Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea ve Strazburg taraftarları, BlueCo sahiplerine karşı BİRLİKTE protesto edecek
Mülkiyete karşı sınır ötesi bir ittifak
The Telegraph'ın haberine göre, taraftarlar arasındaki huzursuzluğun önemli ölçüde tırmanmasıyla birlikte, Chelsea taraftar grubu NotAProjectCFC, Strazburg'un dört büyük taraftar örgütüyle ortak bir gösteri düzenleyeceğini doğruladı. Bu uluslararası dayanışma gösterisi, 18 Nisan Cumartesi günü, Chelsea'nin Manchester United ile oynayacağı iç saha maçı öncesinde gerçekleştirilecek. Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS ve Pariser gruplarının üyelerinin Fransa'dan Londra'ya gelmesi bekleniyor.
- AFP
Tribünlerden ve yönetim kurulundan gelen direniş
Yürüyüş, taraftarların her iki kulübün geleneksel değerlerini ve kimliklerini aşındırdığını iddia ettikleri BlueCo konsorsiyumu tarafından uygulanan çoklu kulüp modeline karşı birleşik bir cephe oluşturmayı amaçlıyor. Protesto grupları, kulüplerinin mevcut durumu hakkında sert bir açıklama yayınladı: "Her iki futbol kulübünde değerlerin sürekli aşınmasının bir sonucu olarak, tek ve net bir mesajla harekete geçmek üzere bir araya gelmeye karar verdik: Blueco Out
“Ultra Boys 90, Kop Ciel et Blanc, Federation des Supporters du RCS ve Pariser üyeleri, maç öncesinde Londra'ya gelip Stamford Bridge'e doğru yapılacak protesto yürüyüşünde bizimle birlikte yürümek üzere nazikçe kabul ettiler.”
Batı Londra ve Alsas’ta kimlik krizi
Çalkantılı bir sezonun ardından gerginlikler patlama noktasına ulaştı. Strazburg taraftarları, yalnızca genç oyunculara odaklanan transfer politikasından bıkmış durumda; ayrıca teknik direktör Liam Rosenior’un Ocak ayında Fransız kulübünden Chelsea’ye transfer olması, Strazburg’un bir “yetiştirme kulübü” olarak görüldüğü yönündeki iddiaları daha da alevlendirdi.
Taraftarların açıklamasının sonunda, "Her iki kulübün taraftarları da bu yürüyüşe katılmaya davetlidir" denildi. "Sadece Chelsea'deki yetersizlik ve kötü yönetimi değil, aynı zamanda çoklu kulüp sahipliğinin getirdiği kısıtlamaları da gündeme getirmeyi planlıyoruz. Bu sistemde, Strasbourg gibi kulüplerin kimlikleri ellerinden alınırken, köklü ve saygın taraftar grupları acımasız bir yönetim tarafından sansürlenip bastırılıyor. Bunun, futbol tarihinde sarsıcı bir an olabileceğine inanıyoruz; farklı ülkelerden gelen kulüplerin taraftarları, sadece kulüplerimiz için değil, daha geniş anlamda spor için doğru olanı yapmak üzere bir araya gelecek. Birlikte değişimi zorlayabiliriz."
Şimdi ne olacak?
Chelsea şu anda Premier Lig'de altıncı sırada yer alıyor ve Paris Saint-Germain'e karşı Avrupa kupalarından elenmesinin şokunu yaşıyor. Son dönemdeki performansları istikrarsız bir seyir izliyor; tüm turnuvalarda son üç maçından sadece birini kazanabildiler. Bir sonraki maçlarında Premier Lig'de Everton ile karşılaşacaklar.
Öte yandan, Strasbourg 26 maçta topladığı 37 puanla Ligue 1'de sekizinci sırada yer alıyor ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı için gereken puandan altı puan geride. Takım şimdi Pazar günü Nantes ile oynayacağı maça hazırlanıyor.
