Chelsea, Xabi Alonso'nun "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği defans oyuncusu için gelen birçok teklifi geri çevirdi
TEAMtalk’a göre, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid gibi kulüplerin yoğun ilgisine rağmen, Chelsea bu çok yönlü 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kesinlikle transfer edilemez olarak görüyor. Bu kararlı tutum doğrudan kulüp yönetiminin kendisinden geliyor; yeni atanan teknik direktör Xabi Alonso, özellikle sahada sınırlı sürelerde gösterdiği umut verici performansın ardından, bu altyapı ürününü uzun vadeli taktik planında tartışmaya açık olmayan, hayati bir parça olarak değerlendiriyor.
İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, kulüp yönetimi tarafından büyük saygı görüyor ve geleceği konusunda dokunulmaz statüsü kazanmış durumda. Bu statü, onu Stamford Bridge'de seçkin bir gruba sokuyor ve forvetler Joao Felix ve Cole Palmer ile orta sahanın lokomotifi Moises Caicedo gibi ilk takımın köşe taşlarıyla aynı kategoriye yerleştiriyor.
Premier Lig'den gelen ilgi artıyor
BBC'nin haberine göre Chelsea, Premier Lig'den gelen teklifleri geri çevirerek rakiplerine net bir mesaj gönderdi. Birçok kulüp, oyuncuya daha fazla garantili ilk 11 şansı sunabileceğine inanırken, Stamford Bridge yönetimi, oyuncunun gelişiminin Batı Londra'da Alonso'nun rehberliğinde en iyi şekilde gerçekleşeceğine inanmaya devam ediyor.
Arsenal, Newcastle United ve Crystal Palace'ın durumu yakından takip ettiği ve savunma oyuncusunun transfer piyasasına çıkabileceğine dair herhangi bir işaret beklediği biliniyor. Ayrıca, Bournemouth da geçen yaz transfer döneminden bu yana oyuncuya olan ilgisini sürdürüyor.
Acheampong’un Stamford Bridge’deki yükselişi
Acheampong, Chelsea'nin A takımına yükselene kadar kulübün çeşitli gençlik takımlarında kendini kanıtladı. Bu sezon genç oyuncu Premier Lig'de 17 maça çıktı; bu maçların dokuzunda yedek kulübesinden oyuna girmiş olsa da, sahada kaldığı süre boyunca gösterdiği performans, teknik ekibi onun muazzam potansiyeli konusunda ikna etmeye yetti.
Genç savunma oyuncusunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve bu durum, Chelsea'ye herhangi bir transfer görüşmesinde önemli bir avantaj sağlıyor. Şu aşamada, oyuncunun daha fazla süre alabilmek için transferi isteyip istemediği belirsizliğini koruyor, ancak kulübün mevcut tutumu, ayrılmasının pek olası olmadığını gösteriyor.
Alonso’nun sistemine uygun ideal bir taktiksel silah
Chelsea’deki iç değerlendirmeler, kulüp yönetiminin Acheampong’un Alonso’nun zorlu taktik yapısı altında başarılı olmak için gereken fiziksel ve teknik özelliklere tam olarak sahip olduğuna ikna olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, teklifin büyüklüğü ne olursa olsun, kulüp içinde mali görüşmelere girme konusunda hiçbir istek bulunmuyor.