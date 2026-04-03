Bu son sekiz eşleşmede tek gerçek hayal kırıklığı, Barcelona'nın Real Madrid'i toplamda 12-2'lik skorla ezip geçmesiydi. İki takımın bu iki maç arasında La Liga'da da karşı karşıya gelmesi ve Katalanların 3-0'lık galibiyetle bir kez daha ikna edici bir şekilde üstünlük sağlayarak bir lig şampiyonluğunu daha garantilemesi, Las Blancas için durumu daha da acı hale getirdi. İspanya'da oldukça istikrarlı bir şekilde ikinci sırada yer alsa da, Madrid'in Barça'ya yaklaşmak için kapatması gereken fark hâlâ devasa boyutta.

Bu karşılaşmada eksik kalan dram, diğer maçlarla telafi edildi. Bayern'in Manchester United'ı yenmesi başlangıçta beklenen bir sonuç olsa da, Alman şampiyonu Old Trafford'da ilk maçı 3-2 kazanmış olmasına rağmen ikinci maç oldukça tehlikeli geçti. Allianz Arena'da United'ın erken attığı gol, ev sahibi takımın son dakikalarda geri dönüş yapmasını gerektirdi ve ev sahibi takım dramatik bir finalde işi bitirdi.

Arsenal'in Chelsea'ye karşı kazandığı zafer ise bir başka çekişmeli maçtı. Gunners, özellikle ilk maçta 3-1 kazandıkları karşılaşmada Blues'tan daha iyi fırsatları değerlendirerek, Londra'daki rakiplerinin son dakikalardaki geri dönüşünün çok sorun yaratmamasını sağladı.

Ardından nostaljik bir karşılaşma yaşandı; önceki on yılın Avrupa kadın futbolunun iki devi Wolfsburg ve Lyon, yeni bir çağda karşı karşıya geldi. 2010'lar boyunca bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki rekabetti ve 2013, 2016, 2018 ve 2020 finallerini oluşturdu. Son yıllarda Wolfsburg, finansal gücü daha yüksek takımlar tarafından geride bırakılırken, Lyon bu yatırımlara ayak uydurmayı başardı. Ancak Alman ekibi burada muazzam bir mücadele sergiledi ve maçı uzatmalara taşıdı, ancak sonunda toplamda 4-1'lik bir yenilgiye boyun eğdi.

Öyleyse, dikkatler Nisan sonunda başlayacak yarı final aşamasına yönelmeden önce, GOAL'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ettiği bu yazıda, son sekize ve öğrendiklerimize bir göz atalım...