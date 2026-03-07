Getty Images Sport
Çeviri:
Chelsea ve Lionesses yıldızı Lauren James, 'utangaçlığının' 'kibir' olarak yanlış anlaşıldığını ve 'çok yanlış anlaşıldığını' ısrarla belirtiyor
Karakterinin algısına meydan okumak
Chelsea ve İngiltere'nin yıldızı, saha içindeki ve dışındaki tavırlarıyla ilgili sıkça yapılan yanlış yorumlara değindi. 24 yaşındaki James, kadın futbolunda en tanınmış isimlerden biri haline geldi, ancak kişisel olarak tanımayanlar tarafından doğal olarak çekingen kişiliğinin sıklıkla yanlış yorumlandığını itiraf ediyor.
Oyuna karşı sakin yaklaşımının sık sık tutkusuzlukla karıştırıldığını düşünüyor. 2023 Dünya Kupası'ndaki çıkışından bu yana yoğun bir incelemeye maruz kalan forvet, artık elit düzey futbolun baskısıyla başa çıkarken kendine sadık kalmaya odaklanmış durumda.
- Getty Images Sport
Kamuoyunun gözü önünde verilen mücadele
Onun olağanüstü yeteneği, büyük sahnedeki parlaklığı ve aynı derecede yetenekli kardeşi Reece, kaçınılmaz olarak ilgi ve incelemeyi üzerine çekiyor. Ancak James bu ilgiyi sevmiyor ve kendisine ilgisizlikle suçlandığını düşünüyor.
James, The Times gazetesine verdiği röportajda "Çok yanlış anlaşılıyorum" dedi. "Çok rahat bir karakterim olduğu için bazen umursamıyormuşum gibi görünebilirim, ama aslında çok önemsiyorum. Benim karakterim böyle."
Forvet, şöhretin zirvelerinin genellikle haksız kişisel eleştirilerle birlikte geldiğini itiraf etti. "Bazen harika oluyor. Diğer zamanlarda ise, beni tanımadan, kişiliğimle ilgili birçok eleştiri geliyor" diye ekledi.
James, şeffaflığının diğer içe dönük sporcuların kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olmasını umuyor. "Umarım bu, futbol oynayan ve benzer özelliklere sahip diğer kızlara ilham verir," dedi. "Onlar rahat, içe dönük, herkesle konuşmayı sevmiyorlar. Bazen bu kibirli gibi görünebilir, ama aslında ne kadar utangaç olduğunu bilmiyorlar. Konuşmamak sorun değil. Herkesle konuşmak istemediğinde nasıl hissettiğini biliyorum. Her zaman yapman gereken bir şey, kendin olmaktır, çünkü sonuçta önemli olan senin mutluluğundur."
Yaralanmaları aşmak
Saha dışında sessiz bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, James bir dizi ayak, baldır ve hamstring problemini atlatmaya çalışırken sahada inanılmaz derecede hırslı olmaya devam ediyor.
"Sadece ritmimi bulmaya ve en iyi halime dönmeye çalışıyorum," diye ekledi James. "Bu kadar çok küçük sakatlık geçirdiğinizde, vücudunuza tekrar güvenmek ve belirli şeyleri yapmak zaman alır, ister çok hızlı hareket etmek ister oyuncuları geçmek olsun," diye ekledi. "Vücudunuz iyi olsa bile, mücadele ediyorsunuz. Tekrar kendim gibi hissetmeye başlıyorum ve umarım bunu daha da geliştirebilirim."
- Getty Images Sport
Blues ile gümüş kupayı kovalamak
Chelsea şu anda WSL şampiyonluğu için azalan bir mücadele içinde ve 16 maçta 33 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Manchester United'ın bir puan, lider Manchester City'nin ise dokuz puan gerisinde. Ancak, 18 Mart'ta Brighton ile oynayacakları WSL maçı öncesinde, önümüzdeki hafta sonu Kadınlar Lig Kupası finalinde United ile karşılaşacaklar. James, İngiltere milli takımında ve Cumartesi günü İzlanda ile oynanacak maçta forma giyebilir.
Reklam