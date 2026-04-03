GFX Chelsea drawing board
Ameé Ruszkai

Chelsea ve Sonia Bompastor için yeniden başa dönme zamanı: Son şampiyon Arsenal'in tümüyle İngiliz takımları arasında oynanan çekişmeli maçı kazandığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin kazananları ve kaybedenleri; Alexia Putellas ve diğerleri ise Ballon d'Or umutlarını güçlendirdi

Ve artık dört takım kaldı. Geçtiğimiz hafta boyunca heyecan verici çeyrek final maçlarını geride bırakan Barcelona, Arsenal, Bayern Münih ve Lyon'dan biri, önümüzdeki ay Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu olacak. Bayern, bu ayın sonlarında Barça ile karşılaşırken, son şampiyon Arsenal ise Lyon'la mücadele edecek; kazananlar ise Mayıs ayı sonunda Norveç'in Oslo kentinde düzenlenecek finalde karşı karşıya gelecek.

Bu son sekiz eşleşmede tek gerçek hayal kırıklığı, Barcelona'nın Real Madrid'i toplamda 12-2'lik skorla ezip geçmesiydi. İki takımın bu iki maç arasında La Liga'da da karşı karşıya gelmesi ve Katalanların 3-0'lık galibiyetle bir kez daha ikna edici bir şekilde üstünlük sağlayarak bir lig şampiyonluğunu daha garantilemesi, Las Blancas için durumu daha da acı hale getirdi. İspanya'da oldukça istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer alsa da, Madrid'in Barça'ya yaklaşmak için kapatması gereken fark hâlâ devasa boyutta.

Bu karşılaşmada eksik kalan dram, diğer maçlarla telafi edildi. Bayern'in Manchester United'ı yenmesi başlangıçta beklenen bir sonuç olsa da, Alman şampiyonu Old Trafford'da ilk maçı 3-2 kazanmış olmasına rağmen ikinci maç oldukça tehlikeli geçti. Allianz Arena'da United'ın erken attığı gol, ev sahibi takımın son dakikalarda geri dönüş yapmasını gerektirdi ve ev sahibi takım dramatik bir finalde işi bitirdi.

Arsenal'in Chelsea'ye karşı kazandığı zafer ise bir başka çekişmeli maçtı. Gunners, özellikle ilk maçta 3-1 kazandıkları karşılaşmada Blues'tan daha iyi fırsatları değerlendirerek, Londra'daki rakiplerinin son dakikalardaki geri dönüşünün çok sorun yaratmamasını sağladı.

Ardından nostaljik bir karşılaşma yaşandı; önceki on yılın Avrupa kadın futbolunun iki devi Wolfsburg ve Lyon, yeni bir çağda karşı karşıya geldi. 2010'lar boyunca bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetti ve 2013, 2016, 2018 ve 2020 finallerini oluşturdu. Son yıllarda Wolfsburg, finansal gücü daha yüksek takımlar tarafından geride bırakılırken, Lyon bu yatırımlara ayak uydurmayı başardı. Ancak Alman ekibi burada muazzam bir mücadele sergiledi ve maçı uzatmalara taşıdı, ancak sonunda toplamda 4-1'lik bir yenilgiye boyun eğdi.

Öyleyse, dikkatler Nisan sonunda başlayacak yarı final aşamasına yönelmeden önce, GOAL'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ettiği bu yazıda, son sekize ve öğrendiklerimize bir göz atalım...

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    KAZANAN: Alexia Putellas

    Aitana Bonmati'nin Aralık ayında muhtemelen sezonu kapatacak bir sakatlık geçirmesi nedeniyle, Ballon d'Or Feminin ödülünün kazananı, İspanyol yıldızın 2023'te üst üste kazandığı üç ödülün ilkini aldığından bu yana ilk kez değişecek gibi görünüyor. Şu anda Bonmati'nin yerini alması en muhtemel isim, Barcelona'daki takım arkadaşı Alexia Putellas; Putellas, yıl sonlarında Paris'te ödüle layık görülürse, üç Altın Top ödülüyle vatandaşıyla eşitlenecek.

    Putellas, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kadınlar Clasico maçında Barça'nın Real Madrid'i ezici bir skorla mağlup etmesinde başrol oynayarak şansını kesinlikle artırdı. 32 yaşındaki oyuncu, iki maçta Blaugrana'nın attığı 12 golün ikisini attı ve üçüne asist yaptı. Kulüpteki 500. maçına şık bir şekilde imza atarken, Ballon d'Or seçmenlerinin en çok izlenen maçlarda performansını görmelerini sağladı.

