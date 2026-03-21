Chelsea ve Strazburg taraftarları, BlueCo sahiplerine karşı BİRLİKTE protesto edecek

Çalkantılı bir sezonun ardından gerginlikler patlama noktasına ulaştı. Strazburg taraftarları, yalnızca genç oyunculara odaklanan transfer politikasından bıkmış durumda; ayrıca teknik direktör Liam Rosenior’un Ocak ayında Fransız kulübünden Chelsea’ye transfer olması, Strazburg’un bir “yetiştirme kulübü” olarak görüldüğü yönündeki iddiaları daha da alevlendirdi.

Taraftarların açıklamasının sonunda, "Her iki kulübün taraftarları da bu yürüyüşe katılmaya davetlidir" denildi. "Sadece Chelsea'deki yetersizlik ve kötü yönetimi değil, aynı zamanda çoklu kulüp sahipliğinin getirdiği kısıtlamaları da gündeme getirmeyi planlıyoruz. Bu sistemde, Strasbourg gibi kulüplerin kimlikleri ellerinden alınırken, köklü ve saygın taraftar grupları acımasız bir yönetim tarafından sansürlenip bastırılıyor. Bunun, futbol tarihinde sarsıcı bir an olabileceğine inanıyoruz; farklı ülkelerden gelen kulüplerin taraftarları, sadece kulüplerimiz için değil, daha geniş anlamda spor için doğru olanı yapmak üzere bir araya gelecek. Birlikte değişimi zorlayabiliriz."