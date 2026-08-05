Getty Images Sport
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Chelsea, Xabi Alonso kadroda yenilenmeyi sürdürürken Rayo Vallecano savunmacısı için 16,3 milyon sterlinlik anlaşmaya yaklaşıyor
Chelsea, Cucurella'nın yerine geçecek ismi belirledi
ESPN'in aktardığına göre, Press Association, Chelsea'nin Chavarria'yı yaklaşık 16,3 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için anlaşmaya yaklaştığını öğrendi. Geçen sezon Konferans Ligi finaline yükselen takımın parçası olan Chavarria, sol tarafta görev yapan bir savunmacı ve Marc Cucurella'nın Real Madrid'e gitmesinin ardından Jorrel Hato'ya rekabet sağlayacak. Tüm taraflar, Chelsea'nin yazın büyük bölümünde peşinde olduğu oyuncu için anlaşmanın sağlanacağından emin.
Yaşına rağmen Chavarria, 2022'de Segunda Division ekibi Real Zaragoza'dan transfer olduktan sonra üst düzeyde yalnızca dört sezonluk deneyime sahip. Gelişi, kulübün piyasaya yaklaşımında süren değişimi gösterecek ve büyük Avrupa ligalarında kendini kanıtlamış oyunculara öncelik verildiğini ortaya koyacak. Chavarria'nın Rayo'daki yükselişi Avrupa genelinde birçok scout'un dikkatini çekti, ancak imzası yarışını kazanan tarafın Chelsea olduğu görülüyor.
- Getty Images Sport
Alonso, tecrübeli isimlere öncelik veriyor
Onun transferi, Chelsea'nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde daha tecrübeli isimlere yönelme eğilimini sürdürmesi anlamına gelecek. Brighton'dan 35 yaşındaki forvet Danny Welbeck ile Brentford'dan ayrıldıktan sonra pazartesi günü takıma katılan 36 yaşındaki Jordan Henderson'ın gelişi bunun örnekleri olmuştu. Stratejideki bu belirgin değişim, daha önce yeterli sayıda tecrübeli figüre sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirilen soyunma odasına liderlik katma arzusunu yansıtıyor.
Chavarria, Chelsea kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürürken yazın savunmaya yapılan üçüncü transferi olacak. Sağ bek Marco Palestra temmuz ayında Atalanta'dan transfer edilmişti, Maxence Lacroix'nun Crystal Palace'tan gelişi ise geçen hafta duyuruldu. Chelsea, Chavarria'yı da kadroya katarak taktik esneklik sağlamayı hedefliyor. Özellikle de İspanyol oyuncu, hem klasik dörtlü savunmada hem de Alonso'nun sık kullandığı daha geniş sistemlerde kanat beki olarak katkı verebilmesiyle tanınıyor.
Stamford Bridge’deki ayrılık sürüyor: Chalobah gidiyor
Trevoh Chalobah, altyapıdan yetişen ve kulüpten ayrılan son isim oldu; İtalyan ekibi Como'ya kalıcı transferi artık kesinleşti. Savunmacı, Chelsea'nin eski ikonu Cesc Fabregas ile bir araya gelecek. Fabregas, Serie A kulübünü tarihinde ilk kez yer alacağı Şampiyonlar Ligi serüvenine hazırlıyor.
Chalobah'nın ayrılığı, kulübün maaş bütçesini düşürmeye ve kadroyu Alonso'nun özel taktik ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye çalıştığı süreçte peş peşe gelen ayrılıkların ardından gerçekleşti. Yoğun geçen bu yaz transfer döneminde kulüpten ayrılan oyuncular listesinde Cucurella, Tyrique George ve Andrey Santos'a katıldı. Birkaç oturmuş isimle yolların ayrılması yönündeki karar, yönetimin radikal bir yön değişikliğinin gerekli olduğunu kabul ettiğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Yeniden yapılanmanın mali boyutu
Bu yazki toplam harcama, BlueCo sahiplik grubu için rekor seviyelere hızla yaklaşıyor. Chavarria'nın 16,3 milyon sterlin karşılığında transferi, Morgan Rogers için ödenen 117 milyon sterlinle kıyaslandığında mütevazı görünebilir, ancak bu hamle, önceki sezonda derinlikten yoksun olan kadro için yapbozun kritik bir parçasını oluşturuyor. Chalobah ve Cucurella'nın ayrılmasıyla kulüp maaş bütçesini önemli ölçüde azaltmayı başardı ve böylece bu yeni takviyeleri mali düzenlemeleri ihlal etmeden kadroya katma imkânı buldu. Premier League sezonu hızla yaklaşırken yönetim, Chavarria transferini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırıp yeni takım arkadaşlarıyla antrenmanlara başlamasını istiyor.
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