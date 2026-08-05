Chelsea, Xabi Alonso kadroda yenilenmeyi sürdürürken Rayo Vallecano savunmacısı için 16,3 milyon sterlinlik anlaşmaya yaklaşıyor

ESPN'in aktardığına göre, Press Association, Chelsea'nin Chavarria'yı yaklaşık 16,3 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için anlaşmaya yaklaştığını öğrendi. Geçen sezon Konferans Ligi finaline yükselen takımın parçası olan Chavarria, sol tarafta görev yapan bir savunmacı ve Marc Cucurella'nın Real Madrid'e gitmesinin ardından Jorrel Hato'ya rekabet sağlayacak. Tüm taraflar, Chelsea'nin yazın büyük bölümünde peşinde olduğu oyuncu için anlaşmanın sağlanacağından emin.

Yaşına rağmen Chavarria, 2022'de Segunda Division ekibi Real Zaragoza'dan transfer olduktan sonra üst düzeyde yalnızca dört sezonluk deneyime sahip. Gelişi, kulübün piyasaya yaklaşımında süren değişimi gösterecek ve büyük Avrupa ligalarında kendini kanıtlamış oyunculara öncelik verildiğini ortaya koyacak. Chavarria'nın Rayo'daki yükselişi Avrupa genelinde birçok scout'un dikkatini çekti, ancak imzası yarışını kazanan tarafın Chelsea olduğu görülüyor.