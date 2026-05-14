Chelsea ve Roc Nation Sports International, ABD'deki varlıklarını güçlendirmek amacıyla stratejik bir ortaklık kurdu
Ne oldu?
Chelsea ve Roc Nation, Perşembe günü kültürel hikâye anlatımına odaklanacak bir iş birliğini duyurdu. Roc Nation’a göre, bu iş birliği Chelsea’yi futbol, müzik, kültür ve eğlencenin kesişim noktasına yerleştirmeyi ve kulübü Amerikan pazarında lider konumuna daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. İş birliğinin amacı, hem Amerika’da hem de önemli platformlarda Chelsea’nin erişimini genişletmek.
İki taraf birlikte, Chelsea'nin hem spor hem de yaşam tarzı markası olarak büyümesine yardımcı olurken, Amerikan pop kültüründen yararlanacak kampanyalar geliştirecek.
Ne söylendi
Chelsea Marka Direktörü Scott Fenton, “Bu ortaklık, ABD’deki taraftarlarımızla kurduğumuz bağ açısından önemli bir adımdır” dedi. “Kültür, müzik ve yaratıcılığa odaklanarak, futbolu bir yaşam tarzı olarak gören yeni nesil taraftarlarla daha derin ve daha samimi ilişkiler kuruyoruz.”
Roc Nation Sports International Başkanı Michael Yormark ise şunları ekledi: “Futbol, ABD’de kültürel açıdan hiç bu kadar etkili olmamıştı. Amacımız, Chelsea’nin modern taraftarlar için gerçekten önemli olan anlarda, platformlarda ve sohbetlerde yer almasına yardımcı olmaktır. Farklı olma ve sınırları zorlama felsefemizi paylaşan bir kulüple ortaklık kurmaktan gurur duyuyoruz.”
Roc Nation nedir?
Efsanevi rapçi Jay-Z tarafından 2008 yılında kurulan Roc Nation, daha önce sanatçı menajerliği, yayıncılık, turne organizasyonu ve sinema alanlarında faaliyet göstermiş olup, 2013 yılında spor dünyasına adım attı. 2019 yılında şirket, Londra ofisiyle faaliyetlerini daha da genişletti. Roc Nation'ın uluslararası şubesi şu anda Vinicius Junior, Endrick ve Chris Richards gibi bu yaz Dünya Kupası'nda boy gösterecek birçok oyuncuyla çalışırken, aynı zamanda Como, Burnley, Marsilya ve Matchroom Boxing gibi kulüplere danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Şimdi ne olacak?
Roc Nation ile Chelsea arasındaki ortaklık, önümüzdeki birkaç ay boyunca bir dizi kampanya, içerik paylaşımı ve canlı etkinlikler aracılığıyla hayata geçirilecek. Spor alanında ise Chelsea, Premier Lig sezonunun son haftalarına ve bu hafta sonu Manchester City ile oynayacağı FA Cup finaline odaklanacak.