    Çarşamba günü Camp Nou'da 60.000'den fazla taraftarın izlediği ikinci maçın ardından Putellas, Disney+'a "Şu anki duygularımı tarif edecek kelimelerim yok" dedi. "Büyülü bir an. Yaklaşık 20 yıl önce, stadyumun köşesinde ailemle birlikte oturan bendim, şimdi ise burada kulüp için 500. maçımı oynadığımı söyleyebilirim.

    Çok minnettarım ve umarım buradaki taraftarlar bunu kendileri için bir fırsat olarak görürler, çünkü ben de bir zamanlar onların yerindeydim. Ben de bugün burada bulunan herkes gibi bir insanım ve eminim ki bir gün onlar da bunu başarabilirler."

  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Linda Caicedo

    Linda Caicedo, dünyanın en iyi genç oyuncularından biridir. NXGN 2024 kadınlar ödülünün sahibi olan Kolombiya milli takım oyuncusu henüz 21 yaşında olmasına rağmen, Copa America ve Dünya Kupası turnuvalarında parlayarak kendini kadın futbolunun en heyecan verici yeteneklerinden biri olarak dünyaya tanıttı. Yine de kulüp düzeyinde, bunu takım başarısına dönüştürebileceği doğru yerde olduğunu düşünmek zor.

    Tarihin en büyük ve en şöhretli futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid'i temsil eden bir oyuncu hakkında böyle bir şey söylemek inanılmaz bir durumdur, ancak Las Blancas, İspanya'da rahat ve istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer alırken, Barça çok daha önde gidiyor. Bu da, yurt içinde kupa kazanma şansının çok az olduğu anlamına geliyor, bunun ötesini düşünmeye gerek bile yok. Nitekim, Madrid'in 2020'de kadın futboluna girişinden bu yana, Barça, Atletico Madrid'in bu iki başarısızlıktan yararlanmasıyla, sunulan ulusal kupaların ikisi hariç hepsini kazandı.

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri bu durumu daha da net bir şekilde ortaya koydu. Caicedo, Barça ile oynanan ilk maçta muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten olağanüstü iki gol attı. Ancak takımı kendi sahasında 6-2 mağlup oldu ve bu da ikinci maçı ve Caicedo'nun olağanüstü katkılarını anlamsız hale getirdi.

    Tarafsız bir bakış açısıyla bakıldığında, 21 yaşındaki oyuncunun Kasım ayında 2031'e kadar sözleşme imzalamaya karar vermesi daha da sinir bozucu hale geliyor. Bu, kupa kazanmayı hak eden ve kupaları garantileyen anlar yaratma yeteneğine sahip, en üst düzey bir futbolcu; ancak elit takımlardan çok uzak olan Real Madrid'de bunu başaramayacak.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Pernille Harder

    Pernille Harder ne muhteşem bir sezon geçiriyor. Bayern Münih'in yıldızı, Avrupa'nın en verimli oyuncularından biri olarak takımının bir kez daha lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanma yolunda ilerlemesine katkıda bulunurken, Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı konumunu koruyor. Bu formunu çeyrek finallere de taşıyan Harder, Old Trafford'da attığı iki golle Alman şampiyonunun Manchester United ile oynadığı ilk maçta 3-2'lik bir avantaj elde etmesini sağladı. Takımı, Allianz Arena'da 2-1 galip gelerek bu avantajı pekiştirdi ve yarı finale yükseldi.

    Çocukluğundan beri United taraftarı olan Harder için, "Rüyalar Tiyatrosu"nda iki gol atmak çok özel bir deneyimdi. "Old Trafford'da iki gol atacağımı hiç düşünmemiştim," dedi Disney+'a. "Çocukken kadın takımı yoktu, bu yüzden bu mümkün bile değildi. Bu bir hayalin gerçekleşmesi."

    Ancak Harder'ın da eklediği gibi, en önemli şey, Bayern'in Avrupa macerasını yarı finale taşımayı sağlayan galibiyetti. Bu elbette takım için önemli, ancak bu sezon 26 gol ve 10 asistle oynayan Harder için de dikkate değer.

    Bu performans, onu Ballon d’Or yarışına sokmayı hak ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle ödül töreni iptal edilmeseydi, muhtemelen 2020’de bu ödülü kazanacaktı. Ancak Altın Top’u ele geçirmek zor olacak, özellikle de Bayern’in bir sonraki turda Barcelona ile karşılaşacağı düşünülürse. Ancak bu maçlar, Harder’in şu anda ne kadar iyi oynadığına hak ettiği ilgiyi çekiyor.

