Chelsea, Xabi Alonso'nun dört yıllık sözleşmeyle yeni teknik direktör olarak atandığını doğruladı; eski Real Madrid teknik direktörünün göreve başlama tarihi de açıklandı
İspanyol oyuncu için dört yıllık sözleşme
The Blues, birincil hedeflerini kesinleştirmek için kararlı adımlar attı ve Alonso’nun 1 Temmuz 2026’da resmi olarak göreve başlayacağını doğruladı. 44 yaşındaki teknik adam, dört yıllık sözleşmeyi imzaladı; bu hamle, sezonun son haftalarını Calum McFarlane’in geçici yönetiminde geçiren takım için çok ihtiyaç duyulan netliği sağladı.
Alonso'nun gelişi, Avrupa'da önemli bir geçmişe sahip bir ismi göreve getirmek isteyen Chelsea yönetimi için büyük bir başarı olarak görülüyor. Kulüp yönetimi ile tam bir anlaşmaya varan eski orta saha ustasından, sadece iki sezon önce Bayer Leverkusen'i tarihi bir şekilde yenilgisiz Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan taktiksel mükemmelliğini tekrarlaması bekleniyor.
Yönetici unvanı, iktidar dengesindeki değişimi işaret ediyor
Mauricio Pochettino ve Enzo Maresca gibi son dönemdeki atamalardan önemli bir farklılık olarak, Alonso’ya “Baş Antrenör” yerine “Menajer” unvanı verildi. Bu ince ama önemli değişiklik, onun oyuncu transferleri ve kulübün uzun vadeli faaliyetleri konusunda daha geniş bir yetki alanına sahip olacağını gösteriyor. Bu karar, tutarlı bir yönlendirme eksikliği yaşayan yüksek bütçeli bir kadroyu yönetebilecek bir lider arayışını yansıtıyor.
Yeni göreviyle ilgili olarak Alonso şunları söyledi: "Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün menajeri olmak beni büyük bir gururla dolduruyor. Kulüp sahipleri ve spor yönetimi ile yaptığım görüşmelerden, aynı hırsı paylaştığımız açıkça anlaşılıyor. En üst düzeyde tutarlı bir şekilde rekabet edebilecek ve kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmak istiyoruz. Kadroda büyük yetenekler ve bu futbol kulübünde muazzam bir potansiyel var ve bunu yönetmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız sıkı çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak."
Stamford Bridge'de taktiksel devrim
Blues'un taktiksel kimliği büyük bir revizyona hazırlanıyor; eski Real Madrid teknik direktörünün, Almanya'da adeta bir marka haline gelen 3-4-2-1 sistemini uygulamaya koyacağı yaygın olarak tahmin ediliyor. Bu dizilişin mevcut kadroya, özellikle de Cole Palmer gibi oyunculara mükemmel şekilde uyacağı düşünülüyor. Kulüp içinde, Alonso'nun Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong'un yükselişini yönettiği gibi, Palmer gibi yıldızların tam potansiyelini ortaya çıkarmak için katalizör görevi göreceğine dair büyük umutlar var.
Bu yılın başlarında Real Madrid'de geçirdiği zorlu yedi aylık döneme rağmen, Chelsea yönetimi, kulübü eski ihtişamına kavuşturmak için Alonso'nun Leverkusen'deki başarı modeline güveniyor. Bu atama, kaçırılan fırsatlar ve iç sahada istikrarsız bir performansla geçen sezonu geride bırakmak isteyen Londra ekibi için kritik bir dönemde gerçekleşti.
Zorlu bir sezonla başa çıkmak
Alonso’nun atanmasının duyurulması, kısa süre önce FA Cup finalinde Manchester City’ye 1-0’lık bir mağlubiyet yaşayan kulübün bir değerlendirme döneminin ardından geldi. Kulüp kaptanı Reece James, Wembley’de yaşanan bir başka hayal kırıklığının ardından taraftarlara içten bir özür diledi ve takımın kulüp ambleminin gerektirdiği standartlara göre beklenenin altında bir performans sergilediğini kabul etti.
"Bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiledik. Sonuçların yetersizliğinden dolayı taraftarlardan özür dilerim. Zor bir dönem oldu. Umarım yakında toparlanırız," dedi kaptan, kulübün resmi internet sitesinde. Alonso'nun Temmuz ayında görevi devralmasıyla birlikte, kulübün merakla beklenen BlueCo projesinin ikinci aşamasına girmesiyle, mevcut sezonun hayal kırıklığı yaratan sonuçlarının yakında geçmişte kalacağı umuluyor.