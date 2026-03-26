Chelsea ve Arsenal maçlarında görülen etkiler nedeniyle dört yeni Premier Lig hakem hatası tespit edildi

Son maçlarda tespit edilen bir başka hata ise, Crystal Palace ile oynanan karşılaşma sırasında yanlışlıkla ikinci sarı kart gören Leeds United’dan Gabriel Gudmundsson ile ilgiliydi. Mevcut Premier Lig kuralları uyarınca, VAR ikinci sarı kart durumlarına müdahale edemediğinden, Leeds maç sırasında bu konuda herhangi bir itirazda bulunamadı. Ancak, bu tür maçın gidişatını değiştiren hataların düzeltilebilmesini sağlamak amacıyla, bu protokol gelecek sezondan itibaren değiştirilecek.

Brentford ile Wolverhampton Wanderers arasındaki maçta da bir penaltı kararı gözden kaçtı. Bu pozisyonda Kevin Schade, Wolves'tan Andre tarafından tutularak düşürülmüştü. Beş kişilik bağımsız panel her maç turundaki her olayı değerlendirmeye devam ederken, PGMOL üzerinde, iyileştirilmiş inceleme sürelerini daha yüksek doğruluk oranına dönüştürme baskısı devam ediyor. Zira saha içi güvenilirlik, önceki sezonun başlangıcından bu yana yaklaşık %86 seviyesinde sabit kalmıştır.