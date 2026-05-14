Chelsea ve Roc Nation, Perşembe günü kültürel hikâye anlatımına odaklanacak bir iş birliğini duyurdu. Roc Nation’a göre, bu iş birliği Chelsea’yi futbol, müzik, kültür ve eğlencenin kesişim noktasına yerleştirmeyi ve kulübü Amerikan pazarında lider konumuna daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. İş birliğinin amacı, hem Amerika’da hem de önemli platformlarda Chelsea’nin erişimini genişletmek.

İki taraf birlikte, Chelsea'nin hem spor hem de yaşam tarzı markası olarak büyümesine yardımcı olurken, Amerikan pop kültüründen yararlanacak kampanyalar geliştirecek.