas'ın müsait olup olmadığına bağlı. Alonso, Chelsea'de iyi iş çıkarırdı; Bayer Leverkusen'de kupa kazanma tecrübesi var. O sezon onun için harika bir sezondu. Real Madrid'de de önemli dersler aldı, ancak orada işler onun için iyi sonuçlanmadı. Alonso ve Fabregas arasında kimi tercih edeceğimi sorarsanız, Chelsea'nin Fabregas'ı almasını tercih ederim. Tamam, deneyimi daha az, ama ona zaman tanırlarsa, Fabregas gelecekte Chelsea'ye başarı getirebilir. Futbol değişti. Artık teknik direktörlerin zamana ihtiyacı var. Eskiden anında başarıya ihtiyaçları vardı, ama şimdi yeni nesil teknik direktörlerin zamanla takım kurması gerekiyor ve bence Fabregas bunu başarabilir. Como'da yaptıkları inanılmaz, o da genç bir kadro."
Modern egoları yönetmek, özel bir yaklaşım gerektirir
Alonso bu görevi kabul ederse, Enzo Maresca ve Liam Rosenior'un yaşadığı fiyaskoların ardından dikkatli bir yönetim gerektiren genç bir kadro devralacak.
"Yeni nesil oyuncular, birkaç iyi maç çıkardıklarında büyük egolara sahip oluyorlar, hepsi bu," dedi. "Chelsea'de olduğu gibi kadronuzda sadece genç oyuncular varsa, bu sorun daha da büyüyor. Onlarla nasıl konuşulacağını bilmek gerekiyor. Xabi Alonso benim neslimden. Bence o, kadroyla eski usul bir şekilde iletişim kurabilir, ama aynı zamanda yeni nesle de uyum sağlayabilir. Yeni nesile yaklaşımını değiştirmezse, işleri onun için iyi sonuçlanmayacaktır. Enzo Fernandez ve Marc Cucurella, milli maç arası sırasında o yorumları yapmamalıydı. Kadrodaki kıdemli bir oyuncu olarak ve ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynarken bu tür yorumlar yapamazsınız. Ancak Liam Rosenior da basın toplantısında bu konuyu kamuoyuna açıklamamalıydı; bu tür konular özel olarak ele alınmalıdır. Günümüzde bir oyuncu hakkında kamuoyunda olumsuz konuşursanız, çok kırılırlar ve kötü performansları için teknik direktörü suçlarlar. Bence Alonso kime dikkat etmesi gerektiğini tam olarak biliyor, özellikle Enzo ve Cucurella'ya, ancak diğerlerine kıyasla farklı bir şekilde konuşması gereken dört veya beş oyuncu var. Oyuncuların şunu bilmesi gerekiyor: basitçe, yeterince iyi değiller.”
Blues için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, Tottenham ve Sunderland ile oynayacağı kalan lig maçları için bir an önce toparlanmalı, ancak tüm sezonun kaderi Manchester City ile oynayacakları FA Cup finaline bağlı.