  • Marc Skinner 2026Getty Images

    MAĞLUP: Marc Skinner

    United'ın teknik direktörü Marc Skinner, kulübün başına geçtiğinden beri aslında çoğu zaman baskı altında kaldı. 43 yaşındaki teknik adam, kendi kontrolü dışındaki ve işleri zorlaştıran çeşitli faktörlere rağmen, genel olarak bu durumla etkileyici bir şekilde başa çıktı.

    Sadece bu sezon, hayal kırıklığı yaratan yaz transfer dönemi, ona dört cephede mücadele etmeye uygun olmayan bir kadro bıraktı; bu durum, bir yorumcunun kulübün kadın takımını yüzüstü bıraktığını öne sürmesine neden oldu. Ocak ayında yapılan üç iyi transfer, bazı alanlarda bunu telafi etti, ta ki bir dizi sakatlık, Çarşamba günü Münih'e yapılacak deplasman için United'ın yedek kulübesini iyice zayıflatana kadar.

    Ancak Red Devils'ın FA Cup'tan elenmesi, Lig Kupası finalindeki yenilgisi ve Kasım ortasında çoktan bitmiş gibi görünen Kadınlar Süper Ligi şampiyonluk yarışı ile bu baskı daha da arttı. Takımı Allianz Arena'da 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendiği için Skinner'a mazeret bulmak zordu.

    Her şey çok iyi başlamıştı. Skinner, ilk yarıda takımını kararlı bir şekilde hücuma yönlendirdi; özellikle Melvine Malard rakip savunmaya sorunlar yaşattı. Maçın henüz 15. dakikasında, Malard Bayern kalecisi Ena Mahmutovic'i geçmeyi başardı ve genç kaleciyi iki iyi kurtarış yapmaya zorladı. İvme tamamen United'ın lehineydi.

    Ancak ikinci yarıda Red Devils, 87. dakikaya kadar tek bir şut bile çekemedi ve bir anda 2-1 geride, toplamda ise 5-3 geride kaldı. United'ın maç boyunca bu yüksek enerjiyi sürdürebileceği hiç beklenmiyordu, ancak fark o kadar büyük ve yıkıcıydı ki, hücumda hiçbir nefes alma şansı yoktu.

    Belki de bu, aşırı yorgun ve sakatlıklarla boğuşan kadrodan kaynaklanan bir enerji eksikliğiydi, ancak Maya Le Tissier'in maç sonrası yorumları bunu pek göstermiyordu ve Skinner, yedek kulübesini kullanma şekliyle kendine pek de iyilik yapmadı. Ocak ayında Bayern'den transfer edilen golcü forvet Lea Schuller, 86. dakikaya kadar oyuna sokulmadı.

    Yine de, United'ın bu turnuvadaki ilk katılımında Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kadar yükselmesinin mükemmel bir başarı olduğunu ve kesinlikle bir başarısızlık olmadığını gösteren birçok hafifletici faktör var. Ancak Çarşamba günkü rövanş maçında Red Devils'ın çöküşü, maçın bitimine sadece 45 dakika kala bulundukları konum göz önüne alındığında, acı bir tat bırakacak.

  • Caitlin Foord Taylor Hinds Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Arsenal

    Lig aşamasında, Arsenal’in şu ana kadar sergilediği performans kadar başarılı bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu savunması bekleyen pek kimse olmadığını söylemek yanlış olmaz. Hem Lyon hem de Bayern Münih’e yenilen ve çoğu kişinin yenmelerini beklediği takımlara karşı galibiyet alan Gunners, 2025-26 sezonuna ısınmak için biraz zamana ihtiyaç duyuyor gibi görünüyordu.

    Ancak artık ısındılar. Arsenal, sezonun ikinci yarısında mükemmel bir performans sergiledi. Yılbaşından bu yana sadece bir kez yenilen takım, geçen hafta Chelsea ile oynadığı çeyrek final maçına, Lig Kupası yarı finalinde Manchester United'a yenilirken 10 kişi kalmış olmasının ardından çıktı. Ocak ayında FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kaldıran takım, Şubat ayında WSL'de açık ara lider olan Manchester City'yi yendi ve şimdi de Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi hayallerine son vererek kendi şampiyonluk savunmasına devam etti.

    Bu son başarı özellikle tatlı bir zafer olacak. The Blues, on yılın büyük bir bölümünde İngiltere'de hakim güçtü, ancak Avrupa'da zaferi yakalayamadı. Bu, Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek İngiliz takımı olmaya devam ettiği anlamına geliyor ve Gunners, Londra'daki rakiplerini eledikten sonra bu durum bir sezon daha değişmeyecek.

