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Chelsea, Wijnaldum için sürpriz bir hamleye hazırlanıyor! Chelsea, transfer döneminin son günündeki kaosun ardından bonservisi elinde olan oyuncuya yöneldi
Orta sahadaki kriz, Chelsea'yi bonservisi elinde olan oyuncu pazarına yöneltti
Chelsea'nin, transfer döneminin son gününün Batı Londra kulübü için tam bir felakete dönüşmesinin ardından Wijnaldum için sürpriz bir hamle planladığı bildiriliyor. Enzo Fernandez'i, Britanya rekoruna eşit olan 125 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester City'ye satan Chelsea, son saatlerde alternatif hedeflerinin dramatik şekilde suya düşmesiyle orta sahada bariz bir boşlukla karşı karşıya kaldı.
Batı Londra ekibi, Monaco'nun Lamine Camara'nın Stamford Bridge'e son anda gerçekleşecek transferini iptal etmesinin ardından büyük öfke yaşadı. Anlaşmanın son anda çökmesi ve buna ilk 11'deki kilit bir ismin ayrılığının da eklenmesi, Alonso'yu orta saha için acil alternatifler aramaya zorladı.
- Getty Images Sport
Hollandalı veteran, acil çözüm olarak öne çıkıyor
Foot Mercato'ya göre Chelsea, Wijnaldum ile Premier League'e sürpriz bir dönüş için görüşmelere başladı. 35 yaşındaki oyuncu, yaz aylarında Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'tan ayrılmasının ardından hâlâ serbest statüde bulunuyor; bu da onu transfer dönemi dışında Chelsea'ye imza atmaya uygun hâle getiriyor.
Orta Doğu'da saygıdeğer bir gol katkısı ortaya koymasına, geçen sezon Al-Ettifaq formasıyla 34 maçta 17 kez ağları havalandırmasına rağmen Suudi kulübü, orta sahanın sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bu karar, eski Liverpool oyuncusu bir sonraki adımı için doğru projeyi değerlendirirken, Wijnaldum'u ayrılığından bu yana kulüpsüz bıraktı.
Alonso, Premier League deneyimine öncelik veriyor
Chelsea teknik direktörü Alonso, seçeneklerini güçlendirmek amacıyla şimdi serbest oyuncu pazarını değerlendiriyor. Alonso, eski Newcastle orta saha oyuncusunu pragmatik bir çözüm olarak görüyor; St James' Park ve Liverpool'daki dönemlerinde yaptığı 217 Premier League maçı, uyum süresi minimum olacak, doğrudan katkı verebilecek bir profil sunduğunu gösteriyor.
Wijnaldum'un en üst seviyedeki referansları zaten çok sağlam. Hollandalı oyuncu, Premier League, Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak Liverpool efsanesi statüsünü pekiştirdi. Ancak Anfield'dan ayrılığı hâlâ görüş ayrılığı yaratıyor; Hollandalı oyuncu, beş yıl önce sözleşme uzatma teklifini reddedip Paris Saint-Germain'e katıldığında Liverpool yöneticilerini şaşırtmıştı.
- Getty Images Sport
Rekor harcama ve güçlü başlangıç
Chelsea, yaz transfer döneminde para harcamaktan hiç çekinmedi ve Alonso’nun yönetiminde kadroyu yeniden kurmak için rekorları altüst etti. Morgan Rogers, transfer döneminin başlarında Aston Villa’dan £117 milyonluk sansasyonel bir transferi tamamlayarak kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.
Sahada ise Chelsea yeni sezona harika bir başlangıç yaptı ve Premier League’deki ilk iki maçında Fulham’ı 3-2, Brighton’ı da 4-3 mağlup ederek üst üste galibiyetler aldı. Alonso’nun ekibi, bu pazar şampiyonluk iddiası açısından büyük bir sınav verecek; Londra derbisinde son şampiyon Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
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