Chelsea ve Lionesses yıldızı Lauren James, 'utangaçlığının' 'kibir' olarak yanlış anlaşıldığını ve 'çok yanlış anlaşıldığını' ısrarla belirtiyor

Onun olağanüstü yeteneği, büyük sahnedeki parlaklığı ve aynı derecede yetenekli kardeşi Reece, kaçınılmaz olarak ilgi ve incelemeyi üzerine çekiyor. Ancak James bu ilgiyi sevmiyor ve kendisine ilgisizlikle suçlandığını düşünüyor.

James, The Times gazetesine verdiği röportajda "Çok yanlış anlaşılıyorum" dedi. "Çok rahat bir karakterim olduğu için bazen umursamıyormuşum gibi görünebilirim, ama aslında çok önemsiyorum. Benim karakterim böyle."

Forvet, şöhretin zirvelerinin genellikle haksız kişisel eleştirilerle birlikte geldiğini itiraf etti. "Bazen harika oluyor. Diğer zamanlarda ise, beni tanımadan, kişiliğimle ilgili birçok eleştiri geliyor" diye ekledi.

James, şeffaflığının diğer içe dönük sporcuların kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olmasını umuyor. "Umarım bu, futbol oynayan ve benzer özelliklere sahip diğer kızlara ilham verir," dedi. "Onlar rahat, içe dönük, herkesle konuşmayı sevmiyorlar. Bazen bu kibirli gibi görünebilir, ama aslında ne kadar utangaç olduğunu bilmiyorlar. Konuşmamak sorun değil. Herkesle konuşmak istemediğinde nasıl hissettiğini biliyorum. Her zaman yapman gereken bir şey, kendin olmaktır, çünkü sonuçta önemli olan senin mutluluğundur."