    Bu takımın taraftarları, takımlarının bu kupayı bir kez daha kaldırabileceğine inanmakta son derece haklı. Arsenal mükemmel bir formda ve turnuvada kusursuz bir takım kalmadı. Bir kez daha zirveye ulaşmalarını engelleyecek ne olabilir ki?

  • Katie McCabe Sonia Bompastor Arsenal Chelsea Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Sonia Bompastor

    Sonia Bompastor’un Chelsea’nin başına geçtiği ilk sezon daha iyi geçemezdi desek abartı olmazken, kulüpteki ikinci sezonu ise daha kötü geçemezdi. Elbette bu, kulübün standartlarına göre bir değerlendirme; zira geçen ay Blues’u bir Lig Kupası şampiyonluğuna daha taşıdı ve takım hâlâ FA Kupası’nda yarışıyor. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde yine başarısız olmak, takımın bu kadar çok arzuladığı bir kupa olduğu için özellikle büyük bir hayal kırıklığı yaratacaktır.

    Arka arkaya altı WSL şampiyonluğu kazanmış ve son 10 yılın büyük bir bölümünde İngiltere'nin en iyi takımı olarak açık ara farkla liderlik yapmış olmasına rağmen, Chelsea bugüne kadar sadece bir kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline çıkabildi ve o finalde Barcelona'ya 4-0 yenilerek paramparça oldu. Emma Hayes 2023-24 sezonunun sonunda kulüpten ayrıldığında, Bompastor bayrağı devralıp Blues'u zorlu dönemi atlatacak mükemmel kişi olarak görülüyordu.

    Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek kadın olan Bompastor, doğru referanslarla göreve geldi, ancak Chelsea ile onları Avrupa'dan eleyen takım olan Barça arasındaki fark, geçen sezonun yarı finalinde Katalanların toplamda 8-2'lik galibiyetiyle ortaya çıktı.

    Ancak bu yıl çeyrek finalde Arsenal'e yenilmesi özellikle hayal kırıklığı yaratacak. Yıllar boyunca bu rekabette Gunners'ın galibiyetleri nadir ve seyrek olmuştur; bu eşleşmeden önceki son 22 karşılaşmada sadece beş galibiyet kaydetmişlerdi, buna karşılık Chelsea'nin 13 galibiyeti vardı. Ancak inanılmaz derecede hayal kırıklığı yaratan WSL şampiyonluğu savunması, itiraf edelim ki uzun bir sakatlık listesi ve VAR'ın da tartışmalı bir unsur olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, Blues bu çeyrek finalde o güçlü rekoru sürdüremezdi ve Çarşamba günü Stamford Bridge'de alınan geç 1-0'lık galibiyeti gereksiz kılan zorlu bir 3-1 skorla ilk maçı kaybetti.

    Chelsea'nin Avrupa rüyası bir kez daha sona erdi. Kulüp, Bompastor'un bunu gerçekleştirecek doğru teknik direktör olduğuna inanıyor; bu, onun bu yılın başlarında aldığı yeni dört yıllık sözleşmeyle de kanıtlanıyor. Ancak, Blues'un son dört yıldaki en erken elenişi olan bu son derece hayal kırıcı elenişin ardından, Fransız teknik direktör yeniden başa dönmek zorunda kaldı.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-LYONAFP

    KAZANAN: Melchie Dumornay

    Lyon, Wolfsburg ile oynadığı eşleşmeye tur atlama favorisi olarak çıkmıştı; ancak Almanya’da oynanan ilk maçı 1-0 kaybettikten sonra, rövanş maçına girerken elenme ihtimali oldukça yüksekti. Lily Yohannes’in golü, karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağladı; ancak sahneye Melchie Dumornay çıktı ve sekiz kez şampiyon olan takıma toplamda üstünlüğü kazandırdı.

    Dumornay'ın 102. dakikadaki golü, çok da güzel bir gol değildi; duran topun ardından altı metre kalesi içinde en hızlı tepkiyi vererek zıplayan topu ağlara gönderdi, ancak Haiti milli takım oyuncusunun Lyon takımında yarattığı etki göz önüne alındığında, maçın galibiyet golünü onun atması son derece haklıydı. Henüz 22 yaşında olan forvet, 2026'da bir kez daha Ballon d'Or'un favorileri arasında yer alıyor. Eğer Lyon'un Arsenal ile oynayacağı yarı final maçında da bu formunu sürdürebilir ve finale yükselmesinde öncü bir rol oynayabilirse, Dumornay kolaylıkla Altın Top ödülünü kazanabilir.