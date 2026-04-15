Chelsea ve Barcelona'nın transfer hedefleri, transfer söylentilerini 'mizahla' karşılıyor; Bundesliga yıldızı ise Şampiyonlar Ligi hayallerini anlatıyor
Transfer söylentilerinin yarattığı heyecanı yönetmek
Forvetin menajeri, geçtiğimiz günlerde Katalan kulübün Spotify Camp Nou'ya olası bir transfer konusunda kendileriyle temasa geçtiğini doğruladı. Serbest kalma bedelinin 25 milyon ile 29 milyon avro arasında olduğu bildirilen Almanya doğumlu forvet, büyük paralar harcayarak tanınmış süperstarları transfer etmeden hücum hattını güçlendirmek isteyen kulüpler için cazip bir seçenek oluşturuyor.
Asllani'nin popülaritesi bu sezon hızla arttı ve bu durum, Premier League veya La Liga'ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlara yol açtı. Tüm bu söylentilere rağmen, forvet Rhein-Neckar-Arena'daki geleceği ile ilgili dedikodulara karşı rahat bir tavır sergiliyor.
"Her şeye rağmen mizah duygumu korumaya çalışıyorum. Bu benim en büyük güçlerimden biri," dedi Asllani Sky Sport'a. "Rahat olmaya çalışıyorum. İnsanların ne dediğini etkileyemem. Sadece sahada olanları etkileyebilirim. Orada her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman her şeyimi vereceğim. Sonuçta, insanların konuşması da iyi bir işarettir. Çünkü bu, benim de iyi performans gösterdiğim anlamına gelir. Bu yüzden tabii ki bu iyi bir şey, ama beni ilgilendirmiyor. Sahada duruyorum, her şeyimi ortaya koyuyorum. Son maç gününe kadar ve sonra göreceğiz."
Asllani Almanya'da parladıkça Avrupalı devler onu takip ediyor
Gelecek vaat eden forvet, şu anda 2029 yılına kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeyle Hoffenheim'a bağlı durumda; bu da Alman kulübüne pazarlıkta güçlü bir konum sağlıyor. Ancak durumu takip eden tek Avrupa devi Barcelona değil; hem Chelsea hem de Tottenham'ın da oyuncunun gelişimini yakından izlediği düşünülüyor. Fiziksel olarak güçlü ve yüksek pres uygulayan bir forvet olan Asllani'nin profili, İngiliz birinci ligi için ideal olarak görülüyor ve bu da onu Premier League scoutlarının birincil hedefi haline getiriyor.
Yükselen değeri, bu sezon sahada gösterdiği etkileyici istatistiklerle destekleniyor. Asllani, tüm turnuvalarda 30 maçta forma giydi ve son üçte bir sahada etkili ve yaratıcı bir güç olduğunu kanıtladı. 10 gol ve 9 asistlik dikkat çekici bir istatistikle, hem gol atma hem de oyunu yönlendirme yeteneği onu Avrupa'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline getirdi.
Şampiyonlar Ligi hayali peşinde
Asllani, Hoffenheim'da şimdiki zamana odaklanmaya devam etse de, kariyerindeki nihai hedefleri konusunda son derece samimi davrandı. Avrupa'nın en büyük sahnesinde oynama fırsatı, bu turnuvanın kalbinde özel bir yeri olduğunu itiraf eden Kosova milli oyuncusu için hâlâ en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor. "Elbette Şampiyonlar Ligi her futbolcunun hayalidir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bence çok güzel bir duygu," diye açıkladı Asllani. "Sadece izlerken ve marş çalarken tüylerim diken diken oluyor. Şampiyonlar Ligi'ni her zaman babamla birlikte izlerim, bu yüzden bir gün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için çok büyük bir hedef. Küçüklüğümden beri bunu hayal ediyorum."
Asllani’nin geleceğinde Şampiyonlar Ligi faktörü
Bu hedef, hangi kulübün transfer yarışını kazanacağı konusunda belirleyici bir rol oynayabilir. Chelsea ve Tottenham’ın yaz transfer döneminde hamle yapmayı düşündüğü düşünülse de, ilgilenen bazı kulüplerin Avrupa’nın en üst düzey futbolunda yer almasının garanti edilememesi bir engel teşkil edebilir. Önemli sakatlıkların üstesinden gelerek bu seviyeye ulaşan bir oyuncu için Şampiyonlar Ligi’nin prestiji, açıkça bir sonraki mantıklı adımdır. Şu anda Hoffenheim, Bundesliga'da altıncı sırada yer alıyor ve sezonun bitmesine sadece beş maç kala, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan son sırayı elinde tutan dördüncü sıradaki RB Leipzig'in beş puan gerisinde bulunuyor.