Chelsea ve Strazburg taraftarları, BlueCo'nun kulüp sahipliğine karşı Stamford Bridge'de bir araya geldi
Ortak yürüyüş, BlueCo yönetimini hedef alıyor
Cumartesi günü Stamford Bridge, yüzlerce Chelsea taraftarının RC Strasbourg taraftarlarıyla birlikte yürüyüş düzenlediği benzersiz bir sınır ötesi protesto eylemine sahne oldu. Wolfpack Inn’den başlayıp stadyuma doğru ilerleyen gösteri, her iki kulübü de kontrol eden ve Todd Boehly ile Behdad Eghbali’nin liderlik ettiği yatırım grubu BlueCo’ya karşı artan öfkeyle alevlendi.
Protestoda mavi duman, işaret fişekleri ve kulübün mevcut gidişatına duyulan hayal kırıklığını ifade eden pankartlar kullanıldı. Fransa'dan gelen taraftarlar, öfkelerini dile getirmek için özel olarak Londra'ya seyahat etti. Birçoğu, BlueCo'nun devralmasından bu yana Strasbourg'un bir "B takımı" veya "besleyici kulüp" rolüne indirgendiğini düşünüyor.
BlueCo projesine yönelik sert eleştiriler
Yürüyüşün organizatörü David Cook, mevcut yönetim hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. “RC Strasbourg taraftarlarıyla birlikte düzenlediğimiz protesto yürüyüşü tek ve birleşik bir mesajı yayıyor: Blueco defol. Blueco'nun bir zamanlar büyük olan bu kulübü yönettiği dört sezon boyunca, kulübü elit seviyede başarılı kılan zihniyet ve değerlerin aşındığını gördük. Bu bir hak meselesi değil; bu bir standart meselesi. Blueco, kulübün geleceğini çok belirsiz hale getiren korkunç yönetim hatalarıyla, kulübün layık olmayan yöneticileri olduklarını sürekli olarak kanıtladı," dedi.
Cook, amacın Clearlake Capital yatırımcılarını sahadaki memnuniyetsizliğe dikkat çekmek olduğunu da açıkladı. “Amacımız, protesto eylemimizin Clearlake yatırımcıları tarafından fark edilecek şekilde medyada yer almasını sağlamak ve bu sözde projenin hem saha içinde hem de saha dışında nasıl başarısız olduğunu vurgulamaktır. Strasbourg da bizimle aynı sahiplik sorununu paylaşıyor ve bir futbol kulübü olarak kimliklerini geri kazanmak için mücadele ediyor. İki farklı ülkeden taraftarların değişimi sağlamak amacıyla birlikte yürüyüş yapmasının, futbol tarihinde sarsıcı bir an olabileceğine inanıyoruz,” diye ekledi Cook.
Kekeleme, Stamford Bridge'deki öfkeyi daha da alevlendiriyor
Maç öncesi yürüyüşten kaynaklanan öfke, Chelsea’nin sahadaki zorlukları devam ederken hızla stadyuma da sıçradı. Manchester United’a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0’lık yenilgi sırasında, tribünlerdeki taraftarların “eski Chelsea’mizi geri istiyoruz” sloganları atması, tribünler ile yönetim kurulu arasındaki kopukluğun açık bir göstergesi oldu. Bu yenilgi, kulübün 1912’den bu yana ilk kez ligde üst üste dört maçını gol atamadan kaybetmesi anlamına gelen tarihi bir dip noktası oldu.
Sezonun başlarında Enzo Maresca'nın yerine geçmek üzere Strasbourg'dan Chelsea'ye tartışmalı bir şekilde transfer edilen baş antrenör Liam Rosenior, şu anda büyük bir baskı altında. Ocak ayında iki BlueCo kulübü arasında gerçekleşen personel hareketliliği, Fransız ultrasların protestoya katılmasının başlıca nedeniydi. Bu kargaşaya rağmen, kulüp yönetimi Rosenior'u uzun vadede desteklediği bildiriliyor, ancak taraftarlar giderek daha acil bir istikrar ve başarı talep ediyor.
BlueCo vizyonu için çok şey söz konusu
Chelsea’nin mevcut performansının mali sonuçları, BlueCo modeli için yıkıcı olabilir. Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalinin giderek azalmasıyla birlikte kulüp, önemli bir gelir kaybıyla karşı karşıya kalıyor ve bu durum, halihazırda mercek altına alınmış olan mali durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Behdad Eghbali kısa süre önce takımın istikrarını sağlamak için deneyimli oyunculara ihtiyaç olduğunu kabul etti, ancak birçok taraftar, teknik direktörlerin sık sık değişmesi ve genç oyunculara odaklanmanın kulübe yıllarca geriye götürdüğüne inanıyor.
"BlueCo Out" mesajları giderek güçlenirken, kulüp sahipleri kritik bir dönemle karşı karşıya. Leeds United ile oynanacak FA Cup yarı finali yaklaşırken, kulübü çevreleyen atmosfer hâlâ hayal kırıklığı ve değişim talepleriyle dolu bir barut fıçısı gibi.