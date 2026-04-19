Chelsea ve Strazburg taraftarları, BlueCo'nun kulüp sahipliğine karşı Stamford Bridge'de bir araya geldi

Cumartesi günü Stamford Bridge, yüzlerce Chelsea taraftarının RC Strasbourg taraftarlarıyla birlikte yürüyüş düzenlediği benzersiz bir sınır ötesi protesto eylemine sahne oldu. Wolfpack Inn’den başlayıp stadyuma doğru ilerleyen gösteri, her iki kulübü de kontrol eden ve Todd Boehly ile Behdad Eghbali’nin liderlik ettiği yatırım grubu BlueCo’ya karşı artan öfkeyle alevlendi.

Protestoda mavi duman, işaret fişekleri ve kulübün mevcut gidişatına duyulan hayal kırıklığını ifade eden pankartlar kullanıldı. Fransa'dan gelen taraftarlar, öfkelerini dile getirmek için özel olarak Londra'ya seyahat etti. Birçoğu, BlueCo'nun devralmasından bu yana Strasbourg'un bir "B takımı" veya "besleyici kulüp" rolüne indirgendiğini düşünüyor.



