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Chelsea, Trevoh Chalobah transferi öncesinde Crystal Palace’ın savunma oyuncusu için çabalarını artıracak
Chelsea yeni bir savunma oyuncusu hedefliyor
The Telegraph’a göre, Chelsea yaz transfer döneminde Lacroix’ya olan ilgisini daha da ciddiye almaya hazırlanıyor. Kulüp, Levi Colwill’in yanında forma giyecek en az bir yeni stoper transfer etmek istiyor ve Lacroix bu konuda ideal aday olarak görülüyor.
Lacroix, Crystal Palace'ta iki sezon geçirdi; bu süre zarfında FA Kupası ve Conference League şampiyonluklarını kazandı ve mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var.
Palace, savunma hattına Premier Lig'de oynayabilecek deneyimli bir oyuncu kazandırmak isteyen Chelsea'den resmi bir teklif bekliyor. Alonso'nun 1 Temmuz'da resmi olarak teknik direktörlük görevine başlaması beklenirken, Stamford Bridge yönetimi kadroyu bir an önce yeniden şekillendirmek istiyor.
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Trevoh Chalobah için Como’dan transfer hamlesi
Lacroix’nın beklenen transferinin bir kısmını finanse etmek için Chelsea, Trevoh Chalobah’ı İtalyan takımı Como’ya satabilir. Serie A kaynakları, Tino Livramento’nun kadrodan çekilmesinin ardından şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda bulunan Chalobah için Como’nun somut bir teklif sunmaya hazır olduğunu belirtiyor.
Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, Stamford Bridge'de birlikte oynadıkları dönemden Chalobah'ı yakından tanıyor. Chelsea, savunma oyuncusunu aktif olarak kulüpten çıkarmaya çalışmasa da, kulüp kendi değer biçimine uygun teklifleri dinlemeye açık. Chalobah daha önce yarım sezon boyunca Palace'ta kiralık olarak forma giymişti; bu durum, Lacroix için yapılacak olası görüşmelere ilginç bir dinamik katıyor.
Xabi Alonso yönetiminde kadro revizyonu
Lacroix ve Chalobah’ı ilgilendiren olası transferler, yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen daha geniş kapsamlı kadro yeniden yapılandırmasının bir parçası. Chelsea, Marc Cucurella’yı Real Madrid’e sattı ve haberlere göre Atalanta’dan Marco Palestra’yı transfer etmenin eşiğinde.
Palestra'nın gelişi, Malo Gusto'nun ayrılmasının önünü açabilir; zira Manchester City, bu sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde ilgileniyor. Ayrıca Chelsea, Aston Villa'nın forveti Morgan Rogers için yarışta hâlâ güçlü bir aday konumunda olsa da, şu anda Arsenal'in bu oyuncuyu kadrosuna katma konusunda hafif bir favori olduğu değerlendiriliyor. Kulübün Alonso yönetimindeki yeni döneme hazırlanırken yaptığı bu kapsamlı değişiklikler, proaktif bir yaklaşımı vurguluyor.
- AFP
Chelsea için bundan sonra ne olacak?
Chelsea, Como’nun Chalobah için yapacağı ilk teklifi beklerken, önümüzdeki haftalarda Lacroix’ya olan ilgisini resmileştirecek gibi görünüyor. Kulüp, Alonso’nun resmi olarak göreve başlamasından önce bu savunma transferlerini sonuçlandırmak için yoğun bir dönem geçirecek. Taraftarlar, yeni Premier Lig sezonu başladığında bu köklü değişikliklerin hemen başarıya dönüşüp dönüşmeyeceğini merakla izleyecek.