Chelsea, Trevoh Chalobah transferi öncesinde Crystal Palace’ın savunma oyuncusu için çabalarını artıracak

The Telegraph’a göre, Chelsea yaz transfer döneminde Lacroix’ya olan ilgisini daha da ciddiye almaya hazırlanıyor. Kulüp, Levi Colwill’in yanında forma giyecek en az bir yeni stoper transfer etmek istiyor ve Lacroix bu konuda ideal aday olarak görülüyor.

Lacroix, Crystal Palace'ta iki sezon geçirdi; bu süre zarfında FA Kupası ve Conference League şampiyonluklarını kazandı ve mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var.

Palace, savunma hattına Premier Lig'de oynayabilecek deneyimli bir oyuncu kazandırmak isteyen Chelsea'den resmi bir teklif bekliyor. Alonso'nun 1 Temmuz'da resmi olarak teknik direktörlük görevine başlaması beklenirken, Stamford Bridge yönetimi kadroyu bir an önce yeniden şekillendirmek istiyor.



