The Blues, birincil hedeflerini kesinleştirmek için kararlı adımlar attı ve Alonso’nun 1 Temmuz 2026’da resmi olarak göreve başlayacağını doğruladı. 44 yaşındaki teknik adam, dört yıllık sözleşmeyi imzaladı; bu hamle, sezonun son haftalarını Calum McFarlane’in geçici yönetiminde geçiren takım için çok ihtiyaç duyulan netliği sağladı.

Alonso'nun gelişi, Avrupa'da önemli bir geçmişe sahip bir ismi göreve getirmek isteyen Chelsea yönetimi için büyük bir başarı olarak görülüyor. Kulüp yönetimi ile tam bir anlaşmaya varan eski orta saha ustasından, sadece iki sezon önce Bayer Leverkusen'i tarihi bir şekilde yenilgisiz Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan taktiksel mükemmelliğini tekrarlaması bekleniyor.