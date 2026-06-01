TEAMtalk’a göre, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid gibi kulüplerin yoğun ilgisine rağmen, Chelsea bu çok yönlü 20 yaşındaki savunma oyuncusunu kesinlikle transfer edilemez olarak görüyor. Bu kararlı tutum doğrudan kulüp yönetiminin kendisinden geliyor; yeni atanan teknik direktör Xabi Alonso, özellikle sahada sınırlı sürelerde gösterdiği umut verici performansın ardından, bu altyapı ürününü uzun vadeli taktik planında tartışmaya açık olmayan, hayati bir parça olarak değerlendiriyor.

İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, kulüp yönetimi tarafından büyük saygı görüyor ve geleceği konusunda dokunulmaz statüsü kazanmış durumda. Bu statü, onu Stamford Bridge'de seçkin bir gruba sokuyor ve forvetler Joao Felix ve Cole Palmer ile orta sahanın lokomotifi Moises Caicedo gibi ilk takımın köşe taşlarıyla aynı kategoriye yerleştiriyor.