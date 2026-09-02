Chelsea'nin, transfer döneminin son gününün Batı Londra kulübü için tam bir felakete dönüşmesinin ardından Wijnaldum için sürpriz bir hamle planladığı bildiriliyor. Enzo Fernandez'i, Britanya rekoruna eşit olan 125 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Manchester City'ye satan Chelsea, son saatlerde alternatif hedeflerinin dramatik şekilde suya düşmesiyle orta sahada bariz bir boşlukla karşı karşıya kaldı.

Batı Londra ekibi, Monaco'nun Lamine Camara'nın Stamford Bridge'e son anda gerçekleşecek transferini iptal etmesinin ardından büyük öfke yaşadı. Anlaşmanın son anda çökmesi ve buna ilk 11'deki kilit bir ismin ayrılığının da eklenmesi, Alonso'yu orta saha için acil alternatifler aramaya zorladı.