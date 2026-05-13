Chelsea, Xabi Alonso'nun göreve getirilmesi konusunda uyarıldı; eski Blues yıldızı, "daha az deneyime" rağmen ideal teknik direktör olarak gösteriliyor

Alonso bu görevi kabul ederse, Enzo Maresca ve Liam Rosenior'un yaşadığı fiyaskoların ardından dikkatli bir yönetim gerektiren genç bir kadro devralacak.

"Yeni nesil oyuncular, birkaç iyi maç çıkardıklarında büyük egolara sahip oluyorlar, hepsi bu," dedi. "Chelsea'de olduğu gibi kadronuzda sadece genç oyuncular varsa, bu sorun daha da büyüyor. Onlarla nasıl konuşulacağını bilmek gerekiyor. Xabi Alonso benim neslimden. Bence o, kadroyla eski usul bir şekilde iletişim kurabilir, ama aynı zamanda yeni nesle de uyum sağlayabilir. Yeni nesile yaklaşımını değiştirmezse, işleri onun için iyi sonuçlanmayacaktır. Enzo Fernandez ve Marc Cucurella, milli maç arası sırasında o yorumları yapmamalıydı. Kadrodaki kıdemli bir oyuncu olarak ve ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynarken bu tür yorumlar yapamazsınız. Ancak Liam Rosenior da basın toplantısında bu konuyu kamuoyuna açıklamamalıydı; bu tür konular özel olarak ele alınmalıdır. Günümüzde bir oyuncu hakkında kamuoyunda olumsuz konuşursanız, çok kırılırlar ve kötü performansları için teknik direktörü suçlarlar. Bence Alonso kime dikkat etmesi gerektiğini tam olarak biliyor, özellikle Enzo ve Cucurella'ya, ancak diğerlerine kıyasla farklı bir şekilde konuşması gereken dört veya beş oyuncu var. Oyuncuların şunu bilmesi gerekiyor: basitçe, yeterince iyi değiller.”