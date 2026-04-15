Chelsea ve Barcelona'nın transfer hedefleri, transfer söylentilerini 'mizahla' karşılıyor; Bundesliga yıldızı ise Şampiyonlar Ligi hayallerini anlatıyor

Forvetin menajeri, geçtiğimiz günlerde Katalan kulübün Spotify Camp Nou'ya olası bir transfer konusunda kendileriyle temasa geçtiğini doğruladı. Serbest kalma bedelinin 25 milyon ile 29 milyon avro arasında olduğu bildirilen Almanya doğumlu forvet, büyük paralar harcayarak tanınmış süperstarları transfer etmeden hücum hattını güçlendirmek isteyen kulüpler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Asllani'nin popülaritesi bu sezon hızla arttı ve bu durum, Premier League veya La Liga'ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara yol açtı. Tüm bu söylentilere rağmen, forvet Rhein-Neckar-Arena'daki geleceği ile ilgili dedikodulara karşı rahat bir tavır sergiliyor.

"Her şeye rağmen mizah duygumu korumaya çalışıyorum. Bu benim en büyük güçlerimden biri," dedi Asllani Sky Sport'a. "Rahat olmaya çalışıyorum. İnsanların ne dediğini etkileyemem. Sadece sahada olanları etkileyebilirim. Orada her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman her şeyimi vereceğim. Sonuçta, insanların konuşması da iyi bir işarettir. Çünkü bu, benim de iyi performans gösterdiğim anlamına gelir. Bu yüzden tabii ki bu iyi bir şey, ama beni ilgilendirmiyor. Sahada duruyorum, her şeyimi ortaya koyuyorum. Son maç gününe kadar ve sonra göreceğiz."