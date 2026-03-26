Getty
Çeviri:
Chelsea ve Arsenal maçlarında görülen etkiler nedeniyle dört yeni Premier Lig hakem hatası tespit edildi
Penaltı kararlarının gözden kaçması ağır takımları vurdu
Arsenal'in Everton'a karşı oynadığı son maçta, hakem heyeti, Michael Keane'in Kai Havertz'e faul yaptığı anda Gunners'a penaltı verilmesi gerektiğine karar verdi. Öte yandan, Stamford Bridge'de oynanan Chelsea-Newcastle maçında, Blues'un savunma oyuncusu Reece James'in ceza sahası içinde Malick Thiaw'ı geriye çekmesi sonucu konuk takımın net bir gol fırsatı kaçırmasına rağmen penaltı kararı verilmedi. Her iki durumda da panel, saha hakemlerinin kararının yanlış olduğunu, ancak mevcut karar değiştirme eşiği dikkate alındığında VAR'ın müdahale etmemesinin teknik olarak doğru olduğunu belirtti.
- Getty Images Sport
Gudmundsson'a haksız kırmızı kart ve Brentford'un kaçırdığı penaltı
Son maçlarda tespit edilen bir başka hata ise, Crystal Palace ile oynanan karşılaşma sırasında yanlışlıkla ikinci sarı kart gören Leeds United’dan Gabriel Gudmundsson ile ilgiliydi. Mevcut Premier Lig kuralları uyarınca, VAR ikinci sarı kart durumlarına müdahale edemediğinden, Leeds maç sırasında bu konuda herhangi bir itirazda bulunamadı. Ancak, bu tür maçın gidişatını değiştiren hataların düzeltilebilmesini sağlamak amacıyla, bu protokol gelecek sezondan itibaren değiştirilecek.
Brentford ile Wolverhampton Wanderers arasındaki maçta da bir penaltı kararı gözden kaçtı. Bu pozisyonda Kevin Schade, Wolves'tan Andre tarafından tutularak düşürülmüştü. Beş kişilik bağımsız panel her maç turundaki her olayı değerlendirmeye devam ederken, PGMOL üzerinde, iyileştirilmiş inceleme sürelerini daha yüksek doğruluk oranına dönüştürme baskısı devam ediyor. Zira saha içi güvenilirlik, önceki sezonun başlangıcından bu yana yaklaşık %86 seviyesinde sabit kalmıştır.
- Getty
Veriler, hakem hatalarında artış olduğunu ortaya koyuyor
Bu dört yeni hatanın teyit edilmesiyle, bu sezonki hakem hatalarının toplam sayısı 54'e yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 44 vakaya kıyasla dikkate değer bir artışa işaret ediyor. Bu sayıya, hatalı veya gözden kaçan VAR müdahalelerinin yanı sıra, video incelemesi için belirlenen kriterleri karşılamayan saha içi hatalar da dahildir.
Profesyonel Maç Hakemleri (PGMOL), 2023-24 sezonunun 30 maçında görülen 70 hataya kıyasla genel eğilimin olumlu olduğunu savunsa da, mevcut rakamlar endişe vericidir. Özellikle, bu sezon şimdiden 18 VAR hatası yaşandı; bu rakam, geçen yılın toplam hatası ile eşleşiyor ve sezonun önemli bir kısmı henüz oynanmadı.
VAR'ın verimliliğinde iyileşme belirtileri görülüyor
Toplam hata sayısındaki artışa rağmen, PGMOL özellikle teknolojinin hızı ve uygulanması konusunda kaydedilen bazı ilerlemelere dikkat çekti. VAR incelemelerinin neden olduğu gecikmeler, son üç sezonda yaklaşık %25 oranında azaldı. Ortalama durma süresi, 2023-24 sezonundaki 64 saniyeden bu sezon sadece 48 saniyeye düştü; bu rakam, stadyum anonsları için harcanan süreyi de içermektedir.
Panel ayrıca, hatalı VAR incelemelerinin dörtten üçe düşerek hafif bir azalma gösterdiğini de gözlemledi. Ayrıca, toplam VAR müdahalesi 89'dan 83'e düştü; PGMOL, bunun sahada daha iyi ilk karar verme sürecinin ve teknolojinin devreye girip orijinal kararı değiştirmesi için gereken "yüksek standart"a daha sıkı bir şekilde uyulmasının bir göstergesi olduğunu öne sürüyor.